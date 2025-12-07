Los españoles gastarán un 4% más en los dulces tradicionales de Navidad, que sortean la subida del precio de los huevos

La industria del dulce prevé facturar hasta un 4% más en esta Navidad respecto a la del año anterior, unas previsiones "positivas" pese a la subida de algunas materias primas como el huevo, que el sector no ha repercutido en el consumidor.

Así lo ha asegurado a Efeagro el secretario general de la Asociación Española del Dulce (Produlce), Rubén Moreno, que ha detallado que las previsiones para esta campaña navideña apuntan a un crecimiento en línea con la registrada el año pasado.

Según los datos de Produlce, el consumo en España de turrones y mazapanes durante este periodo representa aproximadamente el 80% del total, con 290 millones de euros registrados en 2024.

"En el sector somos razonablemente optimistas, ya que, pese al contexto de contención del gasto por parte de los consumidores, sigue habiendo un fuerte vínculo emocional con los dulces navideños y su papel en las celebraciones familiares", ha precisado Moreno, que ha añadido que todo apunta a que el consumo se mantendrá "sólido".

Incremento del precio del huevo El sector llega al final de un año marcado por el incremento en el coste de materias primas como el cacao, que aunque este 2025 ha registrado unas bajadas respecto al 2024, su coste sigue siendo elevado, con unos 5.018,96 dólares por tonelada de media. Otro de los productos que se ha encarecido y que se encuentra entre los ingredientes de muchos dulces de Navidad es el huevo. Su precio medio se ha encarecido en España un 18% en un año, un alza que inició en marzo y que tiene origen multifactorial, mientras en la Unión Europea (UE) este alimento básico ha subido un 10%. Los huevos suben más de un 22% en un año, el alimento que más se encarece en la compra Daniel Flores, Jaime Gutiérrez Con todo ello, Moreno ha asegurado que estas fluctuaciones en las materias primas y las tensiones del contexto global no se trasladan directamente al precio final de los turrones y mazapanes. "Es una categoría planificada con meses de antelación y en general bastante estable, que prioriza la calidad y la disponibilidad frente a la volatilidad del mercado", ha defendido. Los precios de los dulces navideños aumentan de media un 15%, especialmente los bombones y turrones, según Facua Aun así, las organizaciones de consumidores han considerado que sí se ha producido un incremento de precios en estos alimentos. Por ejemplo, Facua-Consumidores en Acción ha cifrado en un 15,4% el encarecimiento de los dulces navideños en el último año, con picos de subida de hasta el 65% de acuerdo a sus datos, mientras que la OCU ha alertado en general sobre un alza en el coste de alimentos típicos de Navidad de hasta un 5%.