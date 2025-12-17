Telefónica reduce a 4.554 despidos el alcance del ERE para todo el grupo
- Las 3.765 bajas comunicadas este martes para sus tres filiales principales se sumarían a las 789 anunciadas previamente
- Se espera que la empresa y los sindicatos suscriban en los próximos días un acuerdo definitivo
Telefónica ha presentado este miércoles a los sindicatos las cifras finales de afectación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Según ha confirmado fuentes de UGT a RTVE, la compañía ha rebajado a 3.765 el total de bajas en sus tres filiales principales, Telefónica España, Móviles y Soluciones, las incluidas en el convenio de empresas vinculadas (CEV) y que concentran el grueso de salidas.
Serían 2.000 menos que las inicialmente planteadas y dejaría el total de despidos incluidos en el ERE en 4.554, si se suman los 599 acordados en Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A y las 190 bajas para Movistar Plus. Estas últimas fueron anunciadas este lunes.
Según las mismas fuentes, este total de bajas "debe permitir garantizar un proceso 100% voluntario". Los sindicatos han avanzado que actuarán "con responsabilidad", por lo que se espera que la empresa y la representación de los trabajadores suscriban en los próximos días un acuerdo definitivo.
Telefónica España, la filial más afectada
La filial más afectada por el ERE seguiría siendo Telefónica España, con 2.925 bajas, una cifra muy inferior a las 3.649 planteadas inicialmente. Le siguen Móviles, con 720 despidos (frente a los 1.124 anteriores); Movistar Plus, que se queda en 190 bajas (279 antes); y Soluciones, con 120 (267 antes).
Los despidos en Telefónica Global Solutions se situarían en 112 (un 20% menos en comparación con las 140 salidas planteadas inicialmente), mientras que en Telefónica Innovación Digital la cifra bajaría a 186 (la propuesta inicial era de 233) y en Telefónica S.A. bajaría a 301 (378 al comienzo de las negociaciones).
