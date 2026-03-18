El Congreso vota la rebaja de la tasa de alcohol al volante encallada desde hace un año

El Congreso de los Diputados vota este miércoles la rebaja de la tasa máxima de alcohol al volante encallada desde que hace justo un año iniciara su andadura parlamentaria con la toma en consideración de una proposición de ley del grupo socialista, que salió adelante con la abstención del PP y el rechazo de Vox. Ahora, el PP tiene previsto votar en contra y ERC podría también oponerse o abstenerse, lo que impediría que la iniciativa saliese adelante.

Es la Comisión de Interior de la Cámara Baja, con competencia legislativa plena, la encargada de aprobar o no la iniciativa en una sesión en la que los grupos parlamentarios tendrán que posicionarse sobre una medida que, según el Gobierno, está avalada por estudios científicos y genera un gran consenso.

La proposición de ley busca rebajar el límite máximo de la tasa de alcoholemia permitido de 0,5 gramos por litro en sangre a 0,2 (0,1 miligramos por litro de aire aspirado) y la unifica para todos los conductores, eliminando las diferencias entre noveles y profesionales. Contempla también la prohibición de publicar y difundir en redes sociales los lugares dónde se sitúan los controles policiales de alcohol y drogas.

Desde su toma en consideración el 18 de marzo del pasado año, el plazo de enmiendas se fue ampliando sucesivamente y la proposición de ley quedó atascada pendiente de las negociaciones entre los grupos parlamentarios.

Una situación que ha provocado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, haya exigido públicamente a los diputados su desbloqueo para que pudiera ser aprobada "cuanto antes". "No hay una sola excusa que justifique retrasar un solo día más esta reforma, es inaplazable", dijo el ministro el pasado mes de septiembre durante la presentación del balance de fallecidos en las carreteras del verano.

También el director general de Tráfico, Pere Navarro, ha reclamado su aprobación. "Reducir la tasa de alcohol al volante es un compromiso moral con quiénes perdieron la vida en la carretera a causa del alcohol", dijo durante la presentación de un estudio de la Universidad de Valencia que respaldaba la rebaja.

Rechazo de PP y abstención de ERC Sin embargo, el cambio de posiciones en la Cámara Baja amenaza con hacer descarrilar la reforma. Según ha adelantado, el PP tiene previsto votar en contra, mientras que ERC también se opondría o se abstendría, una combinación que impediría que la iniciativa saliese adelante. Desde el Ministerio del Interior señalan que los populares justifican su rechazo en que la rebaja de la tasa debería haberse tramitado mediante un reglamento. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska defiende, por el contrario, que se ha optado por incluirla en una reforma de la Ley de Seguridad Vial por tratarse de un “compromiso de país”, lo que le otorga mayor estabilidad normativa, frente a un reglamento, que resulta más fácil de modificar. En el plano de la negociación parlamentaria, ERC ha condicionado su apoyo a que se aumente el número de los examinadores de tráfico en Cataluña, al considerar que existe un déficit de estos profesionales que supone un problema relevante. No obstante, esta cuestión no forma parte del contenido de la ley, y tanto el Gobierno como el PSOE insisten en que la negociación debe circunscribirse a la reforma de la Ley de Seguridad Vial. El debate se produce en un contexto marcado por la relación entre el consumo de alcohol y la siniestralidad en carretera. En 2025 se registraron 1.119 fallecidos. Según datos trasladados por Interior, el 34% de los conductores fallecidos en carretera había consumido alcohol, de acuerdo con las autopsias del Instituto Nacional de Toxicología correspondientes a 2024. En el conjunto de la Unión Europea, alrededor del 25% de las muertes de tráfico están relacionadas con el consumo de alcohol. La Dirección General de Tráfico subraya además que los accidentes son más graves cuando hay alcohol de por medio: en caso de siniestro con heridos, aumenta la probabilidad de fallecimiento del conductor que ha bebido.