Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy | El FMI aprueba un préstamo de 8.100 millones de dólares para Ucrania
- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha agradecido a los enviados estadounidenses sus reuniones de este jueves con Rusia
La guerra en Ucrania cumple este viernes 1.465 días desde el comienzo de la invasión por parte de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- El enviado del presidente ruso, Vladímir Putin, ha viajado a Ginebra y podría reunirse con funcionarios estadounidenses, según RIA
- J.D Vance ha afirmado notar progresos en los contactos diplomáticos con Moscú y Kiev encaminados a cerrar la guerra
- Zelenski ha hablado por teléfono con Trump horas antes de la reunión con negociadores en Ginebra
- El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha propuesto una "misión de investigación" sobre el oleoducto de Druzhba y admite "dificultades"
- La ONU ha reafirmado su apoyo a la soberanía de Ucrania y defiende que el país no puede dividirse
- El G7 dice que solamente la negociación entre Ucrania y Rusia puede llevar a un acuerdo de paz
- Zelenski dice que han empezado a trabajar en "detalles" de garantía para adhesión a la UE
En directo, última hora de la guerra entre Ucrania y Rusia:
00:10
Rusia derriba 200 drones ucranianos en nueve horas, según el Ministerio de Defensa ruso
El Ministerio de Defensa ruso ha comunicado que sus unidades de defensa aérea han derribado 220 drones ucranianos en nueve horas, incluidos 24 que se dirigían a Moscú. El último comunicado del ministerio indica que 53 drones han sido interceptados y destruidos en tres horas, y que ha finalizado a las 23:00 horas (20:00 GMT).
Muchos de los drones han sido interceptados sobre regiones del centro de Rusia y, según apunta el ministerio,12 de ellos tenían como objetivo la capital rusa. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, ha comunicado en Telegram que 27 drones han sido derribados mientras se dirigían a la ciudad, a partir de las 17.00 horas aproximadamente, tal y como recoge Reuters.
00:05
El FMI aprueba un préstamo de 8.100 millones de dólares para Ucrania
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha anunciado el jueves que su junta ejecutiva aprobó un préstamo de 8.100 millones de dólares a cuatro años para Ucrania, de los cuales 1.500 millones se desembolsarán de inmediato.
El FMI ha indicado que el nuevo acuerdo del Servicio Ampliado del Fondo para Ucrania forma parte de un paquete de apoyo internacional de 136.500 millones de dólares para el país devastado por la guerra, que esta semana conmemoró el cuarto aniversario de la invasión rusa.
-
0:00
Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este viernes cumple 1.465 días. Aquí puedes leer lo ocurrido en la víspera.