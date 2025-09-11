Resumen de la actualidad política en España del 11 de septiembre: La Diada congrega a menos manifestantes que otros años
- Es la segunda Diada con un político no independentista al frente de la Generalitat desde hacía más de una década
Un día después del batacazo del Gobierno en el Congreso, donde no pudo sacar adelante la reducción de la jornada laboral por el voto en contra de PP, Vox y Junts, sigue la discusión política por este y otros asuntos como la gestión de la dana del año pasado, o las manifestaciones por Gaza en la Vueltaa a España.
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha acusado a la formación de Carles Puigdemont de querer chantajear al Ejecutivo durante las negociaciones por la reducción de la jornada laboral. Y ha afeado al PP que su gabinete intentara negociar con ellos "en multitud de ocasiones" con peticiones formuladas por carta y teléfono y que los 'populares' ni si quiera se sentaran. Al respecto, el vicesecretario de Hacienda del partido, Juan Bravo, ha acusado posteriormente a Díaz de faltar a la verdad. "la vicepresidenta jamás me ha llamado ni ha concertado una reunión conmigo, ni para hablar del tema de ayer ni para hablar de ningún otro tema", ha explicado.
Y todo esto en una día en el que siguen las reacciones a raíz del vídeo difundido por TVE sobre la reunión del Cecopi del día de la dana. La oposición en la Comunidad Valenciana ve con "indignación y dolor" la grabación del Cecopi: "La Generalitat era consciente de la situación". Por su parte, el PP ha seguido defendiendo a Carlos Mazón.
Entre tanto, este jueves Cataluña celebra la Diada y, como cada 11 de septiembre, miles de catalanes salen a la calle en esta jornada cargada de enorme simbolismo político para la región. Es el segundo año consecutivo que al frente de la Generalitat no hay un político independentista, algo inédito desde hacía más de una década en su historia democrática.
Los actos han arrancado durante la mañana con la tradicional ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova, máxima autoridad en Barcelona durante el sitio de la ciudad por las tropas de Felipe V. Por la tarde, hay programadas varias manifestaciones de corte independentista en Barcelona, Tortosa y Girona. Y a las 20.00 horas, el president Illa protagonizará el acto institucional del Govern desde el Teatro Nacional de Cataluña.
Resumen de la actualidad política del 11 de septiembre:
-
7:00
Buenos días. Arrancamos este minuto a minuto sobre la actualidad política. Este jueves se celebra la Diada en Cataluña y, como cada 11 de septiembre, miles de catalanes salen a la calle en esta jornada cargada de enorme simbolismo político para la región.
Es el segundo año consecutivo que al frente de la Generalitat no hay un político independentista, algo inédito desde hacía más de una década en su historia democrática.
-
7:08
Resaca política tras el rechazo de PP, Vox y Junts a la reducción de la jornada laboral
La Diana coincide con la resaca política tras el veto de PP, Vox y Junts a la tramitación de la reducción de la jornada laboral en el Congreso. Es el primer gran revés del Gobierno en el nuevo curso político. Un duro golpe sobre todo para la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que había hecho de esta medida una de sus principales banderas desde el inicio de la legislatura.
"Hay derrotas que se ganan en la calle", reivindicó Díaz, convencida de que la medida cuenta con el respaldo de la mayoría de la sociedad y en cuyo favor han iniciado movilizaciones los sindicatos CC.OO. y UGT. "Será ley, así que adelante", advirtió.
-
7:17
Ayuso y oposición se reencuentran este jueves en el Debate sobre el Estado de la Región
La Asamblea de Madrid acoge este jueves y viernes el Debate sobre el Estado de la Región, que dará el pistoletazo de salida al año parlamentario, supondrá el reencuentro de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la oposición --Más Madrid, PSOE y Vox-- y que previsiblemente estará marcado, entre otros, por la crisis en Gaza y la migración.
Este jueves será el turno de la mandataria madrileña, que tomará la palabra. Hará balance de gestión y desglosará las principales líneas de acción de su Gobierno para los próximos doce meses, algunas de las cuales ya se han dado a conocer los días previos.
Intervendrá a partir de las 12 horas y sin límite de tiempo. Durante estos días, ya ha avanzado algunas de las que serán las novedades que dará a conocer en profundidad durante la sesión parlamentaria. Destaca su intención de poner en marcha una nueva ley que tenga en cuenta a concebidos no nacidos de cara a las prestaciones y ayudas que reciben las familias.
Una de sus prioridades, tal y como ha destacado, será la vivienda, para lo que quiere impulsar un nuevo Plan de Choque para la Vivienda 2026/2027 con una quincena de medidas, que incluye la aprobación de una nueva Ley del Ordenación del Territorio, Urbanismo y Suelo, que ampliará el número de hogares a precio asequible con un tiempo más reducido de tramitación, y facilitará la compra de una primera vivienda hasta los 50 años.
