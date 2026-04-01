Guerra de Irán, última hora en directo: Trump prevé ahora una retirada de EE.UU. de Irán "en dos o tres semanas"
- Irán denuncia otro ataque contra una planta siderúrgica en Ishafán, al suroeste del país
La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este martes 33 días. El conflicto se ha cobrado ya la vida de un total de 2.076 personas y 26.500 han resultado heridas como consecuencia de los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán, según el último balance oficial de las autoridades iraníes, además de más de un millar en Líbano.
EE.UU. afirma que las conversaciones con Irán "van bien" y Trump quiere que haya un acuerdo antes del 6 de abril. De esta forma se ha expresado este lunes la portavoz Karoline Leavitt, y ha considerado que lo que Teherán dice públicamente difiere de lo que comunica en privado a EE.UU. "A pesar de toda la postura pública del régimen y de los informes falsos, las conversaciones continúan y van bien. Lo que se dice públicamente es, por supuesto, muy diferente de lo que se nos comunica en privado", ha agregado la secretaria de prensa.
Estas son las últimas novedades:
- Irán amenaza con atacar empresas estadounidenses en la región como Google, Microsoft, Apple y Tesla
- EE.UU. coordina la liberación de una periodista estadounidense en Irak y confirma un detenido
- Trump sostiene que dejará la seguridad del estrecho de Ormuz en manos de otros países
Guerra de Irán, última hora en directo:
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Trump afirma que ha habido un cambio de régimen en Irán y niega que fuera uno de sus objetivos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes en el Despacho Oval que su operación militar 'Furia Épica' ha logrado un "cambio de régimen" en Irán y ha resaltado que esto no era parte de sus objetivos, sino impedir que el Estado Islámico pudiera obtener un arma nuclear.
"Derrocamos a un régimen. Luego derrocamos a un segundo régimen", ha indicado Trump, asegurando que ahora en Irán hay un grupo de líderes "mucho más razonable, mucho menos radicalizado". El mandatario ha resaltado que un cambio de régimen no era parte de sus metas.
Posteriormente, el republicano ha destacado su percepción de que estos cambios han transformado la dinámica política en el país y han reducido los riesgos asociados con su programa nuclear. Al ser consultado sobre el estado actual de la guerra en Irán, Trump dijo que "se ha alcanzado la meta" y que en dos o tres semanas espera que se dé una retirada.
Además, el estadounidense ha advertido que países como China y Francia deberán hacerse cargo de la seguridad del estrecho de Ormuz para el tránsito de su petróleo, porque a su criterio este ya no será asunto de Estados Unidos. El mandatario ha ofrecido comentarios ambiguos sobre el estado real del conflicto al asegurar primero que han acabado con las capacidades militares de Teherán y luego decir que antes de retirarse necesita "eliminar absolutamente todo lo que tienen". Sobre un posible acuerdo con Irán, Trump ha detallado que esto "ya no sera importante" si completan sus objetivos antes de que suceda.
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EE.UU. defiende la guerra en Irán para evitar un "escudo convencional" de drones y misiles para su programa nuclear
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha defendido este martes la ofensiva sorpresa lanzada por la Administración de Donald Trump junto a Israel contra Irán, donde la cifra oficial de muertos supera los dos millares, bajo el argumento de que el Estado iraní estaba "al borde" de poseer un "escudo convencional" compuesto de "tantos misiles y drones" que ningún otro país podría frenar el hipotético desarrollo de armas de su programa nuclear, si bien Teherán lo define como de interés puramente energético.
"Estábamos al borde de un Irán con tantos misiles y tantos drones que nadie podría hacer nada respecto a su programa de armas nucleares en el futuro. Ese era un riesgo intolerable", ha alegado el jefe de la diplomacia estadounidense en un vídeo difundido por la Casa Blanca en el que ha subrayado que "bajo ninguna circunstancia puede un país gobernado por clérigos chiíes radicales con una visión apocalíptica del futuro poseer armas nucleares".
Al hilo, Rubio ha definido esa supuesta ampliación del arsenal de drones y misiles iraní como un "escudo convencional que estaban tratando de construir", o, también, una "amenaza convencional", por lo que ha mantenido que el presidente estadounidense, Donald Trump, "tomó la decisión correcta de acabar con él ahora".
"Ese es el objetivo de esta operación: destruir sus misiles convencionales y su programa de drones para que no puedan esconderse tras ellos y, finalmente, tengan que comprometerse seriamente ante el mundo a no tener nunca, jamás, armas nucleares", ha defendido tras manifestar que era la "última y mejor oportunidad" de Estados Unidos para eliminar el arsenal iraní de misiles y drones que él mismo ha descrito como "escudo convencional".
En este sentido, Rubio ha incidido en las críticas lanzadas en múltiples ocasiones desde Estados Unidos e Israel al programa nuclear iraní, afirmando que "si lo que realmente quieren, tal y como afirman, fuera la energía nuclear, podrían tenerla, como la tienen todos los demás países del mundo", pero que eso requeriría "importar combustible y construir reactores en superficie", en lugar de "en lo profundo de las montañas, lejos de la mirada pública". "Quieren enriquecer ese material.
El mismo equipo que podrían usar para enriquecer material con fines energéticos, podrían utilizarlo para enriquecerlo rápidamente hasta alcanzar el grado necesario para armas. Así que está claro que se les ha ofrecido toda oportunidad para tener un programa nuclear que les permita disponer de energía, no de armas, y lo han rechazado todas y cada una de las veces", ha afeado el jefe del Departamento de Estado.
