Canarias sigue en emergencia por Therese con la UME desplegada: clases suspendidas y carreteras cortadas

El Gobierno de Canarias ha actualizado esta madrugada la situación de emergencia por fuertes lluvias y riesgo de inundaciones debido al paso de la borrasca Therese.

Esta medida, la más alta en la escala de riesgos, se aplica a las islas de Tenerife y Gran Canaria. Por su parte, La Palma, La Gomera y El Hierro se encuentran en situación de alerta, mientras que Fuerteventura y Lanzarote permanecen en prealerta.

Según informa la Dirección General de Emergencias, se esperan para este miércoles precipitaciones intensas y persistentes, especialmente en el norte de Tenerife, la isla de La Palma y el este y sur de Gran Canaria.

Las autoridades advierten de que las lluvias caen sobre un terreno "ya muy saturado de agua", lo que aumenta el peligro de escorrentías e inundaciones.

Despliegue de la UME y suspensión de clases Ante la gravedad del temporal, el Ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, confirmó en una entrevista en La noche en 24h que se ha activado a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para intervenir en el norte de Tenerife. Esta unidad ya se encontraba trabajando en Gran Canaria debido a las numerosas incidencias registradas en las últimas horas. La UME se despliega en Gran Canaria y Tenerife a causa de la borrasca Therese Rtve.Es / Agencias Como medida preventiva de seguridad, las autoridades han decidido que no habrá actividad lectiva este miércoles en las zonas más afectadas, manteniéndose la suspensión de todas las actividades al aire libre. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a la calma a través de sus redes sociales: "Se ruega a la población que evite desplazamientos innecesarios y siga las indicaciones de las autoridades locales e insulares". ““

Presas al límite y evacuaciones en Gran Canaria La situación es especialmente delicada en Gran Canaria, donde 25 presas han llegado al límite de su capacidad y están aliviando agua hacia los barrancos. El Cabildo de Gran Canaria ha ordenado la evacuación de los residentes con viviendas cercanas al cauce de la presa de Ayagaures. Federico Grillo, director técnico de Emergencias de la corporación insular, ha explicado que Therese ha descargado "más de 700 litros por metro cuadrado" en algunos puntos durante los últimos seis días. ““ En Tenerife, la preocupación se centra en el área metropolitana y el norte de la isla. La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha pedido "prudencia" ante una situación que ha calificado de "cambiante e inestable", con lluvias que pueden ser muy intensas en periodos cortos de tiempo.