Israel identifica el cuerpo del último rehén que quedaba en Gaza, paso previo para la reapertura ldel paso de Rafah
- Su hallazgo facilita la implantación de la segunda fase de las negociaciones de paz auspiciadas por Trump
- Es la primera vez en una década que no hay rehenes israelíes, vivos o muertos, en Gaza
El Ejército israelí ha confirmado la localización e identificación del cuerpo del sargento primero Ran Gvili, el último de los rehenes israelíes por recuperar tras el ataque del 7 de octubre de 2023, en un cementerio al este de la ciudad de Gaza, cerca de los barrios de Shujaiya, Daraj y Tuffa. La familia ha sido informada de que los restos serán trasladados a Israel para su entierro.
Gvili, de 24 años, formaba parte de la unidad 'Yasam' del distrito sur de la Policía israelí. El 7 de octubre se encontraba en su domicilio recuperándose de un accidente de motocicleta que le había causado una fractura de hombro. Al conocer la infiltración de combatientes de Hamás en el sur de Israel, se puso el uniforme y se dirigió al frente para combatir a los atacantes. Posteriores evaluaciones militares concluyeron que murió durante el enfrentamiento y que su cuerpo fue trasladado después a Gaza. Vecinos del kibutz se refirieron a él como “el defensor de Alumim”.
Gvili deja a sus padres, Talik e Itzik, a un hermano y una hermana, además de una extensa familia. Su recuperación pone fin al capítulo de los rehenes israelíes del 7 de octubre y cierra una de las cuestiones que han condicionado tanto la conducción militar de la guerra como las decisiones políticas sobre el futuro inmediato de Gaza. "Después de varios meses, las evaluaciones concluyeron que tras una feroz batalla, y solo cuando se le acabaron las municiones, Ran cayó en combate y fue secuestrado y llevado a Gaza", ha aseverado el Foro de las Familias de los Rehenes, en un comunicado.
Encontrado el cuerpo, abrirá el paso de Rafah
La recuperación de su cuerpo ha estado directamente vinculada a una de las decisiones operativas y políticas más sensibles del conflicto: la reapertura del paso fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto.
La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu había anunciado que Israel reabriría el cruce una vez hubiera terminado la operación militar destinada a localizar y recuperar los restos de Gvili, una condición que el Gobierno había establecido para dar ese paso en medio de una creciente presión internacional.
Aunque el comunicado oficial no fijó un calendario, un responsable estadounidense señaló que la operación se prolongaría varios días, lo que permitiría reabrir el paso fronterizo antes de que termine la semana. Un anuncio que ha llegado tras la última visita de los enviados de Trump, Jared Kushner y Steve Witkoff, a Israel la semana pasada.
El paso de Rafah, el único que conecta Gaza con Egipto, está concebido principalmente para el tránsito de personas y llevaba prácticamente cerrado más de año y medio. Responsables del comité que supervisa la administración de Gaza ya habían anticipado que el cruce volvería a abrir esta semana, incluso antes de que Israel confirmara oficialmente la recuperación del cuerpo. Esa fue una exigencia de los negociadores palestinos.
La decisión ha generado fuertes tensiones dentro del Gobierno israelí. En una reunión del gabinete de seguridad, ministros de la extrema derecha criticaron la reapertura del paso mientras Hamás no haya sido completamente derrotado. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, advirtió de que abrir Rafah enviaría “un mensaje muy peligroso” y otros miembros del Ejecutivo acusaron al Gobierno de allanar el camino para una implicación de la Autoridad Palestina en la gestión de la Franja, una posibilidad rechazada públicamente por Netanyahu.
Estados Unidos, por su parte, ha intensificado la presión sobre Israel para avanzar en la siguiente fase del plan de paz impulsado por el presidente Donald Trump, que incluye la reapertura de Rafah y el desarme de Hamás. Israel se había resistido a avanzar en esa fase mientras el cuerpo de Gvili no hubiera sido recuperado, un vínculo que no figuraba de forma explícita en el acuerdo inicial alcanzado en octubre.