Informa: Europa Press
-
7:28
El CIS presenta su barómetro de septiembre
Y más novedades este jueves. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) presentará el avance de resultados de su barómetro de opinión del mes de septiembre, la primera encuesta desde el empate técnico entre PSOE y PP que se registró en julio y tras la ola de incendios forestales que asoló varias comunidades este verano.
En el barómetro de julio, el PSOE sufrió su mayor descalabro en las encuesta del centro que dirige el sociólogo socialista José Félix Tezanos, pues perdió más de siete puntos en un mes y su estimación de voto se quedó en un 27%. Si no fue superado por el PP fue porque los 'populares' también perdieron, en su caso ocho décimas, y se anotaron un 26.5%.
La distancia entre los dos grandes partidos fue de solo medio punto a favor de los socialistas, lo que se considera un empate técnico ya que es inferior al margen de error que contiene la propia encuesta.
-
7:40
La Asamblea de Extremadura retoma este jueves sus plenos tras el verano
Vuelta a la actividad política también en Extremadura. Este jueves se celebra el primer pleno tras el verano, con una comparecencia del consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, a petición propia para informar sobre la gestión de los incendios de este verano en la región.
La comparecencia sobre incendios es el punto más destacado de este primer pleno tras el verano, que se iniciará a las 09.30 horas con una declaración institucional rubricada por los cuatro grupos parlamentarios (PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura) en apoyo a la candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura en 2031.
-
7:49
El Ministerio de Hacienda trabaja ya en un nuevo modelo de financiación autonómica
El Ministerio de Hacienda trabaja actualmente en la elaboración de un nuevo modelo de financiación autonómica que sustituya al aprobado en 2009 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que debería haberse renovado hace más de 10 años.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo este miércoles en la sesión de control en el Congreso de los Diputados que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, va a "poner encima de la mesa un sistema de financiación autonómica".
Lo va a hacer, apuntó Sánchez sin aportar más detalles, después de haber propuesto una quita de la deuda autonómica con el Estado de 83.252 millones de euros y tras haber aumentado en 300.000 millones la financiación a las comunidades en los siete años que lleva como presidente.
En el departamento que dirige María Jesús Montero, consultado por Efe, no se han revelado ni las fechas en las que podría presentarse el nuevo modelo ni la manera en que se hará.
-
8:01
Salvador Illa: "Cataluña quiere ejercer su autogobierno con los recursos que le corresponden"
A la espera de que comiencen los actos por la Diada, el presidente de la Generalitat ha asegurado durante su mensaje institucional en la víspera, que su región "quiere ejercer su autogobierno con los recursos que le corresponden para mejorar la vida de los catalanes y las catalanas". Bajo esta idea, el president busca con su gestión "contribuir a la prosperidad compartida con el resto de España y ayudar a garantizar la autonomía estratégica de Europa".
Asimismo, Illa ha apostado por fortalecer las instituciones catalanas y su autogobierno para "continuar desplegando plenamente las competencias" que les corresponden.
-
8:11
Pilar Alegría, en Las Mañanas de RNE
Y, en unos minutos, estará en Las Mañanas de RNE la ministra de Educación y Deporte y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, para comentar todos los asuntos de actualidad de la jornada
“¿¿Pilar Alegría, ministra de Educación y Deporte y portavoz del Gobierno estará en @LasMananas_rne con @JuanraLucas— RNE Deportes (@RNE_Deportes) September 11, 2025
¿¿¿Las protestas contra el equipo @IsraelPremTech en #LaVuelta25 será uno de los temas a tratar
¿ DIRECTO | https://t.co/B26XWBO2Vz pic.twitter.com/rrM4g7aJ2l“
-
8:19
Page y Sánchez coinciden este jueves en Cuenca
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, coincidirán este jueves en el Instituto de Educación Secundaria Fernando Zóbel de Cuenca en la presentación del Plan de Formación ante Emergencias de Protección Civil.
Sánchez presentará este plan dirigido a centros educativos no universitarios, según han confirmado fuentes gubernamentales a Europa Press.
La última vez que ambos mandatarios coincidieron fue en la Conferencia de Presidentes celebrada en el 6 de junio en Barcelona y, a nivel orgánico, el Comité Federal que el PSOE celebró el 5 de julio en Madrid.
-
8:37
Feijóo: "Por una Cataluña de todos"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha publicado un mensaje en su perfil de la red social X con motivo de la Diada. "Por una Cataluña de todos, en convivencia y en libertad. Por una Cataluña próspera, abierta y competitiva", ha manifestado, tras lo que ha deseado en catalán una buena Diada a todos los catalanes.
