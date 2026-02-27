Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy | El FMI aprueba un préstamo de 8.100 millones de dólares para Ucrania

00:10

Rusia derriba 200 drones ucranianos en nueve horas, según el Ministerio de Defensa ruso

El Ministerio de Defensa ruso ha comunicado que sus unidades de defensa aérea han derribado 220 drones ucranianos en nueve horas, incluidos 24 que se dirigían a Moscú. El último comunicado del ministerio indica que 53 drones han sido interceptados y destruidos en tres horas, y que ha finalizado a las 23:00 horas (20:00 GMT).

Muchos de los drones han sido interceptados sobre regiones del centro de Rusia y, según apunta el ministerio,12 de ellos tenían como objetivo la capital rusa. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, ha comunicado en Telegram que 27 drones han sido derribados mientras se dirigían a la ciudad, a partir de las 17.00 horas aproximadamente, tal y como recoge Reuters.