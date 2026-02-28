Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy | Alto el fuego local temporal en la central nuclear ucraniana de Zaporiyia por una reparación
- Zelenski cree que la próxima reunión trilateral será en Abu Dabi pero Moscú evita confirmarlo
La guerra en Ucrania cumple este sábado 1.466 días desde el comienzo de la invasión por parte de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- J.D Vance nota progresos en los contactos diplomáticos con Moscú y Kiev encaminados a cerrar la guerra
- Detienen en Rusia al vicepresidente de Gazprom Neft por aceptar sobornos
- China ve "esperanza" en las negociaciones sobre Ucrania pese a las diferencias
En directo, última hora de la guerra entre Ucrania y Rusia:
Bomberos combaten incendio en refinería de petróleo en la región rusa de Krasnodar.
Los bomberos intentaban controlar un tanque en llamas en una refinería en la región de Krasnodar, en el sur de Rusia, informaron las autoridades locales la madrugada del sábado. El cuartel general de operaciones de la región, en un comunicado a través de Telegram, informó que el incendio se había declarado en la refinería de la ciudad de Novominskaya, al norte del centro regional de Krasnodar. La publicación indicó que 39 bomberos se habían desplegado en el lugar, donde un tanque y sus alrededores estaban en llamas.
Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este viernes cumple 1.466 días. Aquí puedes leer lo ocurrido en la víspera.