“Por una Cataluña de todos, en convivencia y en libertad.— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) September 11, 2025
Por una Cataluña próspera, abierta y competitiva.
Bona Diada a todos los catalanes.“
-
8:42
Sánchez celebra una Cataluña "abierta, plural y con ambición de futuro"
También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha deseado una buena Diada a los catalanes. En un mensaje en catalán en su perfil de X, ha celebrado la Cataluña "de todos y todas". Una Cataluña "abierta, plural y con ambición de futuro". "Convivencia, respeto y progreso compartido para que los catalanes y las catalanas sigan avanzando. ¡Buena Diada!", ha concluido.
“Aquest Onze de Setembre celebrem la Catalunya de tots i de totes: oberta, plural i amb ambició de futur.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 11, 2025
Convivència, respecte i progrés compartit perquè els catalans i les catalanes segueixin avançant.
Bona Diada! pic.twitter.com/UrP0lnYniU“
-
8:57
Alegría cree que PP, Vox y Junts se han “retratado” con su rechazo a la reducción de jornada
La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha asegurado en Las Mañanas de RNE que PP, Vox y Junts se han “retratado” ante la ciudadanía con su rechazo a la reducción de la jornada laboral en la votación de este miércoles, que devolvió el texto al Gobierno e impidió su tramitación parlamentaria. “Frente a los debates que se plantean en el Congreso, los partidos también se retratan y tendrán que ser ellos los que expliquen por qué han votado en contra de una medida buena y positiva para la ciudadanía”.
Con todo, y pese a la “complejidad parlamentaria”, ha asegurado que “hay legislatura hasta 2027” y ha defendido que el Ejecutivo ha sacado adelante 24 leyes en lo que va de la misma: “Aquí hay que sudar la camiseta”.
“¿ DIRECTO | @Pilar_Alegria, ministra @educaciongob— Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) September 11, 2025
¿¿Sobre si los equipos israelíes deberían participar en #LaVuelta25: "Para mí la respuesta es clara: no"
¿¿ "Seríamos partidarios de que se adoptara la misma posición que se adoptó con referencia a Rusia a partir de 2022" pic.twitter.com/kqCEsqGNIi“
-
9:16
Alegría, sobre si los equipos israelíes deberían participar en La Vuelta: "Para mí, la respuesta es clara: no"
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes también se ha pronunciado sobre las protestas en la Vuelta a España contra el equipo Israel-Premier Tech. Ante los micrófonos de RNE ha defendido que, igual que los organismos internacionales decidieron que los equipos rusos no podrían participar a raíz de la guerra de Ucrania, tendría que ser igual con los equipos israelíes.
"Si se tomaron decisiones tan claras con referencia a Rusia a partir de 2022 , ante esta masacre, este genocidio en Gaza, (el Gobierno) apoyaría que esa decisión fuera en la misma dirección ahora con Israel", ha recalcado.
“¿ DIRECTO | @Pilar_Alegria, ministra @educaciongob— Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) September 11, 2025
¿¿Sobre si los equipos israelíes deberían participar en #LaVuelta25: "Para mí la respuesta es clara: no"
¿¿ "Seríamos partidarios de que se adoptara la misma posición que se adoptó con referencia a Rusia a partir de 2022" pic.twitter.com/kqCEsqGNIi“
-
10:00
Gamarra ve “imposible” ningún diálogo del Gobierno en políticas de Estado
La vicesecretaria general de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ve “imposible” ningún diálogo de su partido con el Gobierno en políticas de Estado, como en lo referido a la posición ante el conflicto en Gaza, porque el jefe del Ejecutivo, asegura, “ha conformado una mayoría negativa” en el Congreso para gobernar. También acusa en RNE al Ejecutivo de “no hacer suficiente” para proteger la seguridad de los ciclistas en La Vuelta ante las protestas propalestinas que se están celebrando.
“¿ENTREVISTA | @cucagamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del @ppopular— Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) September 11, 2025
¿¿La postura del PP sobre Gaza
¿¿"Todo país tiene derecho a defenderse de los ataques terroristas de Hamás, lo que no puede hacer y es condenable es no diferenciar a la población civil" pic.twitter.com/4kc4u1xmWW“
-
10:04
Gamarra insta a Sánchez a seguir el camino de Bayrou en Francia y dimitir
Por otra parte, insta a Sánchez a seguir el camino del ya ex primer ministro francés François Bayrou y dimitir, algo que es “lo normal en democracia” cuando “no tienes capacidad de gobernar”. A su juicio, esto es lo que demuestra la votación fallida del miércoles respecto a la reducción de jornada laboral. Con todo, ha acusado al jefe del Ejecutivo de “resistir a toda costa” para valerse de “todos los instrumentos” del Estado para frenar las investigaciones al PSOE y a su entorno y, también, de haber convertido al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en “su abogado personal”. Precisamente, duda de que éste haya presentado su dimisión “en algún momento” dada su imputación por revelación de secretos del novio de Ayuso y que Sánchez le haya dicho: “Tú sigues ahí, que yo te necesito”.
