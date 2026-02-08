Andalucía empieza a recuperar la normalidad tras las intensas lluvias, con muchos desalojados volviendo a sus casas

Andalucía se mantiene en situación operativa 2 debido a las últimas borrascas, pero empieza poco a poco a recuperar la normalidad, con clases presenciales en casi toda la comunidad y muchos de los 11.000 desalojados volviendo a sus casas con previsión de menos lluvias en las próximas horas.

Así lo ha indicado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, al término de la reunión del comité asesor del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía, tras el que se ha señalado que desde el 27 de enero se han atendido 10.808 incidencias, 149 de ellas este domingo, cuando se ha producido una tregua.

"El sol de hoy no nos puede llevar en ningún caso ni a la relajación ni a pensar que todo se ha acabado. Todo no se ha acabado, seguimos en situación de riesgo", ha dicho el consejero, que ha admitido que las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) auguran para las próximas horas menos lluvias de las anunciadas hace unos días por el paso de la borrasca Marta.

Por eso, este lunes Andalucía mantiene la actividad lectiva presencial en todos los centros educativos salvo en determinados municipios y centros de algunas localidades por riesgos en la zona, desalojos, imposibilidad de acceso por los cortes de carreteras o daños en sus instalaciones por efectos del temporal.

En total son 96 centros afectados, de los que 81 pertenecen a la provincia de Cádiz. En todos ellos se activa o se mantiene la docencia telemática conforme al proyecto educativo de centro, ha informado la Consejería de Educación.

Según Sanz, no se podrán abrir los centros de Benaocaz, Grazalema, Benamahora, Torre Alháquime y Ubrique, todos en Cádiz, y otros 67 con incidencias de algún tipo en toda Andalucía, además de que 68 rutas escolares no tendrán servicios.

No se han producido nuevos desalojos en las últimas horas y muchos vecinos están volviendo a sus casas en Córdoba, Dúdar (Granada), Ubrique, Arcos y El Puerto de Santa María (Cádiz), según Sanz, quien ha insistido en que pese a la mejoría "el factor riesgo no ha disminuido".

01.24 min El agua sigue bajando con fuerza en Ubrique, Cádiz

Para este lunes se esperan lluvias que han activado el aviso amarillo en la Sierra de Grazalema, Ronda y el Estrecho, por lo que "es necesario" mantener una situación de vigilancia mientras se va recuperando la normalidad en centros educativos, centros de día, de mayores, discapacidad y de atención temprana.

Extremadura, en alerta por los desembalses y niveles hidrológicos Mientras, en Extremadura, al no existir alertas meteorológicas para los próximos días, la Junta ha desactivado el Plan Territorial de Protección Civil (Platercaex), aunque sigue vigente la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (Inuncaex) por los desembalses y los niveles hidrológicos. El puente de la Autonomía de Badajoz ha sido reabierto este domingo tras cortarse por el incremento del caudal del río Guadiana en una jornada en la que no han faltado sobresaltos, solventados como el rescate de cien ovejas aisladas por la crecida de dicho río cerca de Arroyo de San Serván. Rescatan un centenar de ovejas aisladas desde hace seis días por el temporal en Extremadura Además, ha sido autorizada la vuelta a su hogar de las personas de las casas aisladas de Gévora y Valdebótoa evacuadas por el riesgo de inundaciones, según ha informado el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera. Actualmente, el caudal del río Guadiana se mantiene estable, condicionado principalmente por las aportaciones de los ríos Gévora y Guerrero, con una tendencia de descenso gradual, que será lenta. El 112 Extremadura ha gestionado un total de 2.974 llamadas desde la llegada de la borrasca, así como 612 incidentes, de los cuales 177 relacionados directamente con el temporal.