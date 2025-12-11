Peramato toma posesión como nueva fiscal general del Estado ante el Tribunal Supremo

La fiscal de Sala Teresa Peramato ha tomado posesión este jueves como nueva fiscal general del Estado en un acto solemne en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo y después lo hará también en la sede de la Fiscalía General del Estado, donde se espera que pronuncie un discurso, tras haber prometido su cargo ante el rey en el Palacio de la Zarzuela.

Peramato, fiscal de sala del Supremo experta en la lucha contra la violencia de género y más de 35 años en la carrera, sucede en el cargo a Álvaro García Ortiz, dimitido del cargo "a petición propia" tras haber sido condenado a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos contra la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador en la causa por dos presuntos delitos fiscales.

La toma de posesión en el Supremo, que ha durado apenas 15 minutos y donde Peramato no ha hecho ninguna intervención, ha estado presidida por la presidenta del TS y del Consejo General del Poder General (CGPJ), Isabel Perelló, y ha contado con una nutrida representación de magistrados del Supremo, incluidos los que formaron el tribunal que juzgó y condenó a García Ortiz, como el presidente de la Sala Segunda, Andrés Martínez Arrieta.

Peramato ha elegido como padrinos a María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Supremo que ejerció además como fiscal del caso de García Ortiz; y a Félix Pantoja, fiscal jubilado que fue coordinador de siniestralidad laboral.

Después, a las 12:00 horas, se celebrará un segundo acto en la sede de la Fiscalía General del Estado, en la calle Fortuny, a unos quinientos metros del alto tribunal. En este caso previsiblemente, Peramato pronunciará unas palabras ante la cúpula de la carrera fiscal. Entre los fiscales allí presentes va a estar García Ortiz, que hará su primera aparición pública tras conocerse la sentencia condenatoria, y otros exfiscales generales como Torres-Dulce, Consuelo Madrigal, María José Segarra y Dolores Delgado.

Peramato se ha comprometido a "sanar" la "herida" Ya el pasado 4 de diciembre, la fiscal se comprometió a "sanar" la "herida" que ha dejado en la Fiscalía la condena a su predecesor. Así lo dijo ante la Comisión de Justicia del Congreso que examinó su idoneidad para el cargo, días después de que el CGPJ declarara por unanimidad que cumplía con los requisitos fijados por la ley para asumir la jefatura del Ministerio Público. Peramato fue propuesta por el Gobierno para el cargo de fiscal general el pasado 25 de noviembre, cinco días después de que el Supremo hiciera pública su decisión de condenar a García Ortiz. No obstante, no ha sido hasta esta semana que se ha dado a conocer el contenido de la sentencia, en la que el alto tribunal resuelve que el jefe de la Fiscalía "no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito" de revelación de secretos. La filtración, la nota de prensa o el borrado del móvil: las claves de la sentencia del caso del fiscal general Irene Fedriani El Consejo de Ministros acordó su nombramiento el martes. Un día después, Peramato prometió su cargo ante el Rey Felipe VI en un acto celebrado en el Palacio de la Zarzuela, al que han asistido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, entre otras autoridades.