Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy | Alto el fuego local temporal en la central nuclear ucraniana de Zaporiyia por una reparación

0:13

Bomberos combaten incendio en refinería de petróleo en la región rusa de Krasnodar.

Los bomberos intentaban controlar un tanque en llamas en una refinería en la región de Krasnodar, en el sur de Rusia, informaron las autoridades locales la madrugada del sábado. El cuartel general de operaciones de la región, en un comunicado a través de Telegram, informó que el incendio se había declarado en la refinería de la ciudad de Novominskaya, al norte del centro regional de Krasnodar. La publicación indicó que 39 bomberos se habían desplegado en el lugar, donde un tanque y sus alrededores estaban en llamas.