El presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe, renuncia a su puesto para trabajar en el Banco Mundial

El presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe, ha presentado este martes su demisión al frente de este órgano europeo y como ministro de Finanzas de Irlanda como paso previo a su incorporación al Banco Mundial. Ha sido designado como director gerente y director de Conocimiento de la organización y comenzará su labor a partir del próximo 24 de noviembre.

"Presento mi renuncia como presidente del Eurogrupo y ministro de Finanzas de Irlanda, con efecto a partir de hoy", ha informado el irlandés, asegurando que la oportunidad de servir como presidente del Eurogrupo, que lideraba desde julio de 2020, "ha sido uno de los mayores honores de mi trayectoria en la vida pública". El órgano que lideraba el político irlandés es un grupo informal que agrupa a los ministros de economía y finanzas de los países de la eurozona.

El Gobierno de Dublín, de coalición entre centristas y democristianos, ha previsto presentar este martes al sucesor de Donohoe, quien también dejará a final de semana su escaño en el parlamento irlandés. El dirigente conservador, de 51 años, ya dirigió la cartera de Finanzas en la República de Irlanda entre 2017 y 2022, antes de volver a ese ministerio en enero de 2025.

Donohoe sustituyó en 2020 a Mario Centeno tras imponerse frente a Nadia Calviño como presidente del Eurogrupo y fue reelegido en 2022 para seguir representando a los ministros de Finanzas de la moneda única en la Unión Europea.

01.31 min La Comisión Europea eleva la previsión de crecimiento para España

Donohoe al frente del Eurogrupo La trayectoria del político ha sido destacable especialmente como la pandemia de Covid-19, los efectos de la inflación descontrolada derivada de la guerra en Ucrania y las consecuencias para Europa de un mundo en constante cambio. Según ha señalado, durante su mandato, se fortaleció "el euro gracias a nuestra colaboración, cooperación y voluntad de trabajar juntos". Ha señalado que esto ha sido gracias a que el euro "es más que un simple proyecto económico; es una demostración de nuestros valores compartidos". Por su parte, el ministro español de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha querido agradecer al irlandés durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros su trabajo frente al Eurogrupo "deseándole lo mejor en sus futuras responsabilidades". No ha querido adelantar si se postulará a la presidencia de este organismo. Mientras se decide sobre quién sucederá a Donohoe, el ministro de Finanzas de la República de Chipre, Makis Keravnos, ejercerá como presidente interino del órgano. El control de fronteras, la seguridad y defensa aumentan sus fondos en los presupuestos de la UE para 2026