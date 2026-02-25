Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy | EE.UU. acusa a los aliados de Rusia de "facilitar" la guerra en Ucrania y pide a la ONU aislarlos
- Zelenski espera canjear un "número enorme" de prisioneros con Rusia
La guerra en Ucrania cumple este miércoles 1.463 días desde el comienzo de la invasión por parte de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- La ONU reafirma su apoyo a la soberanía de Ucrania y dice que el país no puede dividirse
- Mandatarios europeos se han reunido en Kiev y han mostrado su apoyo a Ucrania en el cuarto aniversario de la guerra
- El G7 dice que sólo la negociación entre Ucrania y Rusia puede dar lugar a un acuerdo de paz
- La Coalición de Voluntarios pide a EE.UU. que todas las partes estén en las negociaciones
- "La paz en Ucrania marcará la futura seguridad de Europa", ha dicho el ministro español, José Manuel Albares
- Pedro Sánchez reafirma el "apoyo inquebrantable" de España a Ucrania
- Antonio Costa: "Rusia debe aceptar que no ganará esta guerra"
- Putin acusa a Ucrania de sabotear el proceso de paz con los ataques a infraestructuras energéticas
- El Kremlin reconoce que "no todos los objetivos se han cumplido" y que la guerra continuará
En directo, última hora de la guerra entre Ucrania y Rusia
0:16
Londres y París rechazan acusación rusa sobre planes para dar armas nucleares a Ucrania
Reino Unido y Francia han rechazado este martes en el Consejo de Seguridad de la ONU las acusaciones de Rusia sobre sus presuntos planes para entregar armas nucleares a Ucrania, que Moscú ha atribuido a su Servicio de Inteligencia Exterior.
El embajador ruso en la ONU, Vasili Nebenzia, en un discurso de un cuarto de hora en el que ha arremetido contra los países europeos, a los que ha llamado "nazis", por su apoyo a Ucrania durante los cuatro años que dura la guerra, ha reiterado las acusaciones del Kremlin de hoy.
La Inteligencia rusa, ha asegurado Nebenzia, "ha publicado un informe extraordinario hoy sobre los planes de Londres y París de entregar a Kiev armas nucleares o la llamada bomba sucia, así como los medios para su lanzamiento". El diplomático ruso, que ha afirmado que "otras capitales occidentales" conocen los planes y que Berlín "se ha negado a participar", ha declarado que los dirigentes británicos y franceses "han quedado marginados del proceso de resolución" de la cuestión ucraniana y "perdido definitivamente el contacto con la realidad".
00:10
EE.UU. acusa a los aliados de Rusia de "facilitar" la guerra en Ucrania y pide a la ONU aislarlos
Estados Unidos ha acusado este martes a China, Corea del Norte, Irán y Cuba, los principales aliados de Rusia, de "facilitar" la guerra en Ucrania, y ha pedido a la ONU aislarlos asegurando que un acuerdo de paz está más cerca que nunca.
"Estamos más cerca de un acuerdo ahora mismo que en ningún momento desde que la guerra comenzó, pero obviamente no lo hemos alcanzado aún", ha dicho la embajadora estadounidense adjunta en la ONU, Tammy Bruce, a los miembros del Consejo de Seguridad. Bruce, en una reunión para tratar la situación en Ucrania en el aniversario de la invasión de Rusia, ha denunciado que "una razón por la que el conflicto sigue en marcha pese a los extraordinarios costos que ya ha implicado para Rusia es el apoyo" de "terceros países".
Aun así, ha urgido a Rusia y Ucrania a mantenerse en la mesa de negociación con "un espíritu de flexibilidad, compromiso y deber de proteger y preservar las vidas de sus propios ciudadanos" para finalizar la guerra. "EE.UU. llama a todos los estados miembros de la ONU a finalizar todo el apoyo que facilite la continuación de esta deplorable guerra", agregó Bruce, que enumeró a los grandes aliados de Rusia y abundó en la ayuda que le brindan. "China sigue siendo el facilitador decisivo de la maquinaria industrial bélica de Rusia", ha declarado la diplomática, que ha destacado que si el gigante asiático "realmente quiere paz, debería parar inmediatamente las exportaciones de bienes de uso dual y dejar de comprar petróleo ruso".
00:05
Países nórdicos y bálticos aportarán 12.500 millones de euros en ayuda a Kiev en 2026
Los países nórdicos y bálticos se han comprometido en Kiev este martes, día en que se cumplen cuatro años del inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania, a entregar unos 12.500 millones de euros (más de 14.000 millones de dólares) en 2026 en ayuda militar al país invadido.
En un comunicado conjunto, los primeros ministros de Noruega, Dinamarca, Suecia, Islandia, Estonia y Letonia, además de los presidentes de Lituania y Finlandia, han manifestado su condena a la guerra de agresión rusa contra Ucrania y reiteraron su compromiso con el apoyo a Kiev ante Moscú.
"Para 2026, nuestras contribuciones militares previstas ascienden a cerca de 12.500 millones de euros, que se entregarán a través de acuerdos conjuntos y bilaterales, incluido el mecanismo PURL", han señalado los líderes de las naciones bálticas y nórdicas, presentes este martes en Kiev. Se conoce por las siglas inglesas PURL a la lista de requerimientos prioritarios para Ucrania, un mecanismo de adquisición de material militar estadounidense a través de la OTAN.
0:00
