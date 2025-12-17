Telefónica reduce a 4.554 despidos el alcance del ERE para todo el grupo

Telefónica ha presentado este miércoles a los sindicatos las cifras finales de afectación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Según ha confirmado fuentes de UGT a RTVE, la compañía ha rebajado a 3.765 el total de bajas en sus tres filiales principales, Telefónica España, Móviles y Soluciones, las incluidas en el convenio de empresas vinculadas (CEV) y que concentran el grueso de salidas.

Serían 2.000 menos que las inicialmente planteadas y dejaría el total de despidos incluidos en el ERE en 4.554, si se suman los 599 acordados en Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A y las 190 bajas para Movistar Plus. Estas últimas fueron anunciadas este lunes.

Según las mismas fuentes, este total de bajas "debe permitir garantizar un proceso 100% voluntario". Los sindicatos han avanzado que actuarán "con responsabilidad", por lo que se espera que la empresa y la representación de los trabajadores suscriban en los próximos días un acuerdo definitivo.