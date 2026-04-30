La vivienda se encarece un 5,4% en febrero y las compraventas caen un 7,7%, según los notarios
- Por primera vez desde agosto de 2024, caen los precios a la vez en cinco comunidades autónomas
- Se firmaron un 0,2% más de hipotecas con un importe promedio de 175.904 euros
Las notarías de España dedicaron menos esfuerzos en febrero para tramitar compraventas de viviendas. Las operaciones cayeron un 7,7% respecto al mismo mes del año anterior, según la Estadística Notarial del Consejo General del Notariado. En total, se firmaron 55.228 transacciones.
El dinero necesario para acceder a una vivienda no ha secundado este retroceso; el precio medio del metro cuadrado se situó en los 1.977 euros de media en todo el país, lo que supone un ascenso del 5,4% respecto a febrero del año pasado.
No obstante, en este contexto de subidas de precios es la primera vez desde agosto de 2024 que se registran caídas interanuales en cinco o más autonomías simultáneamente, según los datos de los notarios.
También se firmaron más hipotecas -0,2% más- con un importe promedio de 175.904 euros, un 6,3% más interanual.
Menos venta de pisos
Por tipo de vivienda, se vendieron un 9,4% menos de pisos respecto a febrero de 2025: un total de 41.407 unidades en todo el país. Los precios subieron un 7,7% en este periodo, hasta alcanzar los 2.292 euros el m2.
Las compraventas de viviendas unifamiliares disminuyeron un 2,3% este mes respecto al mismo del año anterior: se traspasaron 13.821 unidades con un coste promedio de 1.458 euros el metro2, lo que supone un aumento del 2,6%.
El descenso se da en 14 comunidades autónomas
Este tipo de transacciones descendió en 14 comunidades autónomas. Las Islas Canarias lideran esta caída con un -21%, seguida de Navarra (-19,2%), Islas Baleares (-18,6%) y Asturias (-17,6%).
Otras regiones acusaron bajadas más 'suaves'. Aragón se moderó un -6,4%; a continuación, aparece la Comunidad de Madrid (-6%), el País Vasco (-5,6%), Extremadura (-3,6%) y Castilla y León (-1%).
Solo tres territorios mostraron incrementos: Castilla-La Mancha (14%), Cantabria (6,5%) y La Rioja (1,3%).
Los precios siguen su escalada
Cada vez se necesita una mayor capacidad económica para poder firmar una compraventa. Los precios subieron 12 autonomías y Cantabria es la región que más se encareció (18,3%) este febrero respecto al mismo mes de 2025. Le sigue la Comunidad Valenciana (17,4%), Castilla-La Mancha (11,6%) y Andalucía (9,8%).
Donde sí aflojó esta presión fue en Navarra (-13,7%), seguido de Extremadura (-3,5%), la Región de Murcia (-2,8%), Galicia (-2,5%) e Islas Baleares (-1,4%). Es la primera vez desde agosto de 2024 que se moderan interanualmente los precios en cinco o más autonomías al mismo tiempo, según los notarios.
Más hipotecas y de mayor cuantía
El pasado febrero, se solicitó un 0,2% más de préstamos hipotecarios respecto al mismo mes en 2025: se firmaron un total de 30.109 operaciones. El importe promedio fue de 175.904 euros, un 6,3% interanual.
Más de la mitad de compras -el 54,5%- se financió con una hipoteca; la cuantía de ese préstamo supuso el 72,4% del precio.