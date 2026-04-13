El viudo y los tres hijos de Francisca Cadenas declaran ante el juez siete años después de que se archivara el crimen

Los tres hijos y el viudo de Francisca Cadenas, la mujer desaparecida en la localidad pacense de Hornachos en mayo de 2017, comparecen este lunes en el Juzgado de Instrucción de Villafranca de los Barros. Según informa la agencia EFE, los familiares "prestarán declaración judicial" en el marco de las diligencias que se siguen contra dos hermanos detenidos por su presunta implicación en los delitos de "asesinato y contra la libertad".

Tras la comparecencia en el juzgado, la familia será recibida en el Ayuntamiento de la localidad por el alcalde, Francisco Jiménez. Posteriormente, atenderán a los medios de comunicación acompañados por su abogada, Verónica Guerrero, para expresar su posición sobre el proceso y pedir "responsabilidad, el respeto y la dignidad de la víctima en la cobertura informativa", tal como recoge el teletipo de la agencia EFE.

Casi nueve años de incertidumbre Francisca Cadenas fue vista por última vez la noche del 9 de mayo de 2017, a escasos 50 metros de su casa en Hornachos. Desde entonces, su familia ha mantenido una lucha constante para evitar el olvido de un caso que llegó a ser archivado judicialmente en 2019. Caso Francisca Cadenas: qué se sabe del crimen, de la confesión y de la investigación nueve años después Santiago Riesco Pérez El vuelco en la investigación se produjo el pasado 11 de marzo, cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró la vivienda de dos hermanos, vecinos de la víctima, donde fueron hallados sus restos óseos y objetos personales. Tal como detalla Europa Press, los restos estaban "enterrados en la casa de unos vecinos", a apenas 20 metros del domicilio de Francisca.

Dos hermanos en prisión Por estos hechos se encuentran en prisión provisional comunicada y sin fianza dos hombres de 50 y 55 años. Aunque inicialmente fueron ingresados en la cárcel de Badajoz, actualmente permanecen en el centro penitenciario de Morón de la Frontera, en Sevilla. Prisión provisional para los hermanos detenidos por la desaparición y muerte de Francisca Cadenas RTVE.es/AGENCIAS En el transcurso de las pesquisas, el escenario procesal de ambos investigados difiere: mientras que el hermano menor "ha reconocido su implicación en el crimen", el mayor ha negado los hechos y "ha solicitado su absolución", según informa EFE.