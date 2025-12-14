Miles de personas protestan en Santiago contra la planta de celulosa de Altri y "en defensa del futuro" de Galicia

Miles de personas —80.000. según los organizadores— se han manifestado este domingo en Santiago de Compostela contra la instalación en Palas de Rei (Lugo) de la macroplanta de celulosa de Altri y "en defensa del futuro" de Galicia.

Convocados por las plataformas Ulloa Viva (PUV) y En Defensa da Ría de Arousa (PDRA), entre otras, han partido de la Alameda hacia la Praza do Obradoiro para repetir el masivo "no" a este proyecto industrial, pendiente de la autorización definitiva de la Xunta, que ya realizaron hace un año "con la misma convicción y la misma fuerza para defender el futuro de nuestras hijas e hijos".

Miles de personas protestan en Santiago contra Altri. EFE/Lavandeira Jr

Así lo ha asegurado la portavoz de la Plataforma Ulloa Viva, Marta Gontá, quien ha reclamado la protección de los recursos naturales en beneficio de la ciudadanía y "no que acaben en la mano de empresas que solo traen pobreza" y pretenden venir a Galicia a "solo a hacer dinero".

La manifestación, que cuenta con el apoyo de numerosas organizaciones —como los partidos de la oposición BNG y PSdeG— se desarrolla bajo el lema "Por las que somos y las que vendrán".