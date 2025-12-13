Israel mata al número dos de las milicias de Hamás en un ataque sobre Ciudad de Gaza
- El objetivo fue alcanzado por el impacto de un proyectil cuando viajaba en un vehículo cerca del cruce de Nabulsi
- Como consecuencia han muerto al menos otras cuatro personas
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciado este sábado que el Ejército ha matado en un ataque aéreo al considerado como segundo responsable más importante de las milicias del movimiento palestino Hamás en Gaza: el jefe de la división de operaciones de las Brigadas Ezzeldin al Qassam, Raad Saad.
El objetivo fue alcanzado por el impacto de un proyectil cuando viajaba en un vehículo cerca del cruce de Nabulsi, en el suroeste de Ciudad de Gaza, junto a otras cuatro personas, también muertas. Hamás se ha limitado a confirmar el ataque contra el vehículo, "un coche civil señalado por parte de la aviación sionista", que representa "otra violación criminal del acuerdo de alto el fuego".
En su comunicado, la oficina de Netanyahu asegura que "Saad fue uno de los arquitectos de la masacre del 7 de octubre, y actualmente estaba involucrado en la reconstrucción de la organización terrorista, planificando y ejecutando ataques contra Israel y reconstruyendo una fuerza de ataque, en flagrante violación de las reglas de alto el fuego y los compromisos de Hamás de respetar el plan del presidente Trump".
El comandante fallecido era considerado como la mano derecha del actual líder de las milicias de Hamás en el enclave palestino, Izz al Din Haddad. Netanyahu ha manifestado además que el ataque contra Saad ha sido ejecutado en represalia a la explosión de un artefacto que ha dejado heridos a dos militares israelíes en la Línea Amarilla de Gaza, que delimita las posiciones actuales del Ejército israelí en el enclave.
Hamás acusa a Israel de socavar la tregua
Hamás ha asegurado que el ataque del Ejército israelí muestra cómo busca "socavar y hacer fracasar el acuerdo de alto el fuego". La estadística de víctimas de los hospitales gazatíes, elaborada por periodistas locales destacados en las morgues, apunta a que cinco personas murieron en el bombardeo.
"Representa una violación criminal más del acuerdo de alto el fuego que se firmó en virtud del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump", ha dicho el grupo islamista, que reitera que Israel está incrementando las violaciones del pacto de tregua.
"Exigimos que los mediadores y los Estados garantes del acuerdo asuman sus responsabilidades con respecto a estas flagrantes violaciones y tomen medidas inmediatas para frenar al gobierno de ocupación fascista, que incumple sus compromisos y busca socavar y destruir el acuerdo", se indica en el comunicado de la organización terrorista.
Israel ha retirado sus tropas de las posiciones urbanas y ha aumentado el flujo de ayuda humanitaria. Sin embargo, la violencia no ha cesado por completo. Las autoridades sanitarias palestinas afirman que las fuerzas israelíes han matado al menos a 386 personas en ataques en Gaza desde la tregua. Israel afirma que tres de sus soldados han muerto desde que comenzó el alto el fuego y que ha atacado a decenas de combatientes.