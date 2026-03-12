Los agricultores protestan en la Comunidad de Madrid contra la subida del gasóleo profesional y piden medidas al Gobierno
- Unos 60 tractores se han movilizado en las carreteras de la región para denunciar también el alza los fertilizantes
Los agricultores de la Comunidad de Madrid se han movilizado este jueves para protestar contra el precio del gasóleo agrícola, que se ha disparado desde la guerra en Oriente Medio. Desde primera hora, unos 60 tractores han recorrido las carreteras de la región en una marcha que ha terminado en las instalaciones de Exolum, en la localidad de Loeches.
Como defienden Asaja Madrid y el resto de asociaciones agrarias que han convocado las manifestaciones, en apenas una semana su coste casi se ha duplicado y ha pasado de 87 céntimos a 1,60 euros por litro. Esto se traduce en que un tractor pueda gastar hasta 400 euros más por día de trabajo, y se refleja en un incremento de 10.000 euros al año en el gasto de combustible de una explotación.
Piden medidas al Gobierno
Desde el sector aseguran que las distribuidoras se están lucrando y están especulando con el precio de este combustible, algo que llevan días denunciando junto a otros colectivos, como los pescadores y los transportistas. Por ello, piden a las administraciones que controlen los precios y que suban en acorde con el alza del petróleo. También muestran preocupación por el alza del precio de los fertilizantes, de forma que temen que el encarecimiento de ambos elementos, fundamentales en su labor, les impida asumir los costes de su actividad.
Rafael, un agricultor de la localidad madrileña de Estremera, explica a RTVE que el encarecimiento del gasóleo agrícola ha coincidido en un mal momento para su gremio, ya que a esta altura del año es cuando más lo utilizan y, por tanto, lo necesitan. "Nosotros tenemos que seguir haciendo las labores, pero si no nos salen las cuentas es inviable porque con los precios del cereal que hay hoy en día, con la venta de nuestros productos no cubrimos los gastos, no solamente del gasoil, sino también de los abonos, que han subido entre un 20 y un 40%", comenta.
Sí, estamos a bordo de uno de esos 60 tractores que recorren Madrid
Señal de protesta, también de preocupación por los altos precios del
video
gasoil agrícola en apenas una semana
el precio ha subido desde los 0,87, 0,90 el litro a superar el 1,64
500 euros más de gasoil y eso a lo largo del año se traduce
en aproximadamente 10.000 euros solo en gasoil extra por cada una de las
explotaciones
Estamos a bordo de este tractor, estamos con Rafael, usted es agricultor
en Estremera
Cuéntenos qué perspectivas tiene y en qué momento además llega esta rápida
subida de los carburantes
Pues la subida de los carburantes llega en el primer momento porque ahora es
cuando más necesario es utilizar este
tipo de energía. Entonces, bueno, nosotros tenemos que
seguir haciendo las labores,
no podemos parar, pero no nos salen las cuentas, es inviable porque con los
precios del cereal
que hay hoy en día, con la venta de nuestros productos, no cubrimos los
gastos, no solamente del gasoil,
sino también de los abonos.
Sí, estáis precisamente en un momento de mucho consumo de gasoil...
...porque por un lado..
el arado es una de las labores que más gasoil consume...
...también el del abonado y los abonos también han subido muchísimo..
¿Cuánto han subido?
Han subido entre un 30 y un 40%.
Sumado al
70% que ha subido el gasoil.
Exacto. Entonces,
bueno, pues no vemos viable con los precios que hay hoy el poder subsistir.
¿Qué necesitáis?
¿Qué estáis pidiendo?
¿Y a quién exactamente?
Pues sí que el gobierno, de alguna manera, por Real
decleto, como aprovecha para hacer otras subidas, como es el salario
mínimo, pues
que haga un real decreto y lo publique en el BOE para congelar los precios del
gasolio y reducirlos, que no
suban los impuestos en porcentajes, sino que bajen esos porcentajes de
alguna manera
que tomen medidas, no solamente para
el gasóleo, sino también para los abonos.
Nos cuentan que estarán pendientes de las decisiones que tome el Gobierno
a partir de ahora para saber si continúan con las movilizaciones y a la
espera también de que las soluciones lleguen lo antes
posible, porque, como dicen, les llegan estas subidas en el peor momento
Por ello, cree que algunas soluciones podrían ser el que el Gobierno congele el coste del gasóleo agrícola a través de un real decreto o que tome medidas concretas para los abonos. "No vemos viable que, con los precios de hoy, podamos subsistir", defiende.
En este escenario, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha garantizado este jueves que que aplicarán "medidas específicas" para el sector agrario y el transporte por carretera ante la subida del precio de los carburantes por el conflicto en Oriente Medio.