Los agricultores protestan en la Comunidad de Madrid contra la subida del gasóleo profesional y piden medidas al Gobierno

Sí, estamos a bordo de uno de esos 60 tractores que recorren Madrid

Señal de protesta, también de preocupación por los altos precios del

gasoil agrícola en apenas una semana

el precio ha subido desde los 0,87, 0,90 el litro a superar el 1,64

500 euros más de gasoil y eso a lo largo del año se traduce

en aproximadamente 10.000 euros solo en gasoil extra por cada una de las

explotaciones

Estamos a bordo de este tractor, estamos con Rafael, usted es agricultor

en Estremera

Cuéntenos qué perspectivas tiene y en qué momento además llega esta rápida

subida de los carburantes

Pues la subida de los carburantes llega en el primer momento porque ahora es

cuando más necesario es utilizar este

tipo de energía. Entonces, bueno, nosotros tenemos que

seguir haciendo las labores,

no podemos parar, pero no nos salen las cuentas, es inviable porque con los

precios del cereal

que hay hoy en día, con la venta de nuestros productos, no cubrimos los

gastos, no solamente del gasoil,

sino también de los abonos.

Sí, estáis precisamente en un momento de mucho consumo de gasoil...

...porque por un lado..

el arado es una de las labores que más gasoil consume...

...también el del abonado y los abonos también han subido muchísimo..

¿Cuánto han subido?

Han subido entre un 30 y un 40%.

Sumado al

70% que ha subido el gasoil.

Exacto. Entonces,

bueno, pues no vemos viable con los precios que hay hoy el poder subsistir.

¿Qué necesitáis?

¿Qué estáis pidiendo?

¿Y a quién exactamente?

Pues sí que el gobierno, de alguna manera, por Real

decleto, como aprovecha para hacer otras subidas, como es el salario

mínimo, pues

que haga un real decreto y lo publique en el BOE para congelar los precios del

gasolio y reducirlos, que no

suban los impuestos en porcentajes, sino que bajen esos porcentajes de

alguna manera

que tomen medidas, no solamente para

el gasóleo, sino también para los abonos.

Nos cuentan que estarán pendientes de las decisiones que tome el Gobierno

a partir de ahora para saber si continúan con las movilizaciones y a la

espera también de que las soluciones lleguen lo antes

posible, porque, como dicen, les llegan estas subidas en el peor momento