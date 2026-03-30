Alquilar balcones por 6.000 euros o sillas por 200 euros: ¿cuánto cuesta ver una procesión en Semana Santa?

La Semana Santa es tiempo de torrijas, familia, viajes al extranjero o descanso. Para muchos, también, es el momento de salir a la calle para disfrutar de las procesiones que desfilarán por los pueblos y las ciudades de España.

Y, según donde se encuentre el lugar escogido para ello, puede salir gratis o exigir un desembolso que dejará huella en la cuenta corriente del banco.

Hasta 6.000 euros un balcón en Sevilla Como tantas otras comunidades españolas, Andalucía se entrega con pasión a estos días. Sevilla es un ejemplo y, tanto sus vecinos como los visitantes de otros lugares que llenan hoteles y alojamientos, se preparan desde hace meses para disfrutar de esta tradición. Existen muchas maneras de ver una procesión en la capital hispalense. Embarcarse en esta experiencia puede oscilar entre los cero euros a los varios miles; así de amplia es la horquilla. Si se quisiera admirar imágenes tan icónicas como El Silencio, El Gran Poder o La Macarena desde un balcón en el centro histórico, este 2026 la cifra a pagar puede alcanzar los 6.000 euros de media, según el Colegio de Administradores de Fincas (CAF). Una cantidad que dobla el precio de hace tres años y que se debe a la “alta demanda” para presenciar las procesiones “desde ubicaciones privilegiadas”. La hostelería advierte del alza de costes en una Semana Santa con un nivel de reservas similar al del año pasado Así, el lugar y las vistas determinarán el precio. Un balcón en alguna de las calles de la Carrera Oficial —el recorrido obligatorio para todas las hermandades por el centro histórico y que asegura una inmersión plena en esta tradición— y con servicio de catering puede llegar a los 9.000 euros durante toda la semana. Existe la posibilidad de contratar uno de estos espacios por días sueltos. Entonces, el coste variará entre los 80 y los 300 euros, pero ya fuera de la Carrera Oficial. Por tanto, frente a esos balcones sólo desfilarán dos o tres hermandades. En los días más señalados como la Madrugá, —entre el Jueves y el Viernes Santo—, el precio sube.

Málaga, 450 euros la noche por un balcón En otras ciudades andaluzas como Málaga, los balcones también son una opción para disfrutar de procesiones como El Cautivo, Los Estudiantes o el Cristo de la Buena Muerte en compañía de la Legión. Los apartamentos del centro suben sus precios esos días; así, en la calle Larios se puede llegar a pagar 450 euros por noche con vistas frontales. En la cercana Cisneros, rondan entre los 250 y los 400 euros. De nuevo, ubicación y altura determinan el coste.

Experiencia organizada en un balcón sevillano La cuantía de los precios no parece frenar el interés que suscita la Semana Santa en la capital hispalense. De hecho, existen empresas que proporcionan "acceso privilegiado a balcones con vistas únicas a las procesiones y tours para ver los pasos por la calle". Los criterios que determinan los precios son emplazamiento, altura y día de la Semana Santa en el que se quiera —o pueda— asistir a esta tradición. Un balcón en una cuarta o quinta planta frente a La Giralda es accesible desde los 50 euros por persona y procesión. Bajar al segundo piso y acercarse a la imagen, exige un mayor desembolso, 80 euros. El primer piso cuesta 130 euros. Una planta baja de uso exclusivo para entre dos y cuatro asistentes, amplia ventana, costará 180 euros por persona y procesión. RTVE celebra la Semana Santa con un viaje por las tradiciones festivas y religiosas, cine y entretenimiento