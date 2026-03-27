Sanidad y las comunidades autónomas acuerdan un mediador para resolver la huelga de los médicos

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) celebrado este viernes, proponer un mediador para resolver la huelga de los médicos.

Así lo ha señalado la ministra de Sanidad, Mónica García, en una rueda de prensa posterior al encuentro, que ha durado más de cuatro horas y en el que solo se ha tratado el punto referente a la huelga de médicos, propuesto por las comunidades autónomas. El resto, lo abordarán "en las próximas fechas" en un Consejo extraordinario, ha puntualizado.

El objetivo de esta figura, ha dicho García, es "seguir avanzando en los puntos de negociación acordados y evitar la huelga". "Este ha sido el espíritu del Consejo y el acuerdo al que hemos llegado", ha insistido.

Los médicos iniciaron a mediados de febrero una batería de huelgas para mostrar su rechazo al Estatuto Marco acordado entre el Ministerio de Sanidad y varios sindicatos y reclamar un texto propio que reconozca las particularidades del colectivo, independiente del resto del personal sanitario.

La huelga está convocada a razón de una semana al mes y en abril está prevista una tercera tanda de paros.

El PP critica el "fracaso" del Ministerio Para las regiones del PP, por su parte, este encuentro ha constatado el "fracaso" de la ministra a la hora de afrontar este conflicto. "Seguimos sin tener una idea clara de qué propone y, a estas alturas, tenemos que recurrir a una mediación que todavía no se ha concretado", ha lamentado el consejero de Castilla y León, Alejandro Vázquez, en declaraciones que recoge Efe. El consejero no ha querido hacer públicos los posibles mediadores que se han barajado durante la reunión, aunque posteriormente la ministra ha adelantado que será "una organización de pacientes la que medie, la que arbitre", ya que son ellos los que sufren la huelga. Precisamente, Canarias, Castilla-La Mancha y Euskadi propusieron también una mediación el pasado lunes y apuntaron a la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. En cualquier caso, Vázquez ha urgido al Ministerio porque es "imprescindible que para el día 26 —fecha para la que está convocada la huelga— se desactive el conflicto", aunque ha confesado que "la impresión no es nada positiva". De las guardias de 24 horas a la compatibilidad con el sector privado: ¿por qué siguen en huelga los médicos? Daniel Herrero