Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy | Zelenski ha hablado al teléfono con Trump, pero la llamada ha terminado, dice su asesor
- Zelenski espera canjear un "número enorme" de prisioneros con Rusia
La guerra en Ucrania cumple este jueves 1.464 días desde el comienzo de la invasión por parte de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Zelenski mantuvo una conversación telefónica con Trump, pero la llamada terminó, dice su asesor
- Vance afirma percibir progresos en los contactos diplomáticos con Moscú y Kiev orientados a cerrar la guerra
- Los negociadores ucranianos se reunirán con el equipo estadounidense este jueves, según Zelenski
- La ONU reafirma su apoyo a la soberanía de Ucrania y dice que el país no puede dividirse
- El G7 dice que sólo la negociación entre Ucrania y Rusia puede llevar a un acuerdo de paz
- Zelenski dice que han empezado a trabajar en "detalles" de garantía para adhesión a la UE
- El Kremlin reconoce que "no todos los objetivos se han cumplido" y que la guerra continuará
En directo, última hora de la guerra entre Ucrania y Rusia
-
0:43
Ucrania cifra en más 1.700 los combatientes africanos que luchan junto al Ejército ruso
El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha cifrado este miércoles en más de 1.700 los combatientes africanos que luchan del bando ruso en el contexto de la invasión de Ucrania.
"Según nuestros datos, hasta el día de hoy más de 1.780 ciudadanos del continente africano están combatiendo en el ejército ruso. Es decir, estamos hablando de mercenarios", ha afirmado en el contexto de la visita del ministro de Exteriores de Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, a Kiev.
Del balance total, las autoridades ucranianas estiman que 272 ciudadanos ghaneses se encuentran combatiendo junto al Ejército ruso en el contexto de la guerra, en la que Moscú ha recurrido a ciudadanos de al menos 36 Estados africanos para unirse a operaciones de combate en las filas rusas.
Sibiga ha señalado que gran parte de estos combatientes han muerto o han sido capturados en el contexto de la guerra, insistiendo en que el reclutamiento de mercenarios extranjeros muestra el intento del Kremlin de ampliar el número de países participantes en el conflicto.
-
00:10
Zelenski mantuvo una conversación telefónica con Trump, pero la llamada terminó, dice su asesor
Por su parte, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha afirmado este miércoles que percibe progresos en los contactos diplomáticos con Moscú y Kiev orientados a cerrar la guerra, que ya se adentra en su quinto año.
Además, ha subrayado que confía en que ambas partes puedan considerar que han alcanzado objetivos suficientes como para detener la violencia.
“Somos razonablemente optimistas y pensamos que es posible llegar a un escenario en el que tanto Rusia como Ucrania sientan que han conseguido lo necesario para poner fin a la matanza. Ese es el mandato que nos ha dado el presidente”, ha declarado Vance en una entrevista con la cadena Fox News.
-
0:00
Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este jueves cumple 1.464 días. Aquí puedes leer lo ocurrido en la víspera.