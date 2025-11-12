Bruselas propone crear un organismo europeo de inteligencia para combatir la desinformación
- El Centro Europeo para la Resiliencia Democrática estaría integrado en la Comisión Europea (CE)
- Contrarrestaría las campañas de países como Rusia, con la colaboración de las agencias de espionaje
La Comisión Europea (CE) ha propuesto este miércoles la creación del Centro Europeo para la Resiliencia Democrática, un organismo de inteligencia dentro del Ejecutivo comunitario dirigido a contrarrestar las campañas de desinformación de países como Rusia, y con la colaboración voluntaria de las agencias de espionaje de los Estados miembros.
La iniciativa forma parte de una propuesta más amplia que ha presentado el Ejecutivo comunitario bajo el nombre de "Escudo democrático", con una serie de medidas para combatir la difusión de bulos por parte de terceros países o los intentos de influir en procesos electorales, principalmente a través de internet.
El nuevo organismo coordinará "las redes y estructuras existentes que trabajan en la prevención, detección, análisis y respuesta a los patrones de amenazas en el espacio de la información", según el documento que publicó la Comisión.
Colaboración voluntaria de los servicios de inteligencia
La propuesta de crear un organismo de inteligencia europeo la planteó por primera vez el año pasado el exprimer ministro finlandés, Sauli Niinistö, en un informe que le pidió la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, para que plantease propuestas con las que combatir la desinformación.
Los Estados miembros son reacios a compartir su información de inteligencia con el resto de socios europeos, por lo que Bruselas ha dejado claro que el centro "respetará completamente" las competencias nacionales.
"La democracia es la base de nuestra libertad, prosperidad y seguridad. El Escudo reforzará los elementos fundamentales que permiten a los ciudadanos vivir nuestros valores democráticos compartidos todos los días: libertad de expresión, medios de comunicación independientes, instituciones resilientes y una sociedad civil dinámica. Esta es la fortaleza de Europa y debemos aumentar nuestra capacidad colectiva para protegerla en todo momento", ha asegurado la presidenta Von der Leyen.
Democracia "bajo presión y ataque"
"La democracia está bajo presión y ataque tras casi cuatro años de guerra en Ucrania", ha asegurado por su parte la vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Digital, Henna Virkkunen, en la rueda de prensa en la que presentó la propuesta.
También el comisario de Interior, Michael McGrath, ha señalado a "regímenes autoritarios que utilizan técnicas híbridas" y que han estado invirtiendo en medidas para manipular la información, "con el objetivo de minar la confianza de los ciudadanos, aprovechar nuestras divisiones, ejercer influencia en las elecciones y desestabilizar nuestra democracia".
En este sentido, Bruselas apunta al "completo arsenal de amenazas híbridas que se desplegaron" durante las elecciones de Moldavia del pasado mes de septiembre, en referencia a Rusia.
La creación de un "Escudo democrático" fue una de las propuestas que Von der Leyen planteó el año pasado ante el Parlamento Europeo, cuando buscaba el visto bueno de los eurodiputados a su segundo mandato.
La propuesta cuenta con toda una serie de medidas que ya se están llevando a cabo o que ya se han anunciado en el pasado, como la ley de servicios digitales, que obliga a las grandes plataformas a combatir la desinformación. También la ley de inteligencia artificial, que obliga a los modelos de inteligencia artificial generativa a una mayor transparencia, avisando a los usuarios cada vez que un contenido lo haya generado una máquina.
Bruselas también pide más responsabilidad a los influencers cuando participen en campañas electorales. No se trata de "controlar su contenido" sino de "tener más claridad sobre su papel en campañas políticas", dijeron las citadas fuentes europeas.