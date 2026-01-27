Anticorrupción pide la documentación del despacho clave del 'caso Montoro' y del exministro de Hacienda

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez del 'caso Montoro' que solicite una serie de documentación de Equipo Económico, el despacho epicentro de la presunta trama de favores fiscales a empresas (sobre todo gasísticas) cuando Cristóbal Montoro era ministro de Hacienda. La Fiscalía solicita esta información con el fin de avanzar en la causa.

En un escrito, el Ministerio Público insta al titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona a requerir a la Policía Judicial "hojas registrales completas, memorias" y las cuentas anuales entre 2008 y 2025 del citado despacho y de otras sociedades, entre ellas Montoro y Asociados.

Además, la fiscal quiere que se pidan los registros mercantiles y las hojas registrales completas de hasta 13 empresas distintas. También, que se recopilen las escrituras de constitución y la titularidad real de una serie de sociedades, así como las escrituras de adquisición y transmisión de participaciones sociales y el nombramiento del órgano de administración de cada una.

Igualmente, la Fiscalía requiere las escrituras de constitución y disolución del régimen económico matrimonial de una serie de investigados, entre los que se incluyen el exministro Montoro. De igual forma, pide las hojas registrales de las ocho empresas gasísticas investigadas en la causa.