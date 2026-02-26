Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy | Zelenski ha hablado al teléfono con Trump, pero la llamada ha terminado, dice su asesor

0:43

Ucrania cifra en más 1.700 los combatientes africanos que luchan junto al Ejército ruso

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha cifrado este miércoles en más de 1.700 los combatientes africanos que luchan del bando ruso en el contexto de la invasión de Ucrania.

"Según nuestros datos, hasta el día de hoy más de 1.780 ciudadanos del continente africano están combatiendo en el ejército ruso. Es decir, estamos hablando de mercenarios", ha afirmado en el contexto de la visita del ministro de Exteriores de Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, a Kiev.

Del balance total, las autoridades ucranianas estiman que 272 ciudadanos ghaneses se encuentran combatiendo junto al Ejército ruso en el contexto de la guerra, en la que Moscú ha recurrido a ciudadanos de al menos 36 Estados africanos para unirse a operaciones de combate en las filas rusas.

Sibiga ha señalado que gran parte de estos combatientes han muerto o han sido capturados en el contexto de la guerra, insistiendo en que el reclutamiento de mercenarios extranjeros muestra el intento del Kremlin de ampliar el número de países participantes en el conflicto.