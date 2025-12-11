Amnistía Internacional exige justicia para todos los crímenes de lesa humanidad cometidos en Israel y Palestina

Amnistía Internacional (AI) exige aplicar la justicia internacional a todos los crímenes de lesa humanidad cometidos en Israel y los territorios palestinos ocupados (Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza), tanto por el Estado de Israel como por Hamás y otras organizaciones palestinas.

La organización ha presentado este jueves un nuevo informe que documenta los crímenes cometidos por los milicianos palestinos en los ataques contra el sur de Israel del 7 de octubre de 2023. Estos crímenes se suman a los cometidos desde hace "decenios" por Israel, como el apartheid contra la población palestina, y al "genocidio" que, según la ONG, continúa en la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego.

AI pide a los Estados que demuestren su "compromiso" con la legalidad internacional y apoyen los esfuerzos de la Corte Penal Internacional (CPI) para llevar a los responsables ante la justicia. "El sistema de justicia internacional está siendo atacado, y se halla amenazada su propia existencia", ha advertido Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

AI documenta los crímenes de Hamás el 7 de octubre Amnistía Internacional publica este jueves un nuevo informe donde documenta los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el brazo armado de Hamás, las Brigadas de Izzedin Al Qassam, y otros grupos armados palestinos durante el ataque al sur de Israel el 7 de octubre de 2023, que costó la vida a 1.200 personas y en los que otras 240 fueron secuestradas, y después. AI ha documentado ataques llevados a cabo por "cientos" de milicianos el 7 de octubre en los kibbutz Be’eri, Holit, Kfar Azza, Magen, Nahal Oz, Re’im y Sufa, así como en la comunidad de Netiv Ha Asara, las ciudades de Ofakim y Sderot, la playa de Zikim y en el festival de música Nova, que se celebraba no lejos de la frontera con Gaza. Más de 650 civiles murieron en esos lugares. Para su informe, además de recopilar material audiovisual y declaraciones, el equipo de AI visitó los lugares de los ataques y entrevistó a 70 personas, entre las que figuraban 17 sobrevivientes de los ataques del 7 de octubre de 2023, familiares de víctimas, peritos médicos, profesionales de la medicina y del derecho, periodistas y responsables de otras investigaciones. El mayor número de muertes se produjo en el festival Nova, con más 378 fallecidos. La ONG cree que los milicianos de Hamás no sabían que se celebraba este evento masivo, y se lo encontraron casualmente. AI ha documentado que los milicianos palestinos atacaron y mataron deliberadamente a civiles, incluyendo niños; secuestraron a civiles y los sometieron a abusos físicos, sexuales y psicológicos; golpearon o agredieron sexualmente a personas durante el ataque y profanaron cadáveres. Estos crímenes se cometieron en el marco de un "ataque generalizado y sistemático contra una población civil", insiste el informe. "Hamás y otros grupos armados palestinos dieron muestra de un desprecio aberrante por la vida humana", ha subrayado Agnès Callamard. "El alarmante historial de violaciones de derechos cometidas por Israel contra la población palestina (...) no puede justificar en absoluto esos crímenes", ha añadido la secretaria general de AI.

El genocidio no cesa en Gaza AI ha advertido también de que el "genocidio" que Israel comete contra la población de la Franja de Gaza continúa pese al acuerdo de alto el fuego pactado entre Israel y Hamás, que entró en vigor el pasado 10 de octubre. La tregua ha reducido la magnitud de los ataques y ha supuesto "mejoras limitadas", según AI, pero no ha producido "ningún cambio significativo" en las condiciones de la población civil del enclave. "Transcurridos dos meses desde que se anunció el alto el fuego y fueron liberados todos los rehenes israelíes vivos, las autoridades de Israel siguen cometiendo genocidio con total impunidad contra la población palestina de la Franja de Gaza ocupada al continuar sometiéndola deliberadamente a condiciones de existencia que acarreen su destrucción física, sin dar muestra de cambio alguno en su intención", afirma la ONG. Los ataques israelíes han matado a más de 360 personas desde el inicio del alto el fuego. Más de 70.000 palestinos han sido asesinados en Gaza desde el 7 de octubre de 2023. Catar alerta que las negociaciones sobre Gaza se encuentran en un momento "crítico" y el alto el fuego no es "completo" "Israel ha provocado hambruna masiva, derramamiento de sangre sin precedentes, niveles apocalípticos de destrucción y desplazamiento forzado en gran escala, y ha estrangulado la ayuda humanitaria, todo lo cual ilustra el crimen de genocidio que continúa cometiéndose", ha insistido Agnès Callamard. La ONG avisa además de que la ocupación por parte de una "zona amarilla" que funcione como perímetro de seguridad en la frontera de Gaza abre la puerta a una ocupación permanente de ese terreno.