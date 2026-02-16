Investigan a un conductor de autobús escolar en Soria por cuadruplicar la tasa de alcohol con 49 menores a bordo
- El hombre obtuvo 0,67 y 0,63 miligramos por litro, cifras que superan los 0,15 permitidos en conductores profesionales
- Las penas podrían oscilar entre los tres y seis meses de prisión o la realización de trabajos para la comunidad
Un conductor de autobús escolar ha sido puesto bajo investigación en la provincia de Soria como presunto autor de un delito contra la seguridad vial tras ser interceptado con una tasa de alcohol que cuadruplicaba el límite legal permitido.
Los hechos, que se han dado a conocer por la Subdelegación del Gobierno, ocurrieron a las 11.45 horas del día 9 de febrero, cuando el vehículo circulaba por el kilómetro 176,600 de la autovía A-2, en el término municipal de Santa María de Huerta. En ese momento, varias patrullas de la Guardia Civil que realizaban un control preventivo de transporte, alcohol y drogas, procedieron a parar el autobús.
En el interior del vehículo viajaban un total de 54 pasajeros, entre los que se encontraban 49 menores de edades comprendidas entre los nueve y los 12 años, además de tres profesores y dos monitores. Durante la intervención, los agentes de la Guardia Civil detectaron que el conductor presentaba síntomas claros de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Al practicarle las pruebas de aire espirado, el hombre obtuvo unos resultados de 0,67 y 0,63 miligramos por litro, cifras que superan con creces los 0,15 mg/l establecidos como límite máximo para este tipo de transporte.
Posibles penas de prisión y retirada de licencia
Tras confirmarse el positivo, la Guardia Civil procedió a la inmovilización del autobús para garantizar la seguridad de los menores y los docentes, quedando el vehículo estacionado hasta que otro empleado de la empresa de transporte se presentara en el lugar para continuar el trayecto.
Por su parte, la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de Soria instruyó las diligencias correspondientes por la supuesta autoría de un delito de conducción bajo la influencia de sustancias tóxicas o bebidas alcohólicas, remitiendo todas las pruebas a la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Almazán.
A consecuencia de estos hechos, el conductor se enfrenta ahora a un proceso judicial en el que las penas podrían oscilar entre los tres y seis meses de prisión, multas de seis a 12 meses o la realización de trabajos en beneficio de la comunidad. En cualquier caso, el Código Penal contempla para este tipo de infracciones la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo que parte del año y puede alcanzar hasta los cuatro años de duración.