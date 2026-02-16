El Kremlin rechaza las acusaciones europeas de que Navalni murió envenenado en prisión
- Varios países concluyen que el líder opositor murió por una neurotoxina originaria de una rana dardo de Ecuador
- "No aceptamos tales acusaciones. No estamos de acuerdo con ellas", ha dicho Peskov este lunes
El Kremlin ha rechazado este lunes las acusaciones de los gobiernos de Alemania, Reino Unido, Francia, Suecia y Países Bajos, quienes aseguran que el líder opositor ruso, Alexéi Navalni, fue envenenado hace dos años en prisión con una toxina letal.
"Nosotros, naturalmente, no aceptamos tales acusaciones. No estamos de acuerdo con ellas. Las consideramos parciales e infundadas. Y, por supuesto, las rechazamos firmemente", ha dicho Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.
Estos países europeos han concluido que la muerte del opositor ruso hace dos años se debió a una neurotoxina letal originaria de una rana dardo de Ecuador. "Esta es la conclusión de nuestros gobiernos, que se basa en los análisis de muestras de Alexei Navalni. Estos análisis han confirmado de forma concluyente la presencia de epibatidina", en referencia a la toxina, han apuntado los ministros de Asuntos Exteriores de estos cuatro gobiernos en un comunicado oficial difundido este sábado.
Navalny, el principal crítico interno del presidente Vladimir Putin, falleció en febrero de 2024 a los 47 años en una remota prisión del Ártico, un mes antes de que Putin fuera reelegido en unas elecciones aplastantes que, según las naciones occidentales, no fueron ni libres ni justas.
Las autoridades rusas, que han ilegalizado el movimiento de Navalni por considerarlo extremista, ya había rechazado previamente las acusaciones de su viuda, Yulia Navalnaya, que afirmó que el Estado lo había asesinado. El Kremlin alega que murió por causas naturales.
Segundo aniversario de su muerte
Las conclusiones de la muerte de Navalni llegan dos años después de su muerte, y este lunes, ciudadanos rusos recuerdan al líder opositor pese al intenso frío. Con temperaturas de 14 grados bajo cero, cientos de moscovitas han acudido al cementerio de Borísovo, en el sur de la capital rusa, desde su apertura a las 9 de la mañana.
Entre los primeros en llegar figuraba la madre del opositor, Liudmila -que se enfrentó hace dos años a las autoridades para que le entregaran el cadáver de su hijo- y también Alla, la madre de la viuda de Navalni, Yulia.
"Recordamos", decía una de las notas que los partidarios del opositor colocaron sobre la tumba, recubierta desde primera hora de la mañana de una montaña de flores rojas, blancas y rosas. Un pope, el padre Dmitri, ofició frente a la sepultura rodeada de nieve una sentida oración en recuerdo de Nalvani, en la que participaron muchos de los presentes.
"¡Aleluya!", coreaban algunos de los que se han congregado en el cementerio. En el camino del metro al cementerio, agentes de las fuerzas de seguridad con los rostros cubiertos grababan a los que peregrinaban, incluido reporteros, para rendir tributo a Navalni.