Amazon pacta un ERE con los sindicatos que afectará a un máximo de 791 trabajadores de su centro de Barcelona

La dirección de Amazon y los sindicatos con representación han pactado, este miércoles, que el expediente de regulación de empleo (ERE) que se está negociando para su división de Amazon Spain Services afecte a un máximo de 791 personas en las oficinas que el gigante tecnológico tiene en Barcelona.

Fuentes de CC.OO., el sindicato mayoritario en este centro de trabajo, han apuntado a la Agencia EFE que el número de afectados se ha rebajado de los 978 iniciales hasta colocar la cifra por debajo de los 800 trabajadores y no se descarta que la cifra sea más reducida. Asimismo, se ha acordado una indemnización de 38 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades. La cifra ha sido confirmada a RTVE desde la empresa tecnológica.

En las oficinas de Amazon en Barcelona, trabajan unas 2.800 personas, por lo que los despidos afectarán aproximadamente a un 28% de la plantilla, uno de cada cuatro trabajadores.

Este ERE de Amazon en España se enmarca en los recortes de empleo anunciados por la multinacional a nivel global. En un principio, los despidos a nivel mundial afectarían a unos 14.000 trabajadores por la automatización de procesos por la implementación de la inteligencia artificial y la deslocalización de procesos a lugares con normativas laborales más laxas.

El personal afectado por los despidos en Barcelona trabaja, por una parte, en atención y asesoramiento a proveedores; y, por otra, se trata de personal técnico relacionado con tareas como los datos o la seguridad, entre otras funciones.

El acuerdo parte del principio de voluntariedad. Además, también se ha negociado que los colectivos protegidos tengan opción a permanencia, y que más de 100 afectados sean recolocados en otras empresas del grupo. Los involucrados tendrán derecho a un permiso retribuido hasta el 28 de febrero, cuando deberán abandonar la compañía.

Esta tarde, está previsto que también se cierre un acuerdo sobre el ERE pendiente en las oficinas de Amazon en Madrid. Se prevé que, en este caso, pueda afectar a unas 125 personas más.