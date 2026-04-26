Sánchez critica "los pactos de 'señoros' de Abascal y Feijóo": "La prioridad nacional es no dejar a nadie atrás"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado duramente contra los "pactos de señoros" de los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, para que los 'populares' puedan gobernar en Extremadura y en Aragón, que incluyen el concepto de dar "prioridad nacional" para el acceso a las ayudas públicas y a la vivienda. Para Sánchez, la prioridad nacional es "una España justa y digna que progresa, que no deja a nadie atrás".

"Tantas lecciones que dan de constitucionalismo y lo primero que hacen PP y Vox nada más llegar es acordar dando una patada a la Constitución y violando el principio de no discriminación", ha aseverado el también secretario general de los socialistas en un acto de precampaña del PSOE en Córdoba con motivo de las elecciones del 17 de mayo en Andalucía, en el que ha estado acompañado de la candidata del Partido Socialista, la exministra María Jesús Montero. "Consejos vendo, que para mí no tengo", ha ironizado.

Y en respuesta a estos pactos, ha afirmado que "por supuesto" que el Gobierno central va a hablar de prioridades. "La prioridad en España es la paz y no la guerra", ha empezado enumerando. También, el empleo y no el paro, o los servicios públicos "de calidad y blindados" frente a su "recorte y privatización".

La prioridad, ha proseguido, es "un progreso justo y no un retroceso como ellos están planteando". Igualmente, que existan jubilaciones dignas que se revaloricen conforme al IPC "y no se congelen como hicieron" los 'populares' en el Gobierno de Mariano Rajoy.

"Estas son nuestras prioridades nacionales. Una España justa y digna que progresa, que no deja a nadie atrás y defiende la paz en España, en Europa y en el mundo", ha zanjado.

Defiende las prioridades de su Gobierno frente a las de Rajoy El jefe del Ejecutivo ha dejado claro que las "prioridades" son las que han construido España a lo largo de los años, y ha contrapuesto la España de 2018, cuando gobernaba Mariano Rajoy, que estaba "fracturada en lo social" y en lo "territorial" y "estancada en lo económico". Una España que "desconfiaba de sus instituciones", como refleja, ha aseverado, el juicio por la trama 'Kitchen', por la que ha declarado como testigo esta semana el expresidente del Gobierno. Una declaración que refleja, a su juicio, que "la corrupción en el PP no se crea ni desaparece, sino que se transforma como la energía". En cambio, ha defendido, la España de 2026 es una que se ha construido tras aprobar la reforma laboral "que redujo la temporalidad" o el salario mínimo. "Es la España que, durante los cinco años tras la pandemia, ha creado más de medio millón de trabajos nuevos cada año", ha sostenido. Porque España "se construye a base de nuestras prioridades" y "pese a guerras y gobiernos destructivos" como el de Juanma Moreno en Andalucía, según ha afirmado. Pese a todo, "es un orgullo ser español, porque todos estos datos económicos de reducción del desequilibrio y de fortalecimiento de cohesión nacional es un éxito de país: de las empresas, los trabajadores, las instituciones públicas y del granito de arena del Gobierno de España. Ese es el orgullo", ha zanjado.