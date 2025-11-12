Bruselas propone crear un organismo europeo de inteligencia para combatir la desinformación.

La Comisión Europea (CE) ha propuesto este miércoles la creación del Centro Europeo para la Resiliencia Democrática, un organismo de inteligencia dentro del Ejecutivo comunitario dirigido a contrarrestar las campañas de desinformación de países como Rusia, y con la colaboración voluntaria de las agencias de espionaje de los Estados miembros.

La iniciativa forma parte de una propuesta más amplia que ha presentado el Ejecutivo comunitario bajo el nombre de "Escudo democrático", con una serie de medidas para combatir la difusión de bulos por parte de terceros países o los intentos de influir en procesos electorales, principalmente a través de internet.

El nuevo organismo coordinará "las redes y estructuras existentes que trabajan en la prevención, detección, análisis y respuesta a los patrones de amenazas en el espacio de la información", según el documento que publicó la Comisión.

Colaboración voluntaria de los servicios de inteligencia La propuesta de crear un organismo de inteligencia europeo la planteó por primera vez el año pasado el exprimer ministro finlandés, Sauli Niinistö, en un informe que le pidió la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, para que plantease propuestas con las que combatir la desinformación. Los Estados miembros son reacios a compartir su información de inteligencia con el resto de socios europeos, por lo que Bruselas ha dejado claro que el centro "respetará completamente" las competencias nacionales. "La democracia es la base de nuestra libertad, prosperidad y seguridad. El Escudo reforzará los elementos fundamentales que permiten a los ciudadanos vivir nuestros valores democráticos compartidos todos los días: libertad de expresión, medios de comunicación independientes, instituciones resilientes y una sociedad civil dinámica. Esta es la fortaleza de Europa y debemos aumentar nuestra capacidad colectiva para protegerla en todo momento", ha asegurado la presidenta Von der Leyen.