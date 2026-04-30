La vivienda se encarece un 5,4% en febrero y las compraventas caen un 7,7%, según los notarios

Las notarías de España dedicaron menos esfuerzos en febrero para tramitar compraventas de viviendas. Las operaciones cayeron un 7,7% respecto al mismo mes del año anterior, según la Estadística Notarial del Consejo General del Notariado. En total, se firmaron 55.228 transacciones.

El dinero necesario para acceder a una vivienda no ha secundado este retroceso; el precio medio del metro cuadrado se situó en los 1.977 euros de media en todo el país, lo que supone un ascenso del 5,4% respecto a febrero del año pasado.

No obstante, en este contexto de subidas de precios es la primera vez desde agosto de 2024 que se registran caídas interanuales en cinco o más autonomías simultáneamente, según los datos de los notarios.

También se firmaron más hipotecas -0,2% más- con un importe promedio de 175.904 euros, un 6,3% más interanual.

Menos venta de pisos Por tipo de vivienda, se vendieron un 9,4% menos de pisos respecto a febrero de 2025: un total de 41.407 unidades en todo el país. Los precios subieron un 7,7% en este periodo, hasta alcanzar los 2.292 euros el m2. Las compraventas de viviendas unifamiliares disminuyeron un 2,3% este mes respecto al mismo del año anterior: se traspasaron 13.821 unidades con un coste promedio de 1.458 euros el metro2, lo que supone un aumento del 2,6%. El Congreso tumba la prórroga de los alquileres y el Gobierno ya piensa en "hipótesis" para aprobar de nuevo la medida

El descenso se da en 14 comunidades autónomas Este tipo de transacciones descendió en 14 comunidades autónomas. Las Islas Canarias lideran esta caída con un -21%, seguida de Navarra (-19,2%), Islas Baleares (-18,6%) y Asturias (-17,6%). Otras regiones acusaron bajadas más 'suaves'. Aragón se moderó un -6,4%; a continuación, aparece la Comunidad de Madrid (-6%), el País Vasco (-5,6%), Extremadura (-3,6%) y Castilla y León (-1%). Solo tres territorios mostraron incrementos: Castilla-La Mancha (14%), Cantabria (6,5%) y La Rioja (1,3%).

Los precios siguen su escalada Cada vez se necesita una mayor capacidad económica para poder firmar una compraventa. Los precios subieron 12 autonomías y Cantabria es la región que más se encareció (18,3%) este febrero respecto al mismo mes de 2025. Le sigue la Comunidad Valenciana (17,4%), Castilla-La Mancha (11,6%) y Andalucía (9,8%). Consumo recuerda por carta a más de 500 grandes tenedores de vivienda la obligatoriedad de prorrogar el precio del alquiler Donde sí aflojó esta presión fue en Navarra (-13,7%), seguido de Extremadura (-3,5%), la Región de Murcia (-2,8%), Galicia (-2,5%) e Islas Baleares (-1,4%). Es la primera vez desde agosto de 2024 que se moderan interanualmente los precios en cinco o más autonomías al mismo tiempo, según los notarios.