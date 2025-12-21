Sánchez anunciará este lunes el relevo de Pilar Alegría como portavoz del Gobierno y ministra de Educación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado una declaración institucional este lunes a las 8.30 desde el Palacio de la Moncloa para anunciar el relevo de Pilar Alegría, portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Sánchez explicará el alcance de esta nueva remodelación en su gabinete, motivada por la marcha de Alegría para competir en las elecciones autonómicas de Aragón del próximo 8 de febrero, en las que se presenta como candidata a la Presidencia de la comunidad autónoma.

Solo se sabe que será una mujer la designada para actuar como portavoz del Ejecutivo en este nueva etapa, según confesión del propio presidente.

El nombramiento se hará público solo 24 horas antes de la primera rueda de prensa del Consejo de Ministros a la que tendrá que enfrentarse la nueva portavoz y en plena crisis con el socio minoritario de coalición, Sumar, que le está exigiendo acometer cambios profundos en el Gobierno ante los casos de acoso y de corrupción en el entorno socialista.

Se desconoce si los cambios se limitarán a la sustitución de Alegría por otra ministra, con sus mismas competencias, o si irán más allá en caso de alguna reestructuración de las mismas.

Esta declaración institucional de Sánchez se producirá el día después de la celebración de las elecciones autonómicas en Extremadura, que han arrojado un resultado pésimo para el PSOE, al registrar una caída de diez escaños respecto a los 28 conseguidos hace dos años.

El PP ha logrado la victoria en la comunidad por primera vez en la historia, pero sus 29 escaños se quedan lejos de los 33 necesarios para la mayoría absoluta, con lo que María Guardiola tendrá que negociar nuevamente con Vox, que ha experimentado una espectacular subida, al pasar de 5 a 11 escaños, si quiere ser reelegida como presidenta de la Junta. Por último, Unidas por Extremadura también ha mejorado su representación al sumar 3 escaños a los 4 logrados en 2023.