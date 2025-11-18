El presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe, renuncia a su puesto para trabajar en el Banco Mundial
- También demite de su posición como ministro de Finanzas de Irlanda y diputado del parlamento irlandés
- En el Banco Mundial ocupará el cargo de director gerente y director de Conocimiento de la institución
El presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe, ha presentado este martes su demisión al frente de este órgano europeo y como ministro de Finanzas de Irlanda como paso previo a su incorporación al Banco Mundial. Ha sido designado como director gerente y director de Conocimiento de la organización y comenzará su labor a partir del próximo 24 de noviembre.
"Presento mi renuncia como presidente del Eurogrupo y ministro de Finanzas de Irlanda, con efecto a partir de hoy", ha informado el irlandés, asegurando que la oportunidad de servir como presidente del Eurogrupo, que lideraba desde julio de 2020, "ha sido uno de los mayores honores de mi trayectoria en la vida pública". El órgano que lideraba el político irlandés es un grupo informal que agrupa a los ministros de economía y finanzas de los países de la eurozona.
El Gobierno de Dublín, de coalición entre centristas y democristianos, ha previsto presentar este martes al sucesor de Donohoe, quien también dejará a final de semana su escaño en el parlamento irlandés. El dirigente conservador, de 51 años, ya dirigió la cartera de Finanzas en la República de Irlanda entre 2017 y 2022, antes de volver a ese ministerio en enero de 2025.
Donohoe sustituyó en 2020 a Mario Centeno tras imponerse frente a Nadia Calviño como presidente del Eurogrupo y fue reelegido en 2022 para seguir representando a los ministros de Finanzas de la moneda única en la Unión Europea.
Donohoe al frente del Eurogrupo
La trayectoria del político ha sido destacable especialmente como la pandemia de Covid-19, los efectos de la inflación descontrolada derivada de la guerra en Ucrania y las consecuencias para Europa de un mundo en constante cambio.
Según ha señalado, durante su mandato, se fortaleció "el euro gracias a nuestra colaboración, cooperación y voluntad de trabajar juntos". Ha señalado que esto ha sido gracias a que el euro "es más que un simple proyecto económico; es una demostración de nuestros valores compartidos".
Por su parte, el ministro español de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha querido agradecer al irlandés durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros su trabajo frente al Eurogrupo "deseándole lo mejor en sus futuras responsabilidades". No ha querido adelantar si se postulará a la presidencia de este organismo. Mientras se decide sobre quién sucederá a Donohoe, el ministro de Finanzas de la República de Chipre, Makis Keravnos, ejercerá como presidente interino del órgano.
Incorporación al Banco Mundial
El Grupo Banco Mundial ha confirmado el nombramiento de Donohoe como director gerente y director de Conocimiento de la institución, destacando la amplia experiencia del irlandés tanto en el sector público como el privado.
El presidente de la institución, el indio Ajay Banga, ha afirmado que "Paschal aporta más de veinte años de servicio público y sabe de primera mano cómo las políticas eficaces pueden impulsar la movilización de capital privado, fomentar el crecimiento y generar empleo".
En su nuevo cargo, Donohoe liderará la configuración, gestión y aprovechamiento del Banco de Conocimiento de la institución con sede en Washington. Tendrá que asegurarse de que la entidad ofrezca a sus clientes soberanos y privados soluciones probadas que puedan implementarse a gran escala, basadas en la mejor combinación de experiencia en regulaciones, avances tecnológicos e innovaciones para el desarrollo.
Además, también será responsable de la colaboración estratégica del Banco Mundial con gobiernos, la sociedad civil, fundaciones y organizaciones filantrópicas. Donohoe ha afirmado que "durante más de veinte años como representante público, mi motivación ha sido mejorar la vida de todas las personas a las que represento y fomentar la participación y la cooperación como el mejor medio para avanzar en temas cruciales".