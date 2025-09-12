El INE confirma que la inflación se mantuvo en el 2,7% en agosto tras dos meses de subidas

El Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo su tasa interanual en agosto en el 2,7%, gracias al buen comportamiento de los alimentos y la electricidad, que compensó la subida de los carburantes en un mes marcado por las vacaciones de verano, tal como ha confirmado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE),

La inflación rompe así con la racha de dos subidas consecutivas iniciada en el mes de junio, cuando repuntó del 2% al 2,3%, y después avanzó hasta el 2,7% en julio. Es el dato más alto desde febrero.

El INE ha explicado que este parón en los precios se debe, principalmente, la bajada de los alimentos y bebidas no alcohólicas respecto a agosto de 2024, así como un encarecimiento de la electricidad más moderado que el registrado un año antes. A su vez, el combustible se abarató en el octavo mes del año, aunque menos que en 2024, lo que ha impedido una mayor contención de los precios.

"Es la misma tasa que en julio y continúa la senda de convergencia al objetivo de inflación del Banco Central Europeo", ha celebrado el ministerio de Economía, Comercio y Empresa en una nota remitida a los medios. En su opinión, "la estabilidad de la inflación y las subidas de los salarios están permitiendo a las familias recuperar de forma progresiva su poder adquisitivo".

No obstante, si echamos la vista atrás, el IPC se ha situado a cierre de agosto cuatro décimas por encima del 2,3% que se registró en el mismo mes de 2024 y es también una décima superior al 2,6% de 2023. En todo caso, se aleja del 10,5% de agosto de 2022, en pleno repunte de precios por la invasión rusa en Ucrania.

Por su parte, la inflación subyacente —que excluye los alimentos no elaborados y la energía por ser más volátiles— subió hasta el 2,4% interanual, una décima por encima de la variación de julio y tres más del dato general.

El INE mide, además, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), que sirve para hacer comparaciones internacionales. Este dato, al igual que el IPC general, se ha mantenido en agosto en el 2,7%.

Los precios de la fruta bajaron en agosto Por componentes, el grupo que más destacó por su influencia en el aumento de la tasa anual fue el de 'Transporte', cuya tasa anual aumentó un punto, hasta el 1,2%. Este comportamiento se debió, ha apuntado Estadística, a la bajada de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, menor que en agosto de 2024. También influyó la subida del transporte aéreo de pasajeros, superior a la registrada el mismo mes del año anterior. Por su parte, los grupos de 'Vivienda' y 'Alimentos y bebidas no alcohólicas' contribuyeron a la baja. El primero bajó siete décimas, hasta el 6,0%, debido a que los precios de la electricidad se mantuvieron estables, frente a la subida en agosto del año pasado. Mientras que el segundo anotó una tasa del 2,3%, cuatro décimas inferior a la del mes anterior. Esta evolución se debió, en su mayor parte, a que los precios de la fruta bajaron más que en agosto de 2024, ha destacado el INE. Y, por comunidades, todas presentaban tasas positivas de IPC al finalizar agosto. Islas Baleares y la Comunidad Valenciana registraron las más elevadas (3,2%, cinco décimas por encima de la media nacional); y la más bajas, en la Región de Murcia y La Rioja (2,1%, seis décimas por debajo).