Alquilar balcones por 6.000 euros o sillas por 200 euros: ¿cuánto cuesta ver una procesión en Semana Santa?
- En ciudades como Sevilla se ofrecen balcones desde los 80 euros y hasta los 9.000 (con catering)
- Las sillas son más asequibles: desde los tres euros de Cartagena hasta los casi 200 euros de la capital hispalense
La Semana Santa es tiempo de torrijas, familia, viajes al extranjero o descanso. Para muchos, también, es el momento de salir a la calle para disfrutar de las procesiones que desfilarán por los pueblos y las ciudades de España.
Y, según donde se encuentre el lugar escogido para ello, puede salir gratis o exigir un desembolso que dejará huella en la cuenta corriente del banco.
Hasta 6.000 euros un balcón en Sevilla
Como tantas otras comunidades españolas, Andalucía se entrega con pasión a estos días. Sevilla es un ejemplo y, tanto sus vecinos como los visitantes de otros lugares que llenan hoteles y alojamientos, se preparan desde hace meses para disfrutar de esta tradición.
Existen muchas maneras de ver una procesión en la capital hispalense. Embarcarse en esta experiencia puede oscilar entre los cero euros a los varios miles; así de amplia es la horquilla.
Si se quisiera admirar imágenes tan icónicas como El Silencio, El Gran Poder o La Macarena desde un balcón en el centro histórico, este 2026 la cifra a pagar puede alcanzar los 6.000 euros de media, según el Colegio de Administradores de Fincas (CAF). Una cantidad que dobla el precio de hace tres años y que se debe a la “alta demanda” para presenciar las procesiones “desde ubicaciones privilegiadas”.
Así, el lugar y las vistas determinarán el precio. Un balcón en alguna de las calles de la Carrera Oficial —el recorrido obligatorio para todas las hermandades por el centro histórico y que asegura una inmersión plena en esta tradición— y con servicio de catering puede llegar a los 9.000 euros durante toda la semana.
Existe la posibilidad de contratar uno de estos espacios por días sueltos. Entonces, el coste variará entre los 80 y los 300 euros, pero ya fuera de la Carrera Oficial. Por tanto, frente a esos balcones sólo desfilarán dos o tres hermandades. En los días más señalados como la Madrugá, —entre el Jueves y el Viernes Santo—, el precio sube.
Málaga, 450 euros la noche por un balcón
En otras ciudades andaluzas como Málaga, los balcones también son una opción para disfrutar de procesiones como El Cautivo, Los Estudiantes o el Cristo de la Buena Muerte en compañía de la Legión.
Los apartamentos del centro suben sus precios esos días; así, en la calle Larios se puede llegar a pagar 450 euros por noche con vistas frontales. En la cercana Cisneros, rondan entre los 250 y los 400 euros. De nuevo, ubicación y altura determinan el coste.
Experiencia organizada en un balcón sevillano
La cuantía de los precios no parece frenar el interés que suscita la Semana Santa en la capital hispalense. De hecho, existen empresas que proporcionan "acceso privilegiado a balcones con vistas únicas a las procesiones y tours para ver los pasos por la calle".
Los criterios que determinan los precios son emplazamiento, altura y día de la Semana Santa en el que se quiera —o pueda— asistir a esta tradición. Un balcón en una cuarta o quinta planta frente a La Giralda es accesible desde los 50 euros por persona y procesión. Bajar al segundo piso y acercarse a la imagen, exige un mayor desembolso, 80 euros. El primer piso cuesta 130 euros. Una planta baja de uso exclusivo para entre dos y cuatro asistentes, amplia ventana, costará 180 euros por persona y procesión.
Las sillas, casi 200 euros
Quizás el balcón se salga de presupuesto, así que toca echarse a la calle. Si se quiere optar por la comodidad para aguantar las horas que duran las procesiones, sentarse en una silla se dibuja como un buen plan.
Pero, de nuevo, esta opción conlleva echar cuentas. Ocurre, de nuevo, en Sevilla: un abono para ocupar una silla en la zona más importante de la Campaña costará 197,66 euros. El más barato, en la Plaza Virgen de los Reyes, se queda en 90,50 euros. Los palcos en la plaza San Francisco se cotizan a entre 1.016 euros y 749 euros. Este 2026, se han ofertado más de 30.000 asientos.
El Consejo General de Hermandades y Cofradías gestiona la venta de abonos de los palcos y sillas que se habilita a principios de año. En la web de la entidad, se detallan los criterios de acceso para canalizar la fuerte demanda que se repite año tras año. Este 2026, las tarifas han subido un 3%. Este dinero constituye la principal fuente de ingresos de las hermandades de la ciudad. En 2023, esta actividad reportó más de dos millones de euros.
La Agrupación de Cofradías de la Semana Santa de Málaga también anunció sus tarifas para palcos y sillas a principios de 2026. Los precios oscilaban entre los 132 euros al inicio de la calle Larios, llega a los 156 euros cerca de la Catedral y baja a los 96 euros en otros puntos. Se ofertan unas 24.000 sillas para ver el desfile de las casi 40 cofradías de la capital malagueña. Aquí, la Semana Santa movió unos 40 millones de euros en 2024.
El alquiler de sillas también está disponible en otros puntos de España, pero son más asequibles. La solemne Semana Santa de Cartagena (Murcia), considerada de Interés Turístico Internacional, ofrece sillas para aquellos que quieran disfrutar de cofradías como las del Cristo del Socorro o los Californios, por citar algunas. Los precios oscilan entre los 3 y los 8 euros.
León también tiene una cita señalada en el calendario con la procesión de El Encuentro. A principios de marzo, la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno ofertó 1.764 asientos frente al Consistorio y la entrada a la plaza Mayor. Los precios, según la ubicación, oscilan entre los 10 y los 30 euros. El dinero recaudado, aseguran desde la Cofradía del Dulce Nombre, se destina a la Cruz Roja.
Si, además, al deseo de emocionarse ante el paso de una procesión hay que sumarle el hotel, la cantidad a desembolsar sube aún más. Si es de los rezagados que reservan a última hora, el viernes 27 de marzo, el portal Booking advertía que el 94% del alojamiento en Sevilla estaba ocupado. En Málaga, un 95%; en Cartagena un 88% y en León, un 91%. Los precios por noche van de los 50 euros y hasta los miles de euros. Quizás la penitencia empieza por la cartera.