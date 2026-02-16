El Kremlin rechaza las acusaciones europeas de que Navalni murió envenenado en prisión

El Kremlin ha rechazado este lunes las acusaciones de los gobiernos de Alemania, Reino Unido, Francia, Suecia y Países Bajos, quienes aseguran que el líder opositor ruso, Alexéi Navalni, fue envenenado hace dos años en prisión con una toxina letal.

"Nosotros, naturalmente, no aceptamos tales acusaciones. No estamos de acuerdo con ellas. Las consideramos parciales e infundadas. Y, por supuesto, las rechazamos firmemente", ha dicho Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Estos países europeos han concluido que la muerte del opositor ruso hace dos años se debió a una neurotoxina letal originaria de una rana dardo de Ecuador. "Esta es la conclusión de nuestros gobiernos, que se basa en los análisis de muestras de Alexei Navalni. Estos análisis han confirmado de forma concluyente la presencia de epibatidina", en referencia a la toxina, han apuntado los ministros de Asuntos Exteriores de estos cuatro gobiernos en un comunicado oficial difundido este sábado.

Navalny, el principal crítico interno del presidente Vladimir Putin, falleció en febrero de 2024 a los 47 años en una remota prisión del Ártico, un mes antes de que Putin fuera reelegido en unas elecciones aplastantes que, según las naciones occidentales, no fueron ni libres ni justas.

Las autoridades rusas, que han ilegalizado el movimiento de Navalni por considerarlo extremista, ya había rechazado previamente las acusaciones de su viuda, Yulia Navalnaya, que afirmó que el Estado lo había asesinado. El Kremlin alega que murió por causas naturales.