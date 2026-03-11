El Hospital de El Bierzo: cuando la salud y la supervivencia dependen del código postal

Cuando se recibe un diagnóstico de cáncer, cada día de espera para entrar en quirófano, para empezar el tratamiento, para recibir resultados… es una "tortura psicológica" para el paciente y su familia, cuenta a RTVE Noticias el presidente de Oncobierzo, José Miguel Abraile. Durante ese tiempo la enfermedad puede extenderse y agravarse y puede incluso convertirse, señala, en una "sentencia de muerte". "Cada minuto cuenta", dice también Eva, paciente de cáncer de mama en el Hospital de El Bierzo en Ponferrada (León).

Ella acudió al médico por un bulto en el pecho hace ocho años, el nueve de marzo de 2018. Tardaron dos meses en hacerle una mamografía. Un plazo, que ella consiguió acortar gracias a su tenacidad, "llamando todo el día al hospital". El nueve de mayo le hicieron las pruebas pertinentes, pero cuando llegó el momento de recoger los resultados, el uno de julio de ese año "ya no se me podía operar", relata a RTVE Noticias. El bulto que ella había notado en marzo se había extendido, tenía metástasis.

El tratamiento, entonces, pasó por "una quimioterapia de caballo, mucho más agresiva". Eva se pregunta qué hubiese pasado "si me lo hubiesen detectado dos meses antes", cuando "a lo mejor mi cáncer estaba localizado" y hubiese sido mucho más fácil erradicarlo. Eva alude a las listas de espera para recoger resultados de pruebas o "cuando te tiene que ver un especialista. Ahí se dilata mucho en el tiempo". Estos retrasos, explica, tienen como consecuencia que "el diagnóstico y el tratamiento son diferentes", y ello afecta directamente a su "calidad de vida", así como su esperanza de vida, que "se ve recortada".

Tras la quimio y la cirugía de mama, llegó el momento de recibir radioterapia. Un tratamiento que no estaba disponible en su hospital: "los enfermos de cáncer tienen que ir a otras provincias, yo iba todos los días al Hospital de León". Un trayecto de más de una hora de ida y otro tanto de vuelta, en medio de una enfermedad como la suya. Ahora, relata, ya hay radioterapia en su ciudad, Ponferrada, pero a través de concierto con un centro privado, no en la pública. Desde el Ejecutivo autonómico han anunciado que la construcción de la futura unidad de radioterapia del Hospital El Bierzo podría iniciarse este mismo año.

Listas de espera interminables en distintas especialidades Carmen Flores, presidenta de la Asociación de Defensor del Paciente, coincide en sus explicaciones a RTVE Noticias sobre la situación en el departamento de oncología del este hospital y señala que esto se repite en otros servicios como Traumatología o Psiquiatría. Las listas de espera en salud mental, cuenta, pueden ser "de seis y ocho meses". Las tardes de RNE Las tardes de RNE - Situación crítica en el servicio de Oncología del Hospital del Bierzo - 10/10/24 Escuchar audio Desde Oncobierzo relatan, también, que "no hay urgencias pediátricas". A los niños los examinan médicos "de adultos", y si requieren cirugía "tienen que desplazarse a León".

Falta de personal y desigualdad en zonas rurales Según Abraile, la plantilla orgánica del servicio de oncología del Hospital de El Bierzo debería ser de seis médicos, pero "ahora mismo hay tres". Los otros "vienen de fuera". Cuando su madre enfermó a causa de un tumor cerebral, en cada revisión la veía con "un oncólogo diferente". Esto, denuncia, dificulta que se pueda dar continuidad a los tratamientos y priva a los enfermos de un facultativo "de referencia", tan importante en procesos como éste. Todos los pacientes con los que ha contactado RTVE Noticias tienen algo en común: ofrecen su apoyo a personal sanitario y respaldan sus movilizaciones de las últimas semanas. También rechazan una desigualdad que hace que la atención sanitaria que reciben dependa del código postal donde viven. Y hablan de "privatización" de la sanidad. Denuncias que conviven con la realidad de un sistema sanitario, el de Castilla y León que, según el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, se sitúa entre los mejores de España. La privatización sanitaria sube en toda España, con Madrid y Cataluña a la cabeza del gasto privado Por eso a Flores, presidenta de la Asociación Defensor del Paciente, le parece una "buena noticia" la derogación de la ley 15/97, que nos explica, permite a las comunidades autónomas derivar los pacientes a la privada. "Esto sería una gran solución", explica. También, pide "cortar de raíz" las guardias de 24 horas. Y está "absolutamente a favor" en pagar más a los médicos para "que tengan una dedicación exclusiva y cumplan su horario". "Que los médicos no tengan la bata en siete sitios", añade Flores. El Gobierno da el primer paso para frenar la gestión privada de la sanidad y Ayuso les acusa de "azuzar el miedo"

Un hospital "dejado de la mano de Dios" El Hospital del Bierzo está, según ella, "dejado de la mano de Dios". Su lista de espera "brutal" en todas las especialidades les ha llevado a denunciar "situación insostenible" ante el Fiscal Superior de Castilla y León. Oncobierzo, que se define como plataforma "apolítica", ha acudido a las instituciones comunitarias, y presentó una petición en el Parlamento Europeo denunciando una vulneración del artículo 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debido al acceso desigual de la asistencia en regiones rurales y despobladas. La "escasez de especialistas", dicen, "provoca interrupciones en los tratamientos, falta de continuidad en la asistencia e importantes problemas organizativos". Defenderán esta petición el próximo mes de marzo, después de las elecciones en Castilla y León.