El Gobierno canario mantiene la alerta por lluvias por el paso de la borraca Therese, pero rebaja a prealerta la de viento

El Gobierno de Canarias mantiene este domingo la alerta por lluvias en las islas occidentales y en Gran Canaria, y rebaja a prealerta la de viento, debido al paso de la borrasca Therese por el archipiélago.

En las islas de Fuerteventura y Lanzarote continúa la prealerta por lluvia, ha informado la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.

Este domingo se aproxima a Canarias el centro de la borrasca, con precipitaciones más desorganizadas que en días anteriores, y núcleos convectivos que pueden producir chubascos dispersos, puntualmente intensos y que podrían estar asociados con actividad eléctrica.

Tienen una distribución e intensidad difíciles de predecir y podrían afectar a cualquier punto de las islas, especialmente por la tarde y noche del domingo y hasta la madrugada del lunes.

En la tarde del domingo se esperan precipitaciones que podrían ser puntualmente intensas, especialmente en las cumbres de El Hierro, La Palma y Tenerife.

En cuanto al viento, este domingo disminuye la actividad frontal y amaina el soplo del viento asociado con ella. Todavía puede haber rachas puntualmente importantes, sobre todo en La Palma, en las cumbres y especialmente en el sur de Cumbre Vieja, así como en las cumbres centrales de Tenerife y de Gran Canaria.

Las intensas y persistentes lluvias registradas hasta el momento por el paso de la borrasca Therese por Canarias, han generado numerosas incidencias en varias carreteras de las islas occidentales y Gran Canaria, como caída de piedras de grandes dimensiones, ramas y tierra. A ello se suma la crecida de barrancos, cuyo desborde ha afectado a algunas carreteras.

El Cabildo de Gran Canaria ha insistido a los ciudadanos en que no suban a la cumbre de la isla ni accedan a las presas, pues el peligro se mantiene. La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha alertado de que, "aunque salga el sol, continúa el riesgo de desprendimientos en carreteras del interior de las islas occidentales y Gran Canaria". Por tanto, pide que se eviten desplazamientos y se sigan las indicaciones de las autoridades locales e insulares.