Sánchez pide un alto el fuego "real" en Gaza tras reunirse con Abás: "No descansaremos hasta que no haya una víctima más"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado este miércoles que el alto en fuego en vigor en Gaza sea "real" y no "de cartón piedra". Cuando se cumplen dos meses de la entrada en vigor del plan de cese de las hostilidades impulsado por Donald Trump, Sánchez ha recordado que "a día de hoy los palestinos en Gaza todavía sufren ataques, violencia y restricciones que vulneran sus derechos básicos, como el derecho a la vida, a la educación o a la alimentación".

Así se ha expresado en una declaración a los medios tras recibir al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, en La Moncloa. "No descansaremos hasta que cesen los ataques contra la población y no haya por tanto ninguna víctima más", ha defendido el jefe del Ejecutivo español, quien ha recalcado el apoyo inequívoco de nuestro país a la solución de los dos Estados.

"Este 2025 ha sido un año terrible para el pueblo palestino. Para cientos de miles de hombres, mujeres y niños de Palestina, este será probablemente el peor año de sus vidas", ha apuntado y ha ejemplificado que nueve de cada diez viviendas en la Franja son "inhabitables". Según cálculos de la ONU, hay 50 millones de toneladas en Gaza, ha añadido, y ha confiado en que se logrará reconstruir este territorio. La cuestión principal, sin embargo, es "cómo reconstruir la esperanza".

Para ello es necesaria "una paz de verdad" y para alcanzar esta paz hace falta "justicia", ha reclamado. "Los responsables de este genocidio deberán rendir cuentas tarde o temprano para que las víctimas encuentren justicia, reparación y un cierto descanso, y para que una tragedia de esta magnitud no se repita nunca más".