EE.UU. e Israel mantienen la intensidad de los bombardeos y Trump no ve condiciones para negociar con Teherán

Las nubes de polvo y los escombros se siguen extendiendo por Irán y Líbano mientras Israel y Estados Unidos mantienen la misma intensidad en su ofensiva. Al menos 3.040 personas han muerto, en su mayoría civiles, como consecuencia de los bombardeos sobre el país persa iniciados el 28 de febrero, según el balance publicado este domingo por la ONG de derechos humanos iraní HRANA.

La cifra incluye a 1.319 civiles, de los cuales 206 serían menores de edad, además de 1.122 militares, informa HRANA, que cita informes oficiales de las autoridades sanitarias, de emergencias y protección civil y a activistas. En Líbano, al menos 850 personas han muerto, entre ellas 107 niños, y 2.105 han resultado heridas como consecuencia de los ataques de las Fuerzas Armadas israelíes lanzados desde el pasado 2 de marzo.

00.54 min Irán e Israel se sumergen en el sonido de la guerra

Ante este panorama, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha defendido que no cree posible llegar a un acuerdo con las autoridades iraníes, alegando que los términos del mismo "aún no son lo suficientemente buenos", pese a afirmar que Teherán sí está listo para negociar un alto el fuego. "Irán quiere llegar a un acuerdo, y yo no quiero hacerlo porque las condiciones aún no son lo suficientemente buenas", ha expresado el mandatario norteamericano en una entrevista concedida a la televisión estadounidense NBC, en la que ha matizado que cualquier condición para un eventual acuerdo deberá ser "muy sólida".

Si bien el inquilino de la Casa Blanca no ha revelado cuáles serían los términos de un posible alto el fuego en Oriente Próximo, ha señalado que el compromiso por parte de Irán de "abandonar por completo cualquier ambición nuclear" formaría parte del acuerdo. En lo que al devenir de la ofensiva estadounidense contra Irán, Trump ha hecho hincapié en la superioridad de sus fuerzas y ha señalado que la capacidad iraní se limita a "lanzar una mina o disparar un misil de corto alcance".

En la misma línea, el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha afirmado este domingo que la ofensiva contra Irán durará hasta que se eliminen las "amenazas existenciales" que presenta, durante una visita que hizo al pueblo árabe de Zarzir, al norte de Israel, donde el pasado viernes un misil iraní causó 58 heridos —ninguno grave—.

La Guardia Revolucionaria iraní asegura que matará a Netanyahu Si EE.UU. e Israel no bajan el pistón, el régimen iraní tampoco se rinde. La Guardia Revolucionaria iraní ha afirmado este domingo que "perseguirá sin descanso" al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para acabar con su vida. "Seguiremos persiguiendo sin descanso y mataremos con fuerza al criminal primer ministro sionista, si es que sigue con vida", ha indicado el cuerpo militar de élite en un comunicado emitido por su oficina de relaciones públicas y recogido por la web Sepah News, vinculada con la Guardia. Ni Benjamín Netanyahu, ni su hermano, ni Ben Gvir: no hay pruebas de que hayan muerto Marta Portero, VerificaRTVE Este domingo, la Guardia Revolucionaria ha usado por primera vez el misil balístico de combustible sólido 'Sejil' en una nueva oleada de ataques contra objetivos militares en Israel, según un comunicado difundido por la agencia Mehr. Además, un cohete ha caído en las ciudades de Bnei Brak y Ramat Gan, en el área metropolitana de Tel Aviv, que ha dejado al menos un hombre herido leve al ser alcanzado por fragmentos de vidrio.

Las dos semanas de guerra han costado 12.000 millones de dólares El Ejército israelí estima que la guerra contra Irán podría prolongarse entre tres y seis semanas más, porque aún "tenemos miles de objetivos por delante", ha dicho a la cadena CNN el portavoz militar de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Ante la posibilidad de que el conflicto se extienda tanto tiempo, este es el balance del coste de las dos primeras semanas: el principal asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, ha confirmado este domingo que los primeros 15 días de guerra con Irán han representado un gasto aproximado para Estados Unidos de unos 12.000 millones de dólares (unos 10.500 millones de euros). El director del Consejo Económico Nacional, sin embargo, no ha querido confirmar los rumores de que la Casa Blanca está preparando una solicitud al Congreso para aprobar una partida extraordinaria adicional de 50.000 millones de dólares (43.600 millones de euros) en gasto de guerra. Jark, la isla que guarda el 90% del petróleo que exporta Irán y que Trump amenaza tras "aniquilar" sus objetivos militares Diego Álvarez Patilla