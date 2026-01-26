Israel identifica el cuerpo del último rehén que quedaba en Gaza, paso previo para la reapertura ldel paso de Rafah

El Ejército israelí ha confirmado la localización e identificación del cuerpo del sargento primero Ran Gvili, el último de los rehenes israelíes por recuperar tras el ataque del 7 de octubre de 2023, en un cementerio al este de la ciudad de Gaza, cerca de los barrios de Shujaiya, Daraj y Tuffa. La familia ha sido informada de que los restos serán trasladados a Israel para su entierro.

Gvili, de 24 años, formaba parte de la unidad 'Yasam' del distrito sur de la Policía israelí. El 7 de octubre se encontraba en su domicilio recuperándose de un accidente de motocicleta que le había causado una fractura de hombro. Al conocer la infiltración de combatientes de Hamás en el sur de Israel, se puso el uniforme y se dirigió al frente para combatir a los atacantes. Posteriores evaluaciones militares concluyeron que murió durante el enfrentamiento y que su cuerpo fue trasladado después a Gaza. Vecinos del kibutz se refirieron a él como “el defensor de Alumim”.

Gvili deja a sus padres, Talik e Itzik, a un hermano y una hermana, además de una extensa familia. Su recuperación pone fin al capítulo de los rehenes israelíes del 7 de octubre y cierra una de las cuestiones que han condicionado tanto la conducción militar de la guerra como las decisiones políticas sobre el futuro inmediato de Gaza. "Después de varios meses, las evaluaciones concluyeron que tras una feroz batalla, y solo cuando se le acabaron las municiones, Ran cayó en combate y fue secuestrado y llevado a Gaza", ha aseverado el Foro de las Familias de los Rehenes, en un comunicado.