Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy | EE.UU. acusa a los aliados de Rusia de "facilitar" la guerra en Ucrania y pide a la ONU aislarlos

EE.UU. acusa a los aliados de Rusia de "facilitar" la guerra en Ucrania y pide a la ONU aislarlos

Estados Unidos ha acusado este martes a China, Corea del Norte, Irán y Cuba, los principales aliados de Rusia, de "facilitar" la guerra en Ucrania, y ha pedido a la ONU aislarlos asegurando que un acuerdo de paz está más cerca que nunca.

"Estamos más cerca de un acuerdo ahora mismo que en ningún momento desde que la guerra comenzó, pero obviamente no lo hemos alcanzado aún", ha dicho la embajadora estadounidense adjunta en la ONU, Tammy Bruce, a los miembros del Consejo de Seguridad. Bruce, en una reunión para tratar la situación en Ucrania en el aniversario de la invasión de Rusia, ha denunciado que "una razón por la que el conflicto sigue en marcha pese a los extraordinarios costos que ya ha implicado para Rusia es el apoyo" de "terceros países".

Aun así, ha urgido a Rusia y Ucrania a mantenerse en la mesa de negociación con "un espíritu de flexibilidad, compromiso y deber de proteger y preservar las vidas de sus propios ciudadanos" para finalizar la guerra. "EE.UU. llama a todos los estados miembros de la ONU a finalizar todo el apoyo que facilite la continuación de esta deplorable guerra", agregó Bruce, que enumeró a los grandes aliados de Rusia y abundó en la ayuda que le brindan. "China sigue siendo el facilitador decisivo de la maquinaria industrial bélica de Rusia", ha declarado la diplomática, que ha destacado que si el gigante asiático "realmente quiere paz, debería parar inmediatamente las exportaciones de bienes de uso dual y dejar de comprar petróleo ruso".