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0:43
Trump sostiene que dejará la seguridad del estrecho de Ormuz en manos de otros países
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes que su país planea retirarse de Irán en dos o tres semanas y dejará de lado las responsabilidades directas sobre la seguridad del estrecho de Ormuz, y que serán las naciones que dependen de esta vía estratégica para el transporte de petróleo quienes deberán asumirla.
"Lo que pasa en el estrecho no será asunto nuestro (…) podrán abastecerse y arreglárselas por su cuenta", ha firmado Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca sugiriendo que países como China, Francia u otras naciones interesadas en la región deberán asumir esa responsabilidad.
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00:21
Trump prevé ahora una retirada de EE.UU. de Irán "en dos o tres semanas"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que su país prevé "retirarse" de Irán “en dos o tres semanas”, tras asegurar que las recientes operaciones han alcanzado los objetivos militares trazados. "Yo diría que en unas dos semanas, tal vez dos o tres, nos iremos, porque no hay razón para que estemos haciendo esto", ha respondido el mandatario a una pregunta sobre la situación actual de la guerra en Irán.
"Anoche destruimos una gran cantidad de instalaciones de fabricación de misiles (…) los hemos golpeado muy duro", ha agregado el republicano para justificar que la mayoría de objetivos militares de Estados Unidos estarían cumplidos.
Además, Trump ha señalado que es posible que encuentren un acuerdo antes de la retirada pero que eso "ya no importa" porque con los daños que han provocado "les tomará de 15 a 20 años reconstruir" lo que han destruido.
Posteriormente, el mandatario ha sido cuestionado sobre la reapertura del estrecho de Ormuz y ha afirmado que la seguridad en la zona ya no será un asunto de Estados Unidos y que " Francia, China y otros países podrán abastecer sus barcos y arreglárselas por sí mismos".
Ayer, Trump pidió a los países que se han negado a participar en su ofensiva militar contra Irán que actúen con "coraje" y "tomen" el estrecho: "Lo más complicado ya está hecho. Vayan por su petróleo", indicó en Truth Social. Irán ha cerrado esta ruta con ataques a petroleros y solo ha permitido el paso de algunos buques cisterna cerca de sus costas como táctica para ejercer presión económica mundial durante el conflicto.
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00:10
Irán denuncia otro ataque contra una planta siderúrgica en Ishafán, al suroeste del país
Las autoridades iraníes han denunciado en las últimas horas de este martes un nuevo ataque contra la planta siderúrgica de Mobarakeh, en la provincia de Ishafán, en el suroeste del país, en el marco de la ofensiva conjunta lanzada hace poco más de un mes por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.
"Hace unos minutos, agresores sionistas estadounidenses atacaron la planta siderúrgica de Mobarakeh, en el condado de Mobaraké, provincia de Isfahán", ha informado el subdirector de seguridad de la Gobernación de Ishafán, Akbar Salehi, en declaraciones a la agencia de noticias IRNA.
Salehi no ha confirmado la existencia de muertos ni heridos, alegando que las autoridades locales están aún evaluando si se han producido víctimas así como posibles daños materiales. Se trata del segundo ataque contra estas instalaciones después de que el pasado viernes las autoridades iraníes registraran un primer ataque contra esta y otra fábrica de acero situada en la provincia de Juzestán.
En la misma jornada, el Ejército de Israel lanzó dos bombardeos contra una planta pesada en la provincia de Arak, en el centro-oeste de Irán, y una fábrica de óxido de uranio concentrado en la provincia de Yazd, en el centro del país.
Las autoridades de Irán han confirmado de momento más de 2.000 muertos por la ofensiva desatada por Estados Unidos e Israel a finales de febrero, entre ellos destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.
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EE.UU. coordina la liberación de una periodista estadounidense en Irak y confirma un detenido
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha informado este martes que junto al FBI coordinan acciones para liberar a una periodista estadounidense secuestrada en Irak y asegura que un individuo vinculado a una milicia alineada con Irán ha sido detenido por supuestamente estar relacionado al hecho.
El Departamento de Estado ha señalado que está al tanto del secuestro, ocurrido en Bagdad, y que ya había advertido al periodista sobre las amenazas en su contra. En un mensaje emitido por el subsecretario de asuntos globales, Dylan Johnson, ha confirmado que Washington continúa coordinando con el FBI para lograr su liberación "lo antes posible".
Asimismo, ha indicado que las autoridades iraquíes han detenido a un individuo vinculado al grupo miliciano Kataib Hizbulá, alineado con Irán y presuntamente implicado en el secuestro. El secuestro ha sido adelantado por el Ministerio del Interior de Irak y al igual que las autoridades estadounidenses no mencionan la identidad de la periodista pero de acuerdo con el medio Al Monitor se trataría de la colaboradora Shelly Kittleson, que ha contribuido en muchas ocasiones con ese portal.
Washington ha recordado que Irak se mantiene bajo alerta de viaje de nivel 4, la más alta, y ha reiterado su recomendación de no viajar al país bajo ninguna circunstancia y de abandonarlo de inmediato, instando a todos los estadounidenses, incluidos los periodistas, a acatar estas advertencias.
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Buenas noches, continuamos con la última hora de la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.