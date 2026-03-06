Buscan en el río Mogent al conductor de un coche caído a una riera en Llinars del Vallès

Los Bomberos de la Generalitat mantienen un operativo de búsqueda en las aguas del río Mogent para localizar al conductor de un turismo que ha caído esta tarde a la riera Giola a su paso por Llinars del Vallès (Barcelona), en medio del temporal de lluvias que afecta a la zona.

Los equipos de emergencia han logrado acceder al interior del vehículo siniestrado, aunque en su interior no se encontraba el conductor. Ante esta situación, se ha activado un amplio dispositivo de búsqueda en el que participan bomberos, agentes de los Mossos d'Esquadra y efectivos de la Policía Local de Llinars del Vallès.

Según han informado los Bomberos de la Generalitat, el aviso se ha recibido alrededor de las 14:30 horas, cuando se alertó de la presencia de un coche en la riera Giola. Desde entonces, los servicios de emergencia trabajan para localizar al conductor.

En el operativo participan 17 dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, entre ellas miembros de la unidad subacuática del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE), además de un helicóptero y drones que apoyan las tareas de rastreo.

Asimismo, colaboran en la búsqueda cinco patrullas de los Mossos d'Esquadra y dos de la Policía Local de Llinars del Vallès.