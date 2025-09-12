El gobernador del Banco de España anticipa entre dos y tres años de inflación estable: "2% es la cifra mágica"

Las proyecciones del Banco Central Europeo (BCE) apuntan que la inflación se va a mantener estable en los próximos años en torno al objetivo del 2%. Así lo ha asegurado este viernes el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, en una entrevista en Las mañanas de RNE, que concreta lo que avanzó en la víspera la presidenta del eurosistema, Christine Lagarde, al anunciar la congelación de los tipos de interés.

Escrivá ha explicado que el 2% de inflación "más o menos", como se encuentra la zona euro en la actualidad, es la "cifra mágica" que marca la estabilidad de los precios, sin exceso de desviación hacia arriba ni hacia abajo. Pero lo más importante es que, si no hay sacudidas, sus análisis proyectan que se mantendrá así en el medio plazo.

"Pensamos que en las condiciones actuales, la inflación se va a situar en los próximos tres años, dos años y medio, en torno al 2%. Por lo tanto, ya estamos en el objetivo", ha afirmado.

Sobre el último dato de inflación en España publicado este viernes, que es algo superior (2,7% la tasa general y 2,4% sin energía y alimentos), ha recalcado que es importante mirar el "conjunto" y, sobre todo, "la senda para los próximos años".

La opa al Sabadell "está durando mucho más" de lo deseable El gobernador del Banco de España ha comentado otros temas de la actualidad económica, como el rechazo del consejo de administración del Banco Sabadell a la opa del BBVA. "Esta opa está durando mucho más de lo que nos gustaría por distintas razones (…) Nosotros estamos realmente interesados en que el proceso lo antes posible, como decidan los accionistas del mercado", ha dicho Escrivá, evitando entrar en más valoraciones, pues ha recordado que la institución que preside ya se pronunció sobre la solvencia, como dicta la ley.

"Muchísima preocupación" por Estados Unidos En clave internacional, ha reconocido "muchísima preocupación" en los bancos centrales por las políticas de Donald Trump en Estados Unidos, tanto por los efectos económicos de los aranceles o su política migratoria (que pueden disparar la inflación del país norteamericano), como por las "interferencias" políticas en la Reserva Federal: "Lo que estamos viendo con la independencia de la Reserva Federal en Estados Unidos me parece muy preocupante", ha reiterado. Preguntado sobre aranceles, ha afirmado que "todavía" no se están viendo efectos graves en la economía mundial, pero ha advertido que eso "no quiere decir que no vaya a haber efectos a medio plazo o más soterrados". El comercio de España, por su parte, está menos expuesto a ese envite al no estar "muy especializada en exportar a Estados Unidos".

Pide a Francia que cumpla las reglas fiscales: "Nos va a complicar la vida a todos" Igual que ocurrió este jueves en la rueda de prensa de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, la situación económica y política en Francia ha cobrado importancia para los supervisores de la eurozona. Así, Escrivá ha recordado que el déficit público francés se encamina este año a estar entre "el 5% y el 6%", en la senda de los años anteriores, por lo que "claramente no está cumpliendo las reglas fiscales europeas". Y de nuevo, como Lagarde, ha instado a los responsables políticos franceses a abordar el problema y cumplir las reglas fiscales comunitarias, por el bien de toda la zona euro. "Los mercados perciben que [su deuda] no es sostenible. Esto nos va a complicar la vida a todos, no solamente a Francia", ha advertido. Francia vuelve al punto de partida tras la caída de Bayrou: "Es una crisis gubernamental y del régimen" Marta Rey

Frente al crecimiento "ramplón" de Europa, "España está creciendo" El Banco de España publicará sus proyecciones macroeconómicas el próximo miércoles, pero su gobernador no ha querido avanzar ningún dato. Sí ha contado en líneas generales que la inflación española, como la europea, se estabiliza en torno al 2% y ha reafirmado que "España está creciendo". De hecho, ha subrayado que el avance de la economía española va a seguir "en los próximos años" y en contraste con Europa, que, en sus palabras, tiene un crecimiento "ramplón" por los problemas de "competitividad agregada". En la víspera, Lagarde instó a los Veintisiete a aplicar el informe Draghi para abordar ese reto.

Presentar los presupuestos, "un ejercicio deseable" Sin embargo, Escrivá ha quitado hierro a que España funcione ahora con unos presupuestos generales del Estado prorrogados. Según ha defendido, suponen el 20% del gasto público, mientras el resto de instancias (comunidades autónomas, Seguridad Social y fondos europeos) siguen funcionando. "Desde la perspectiva de bancos centrales, tan importante como el ejercicio presupuestario actual es el plan presupuestario a medio plazo, que el Gobierno presentó el año pasado para los próximos cuatro años", ha señalado. En todo caso, ha opinado que el Ejecutivo debe "intentar sacarlos" y "negociar". "Y si no sale, pues no sale. Pero, pero hay que intentarlo, a mí me parece que ese es un ejercicio deseable", ha dicho, en línea de lo que plantea el presidente Pedro Sánchez. Elecciones automáticas si se prorrogan dos veces los presupuestos: ¿es viable la propuesta de Feijóo? ROCÍO GIL GRANDE