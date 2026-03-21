Tenerife registra 200 incidencias por la borrasca Therese, con vientos de más de 200 kilómetros por hora en el Teide

Tenerife ha registrado cerca de 200 incidencias durante la borrasca Therese, con especial impacto en zonas del noreste y suroeste de la isla.

El temporal ha dejado lluvias intensas, fuertes vientos que han superado los 200 kilómetros por hora en el Parque Nacional del Teide y nevadas en la cumbre de hasta 20 centímetros.

El Cabildo, que mantiene activado el Plan de Emergencias Insular (PEIN), ha informado que en las cumbres continúan registrándose precipitaciones en forma de nieve desde primeras horas de la mañana.

El viento ha sido otro de los fenómenos adversos, con rachas que han superado los 200 kilómetros por hora en Izaña, según los datos de los que dispone el Cabildo, que cuenta con estaciones propias en el Parque Nacional.

Las incidencias se han concentrado especialmente durante la noche y primeras horas de este sábado, en un episodio "de carácter desigual pero de gran intensidad", con precipitaciones persistentes durante horas en distintos puntos del territorio.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha subrayado en un comunicado que la prioridad durante todo el episodio ha sido “la seguridad de las personas”, y ha señalado que las decisiones adoptadas han estado orientadas a proteger vidas y minimizar riesgos ante una situación meteorológica que ha calificado de “anómala”. También ha agradecido el trabajo de los equipos de emergencia, cuya labor ha sido “fundamental para que la situación estuviera bajo control”.

Avisos naranjas hasta las 23.00 horas del sábado En una intervención en el Centro Coordinador de Emergencias Insular (Cecopin), la consejera de Medio Natural y Emergencias del Cabildo insular, Blanca Pérez, ha señalado a los medios que, respecto a la evolución del episodio, los avisos naranjas por fenómenos meteorológicos adversos decaerán a partir de las 23.00 horas de este sábado, según la Aemet, para pasar a nivel amarillo, con menor intensidad aunque con precaución por fenómenos costeros, lluvias y viento. Ha avanzado que el Cabildo mantendrá una reunión con los ayuntamientos a las 17.30 horas para decidir sobre las restricciones vigentes, y ha precisado que el acceso al Teide y el uso de senderos y pistas seguirá condicionado hasta que mejoren las condiciones de seguridad. Además, ha apuntado que las lluvias registradas en los últimos días han dejado una “situación magnífica” para el campo en el sur de Tenerife, donde no se alcanzaban estos niveles desde hace tiempo. Ha indicado asimismo que, debido a las escorrentías, están entrando en torno a 1.000 metros cúbicos de agua por hora en la zona de Trevejos, en Vilaflor, y ha subrayado que los barrancos “están corriendo” tanto en el sur como en el noroeste de la isla, en puntos como Los Silos o La Guancha.