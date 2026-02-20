La Xunta inicia el archivo del proyecto de Altri, mientras la compañía estudia opciones para la conexión a la red eléctrica

La Xunta ha iniciado el archivo del expediente de la macrocelulosa de Altri en Lugo tras quedar fuera de la planificación eléctrica del Gobierno para 2025-2030, mientras que la compañía ha asegurado que está estudiando “diferentes opciones técnicas para la conexión a la red eléctrica”.

La consejera gallega de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha aprovechado el anuncio para criticar que esa planificación deja "absolutamente sin conexión" a la zona central de Lugo, que linda con A Coruña.

Por su parte, la sociedad Greenfiber, participada por la multinacional lusa Altri y promotora del proyecto Gama para crear una fábrica de fibras textiles y celulosa en el municipio lucense de Palas de Rei, ha señalado que la decisión del Gobierno es "de carácter político y no técnico y ha asegurado que está estudiando “diferentes opciones técnicas para la conexión a la red eléctrica” del complejo industrial, “independientemente de la planificación futura de Red Eléctrica Española”.

Greenfiber ha dicho que “ha actuado desde el primer momento con la máxima diligencia, aportando toda la documentación técnica que se le ha requerido” y se ha reafirmado “en la madurez del proyecto y el valor que puede aportar a la economía, el territorio y el sector forestal de Galicia”.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha respondido que la nueva planificación permitirá doblar la demanda punta de Galicia para 2030 y que, para atender una demanda "del calibre" de Altri, habría que construir una infraestructura específica. "Y si el proyecto, que tenía mucha incertidumbre, no se materializaba finalmente, se hubiera construido una red innecesaria, un activo varado, pagado por los consumidores", ha alegado.

Oposición política y plataformas sociales celebran el archivo del expediente Quienes sí han celebrado el archivo del expediente son los partidos que están en la oposición en Galicia. "Un triunfo de la ciudadanía", ha dicho la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que ha destacado que el fin del "proyecto nefasto" de Altri se debe a la "presión social sostenida" y no a una cesión de la Xunta. El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha afirmado que es "sin duda una victoria para Galicia" y ha señalado que el archivo del expediente supone el "fracaso" de la política industrial del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y le ha exigido que sea transparente respecto a lo sucedido y pida "perdón" por su apoyo al proyecto. También ha celebrado el archivo del expediente Movimiento Sumar Galicia, que ha considerado que supone una "victoria popular". Entornos naturales en disputa: la tensión entre movimientos sociales y proyectos empresariales "Alegría, cautela y cierta rabia" ha sido la reacción de la plataforma local Ulloa Viva, constituida para oponerse a la macroplanta. Su portavoz, Marta Gontá, ha pedido "cautela" porque "durante los últimos cuatro años hubo muchas mentiras" y ha expresado su "rabia" porque entiende que contar o no con una subestación eléctrica no debería ser el motivo para archivar el proyecto sino su impacto negativo en la población, el medioambiente y la salud. Varias plataformas ecologistas han celebrado igualmente el anuncio, como Greenpeace, que lo ha hecho "con cautela, porque con los poderes económicos nunca se sabe", y ha pedido a la compañía lusa que anuncie su renuncia al proyecto. "La presión social y política por fin han hecho recular a la Xunta de Galicia frente a este atentado ecológico, territorial y social", ha manifestado, por su parte, Alianza Verde.