-
10:41
Morant ve con "indignación y dolor" las imágenes del Cecopi del día de la dana: "La Generalitat era consciente de la situación"
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha asegurado que las imágenes de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de la dana la tarde del 29 de octubre difundidas ayer por RTVE con audio le producen "indignación y dolor" y ha sostenido que escucharlas resulta "doloroso e indignante" y que desde "el punto de vista político" es "totalmente inaceptable". "Dos horas antes de emitir el ES-Alert, la Generalitat era consciente de la situación", ha recalcado.
Así lo ha señalado en el Fórum Europa-Tribuna Mediterránea, tras el vídeo emitido por RTVE de la reunión del Cecopi del 29 de octubre, donde a las siete de la tarde se escucha a la exconsellera Salomé Pradas dar indicaciones sobre el contenido del mensaje Es-Alert que llegó los móviles de la población a las 20:11 horas.
En las citadas imágenes, se escucha a la exconsellera Salomé Pradas exponer indicaciones para el mensaje del ES-Alert: "Metedlo en el texto, por favor". Además, también pregunta: "¿Alguien tiene el teléfono de Miguel Polo --presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar--? A mí no me apetece llamarlo".
Morant ha asegurado que esas imágenes le produjeron "dolor de estómago" y no se puede imaginar lo que están sufriendo de nuevo las familias de las 228 víctimas mortales al ver unas reuniones del Cecopi que "se eternizaban" y con falta de toma de decisiones, pues a las siete de la tarde "seguían discutiendo" qué texto ponían en una alerta que mandaron hora y cuarto después.
Para la dirigente socialista, es necesario seguir hablando de "la nefasta gestión" ese día del Gobierno valenciano, con Carlos Mazón a la cabeza, que causó "tanto dolor y tanta muerte", mientras que ha lamentado que la consellera de Servicios Sociales, la vicepresidenta Susana Camarero, "no avisó a las residencias de mayores" y se fue a entregar un premio.
-
10:54
Ofrenda floral en Barcelona para celebrar la Diada de Cataluña
La Diada en Cataluña ha arrancado con su tradicional ofrenda floral ante el monumento de Rafael Casanova, en la que ha participado dirigentes de varios partidos políticos.
Tras realizar la ofrenda, el presidente del Parlament, Josep Rull, ha reclamado que se lleve a cabo "una actuación firme de defensa de la lengua catalana" después de la sentencia de ayer del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que anula parte del decreto que blinda el catalán en la escuela. Según Rull, la lengua catalana "está en peligro, en riesgo" y que la sentencia del TSJC "limita la posibilidad de que los jóvenes catalanes aprendan con plenitud la lengua propia del país".
También el secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha hecho un llamamiento a la movilización de las bases del movimiento independentista ante un Estado que "está dispuesto a hacer lo que hace falta para atacar al nervio de la nación" como es "la lengua catalana". "Cataluña necesita, urgentemente, un Estado propio y no tener un Estado en contra", ha subrayado. Asimismo ha recordado la ausencia del expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, que no ha podido asistir a la ofrenda al estar pendiente de que se le aplique la ley de amnistía y pueda regresar a Cataluña.
Por su parte, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido que Cataluña necesita "verdadera ambición nacional" para luchar por "dos causas que son una sola lucha": por un lado, la independencia y la república; por el otro, la prosperidad económica y la justicia social. Junqueras ha afirmado que los republicanos siempre luchan en "dos frentes" y están centrados ahora en "poner al servicio del país todos los recursos que genera, necesita y merece", en alusión a la llamada financiación singular. "Esta es la verdadera ambición nacional que Cataluña necesita y los catalanes merecen", ha añadido.
También ha asistido el presidente del PNV, Aitor Esteban, quien ha dicho que Cataluña y Euskadi deben estar unidas en "defensa de la soberanía" y la capacidad de decidir. "Aunque cada uno tiene sus peculiaridades, estamos unidos en un sentimiento nacional", ha asegurado.
-
11:10
Bernabé subraya que el vídeo del día de la dana demuestra la "negligencia generalizada" de todo el Consell
La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, se ha pronunciado por las imágenes desveladas por RTVE ayer sobre el Cecopi del día de la dana. A su juicio, ese vídeo demuestra que la "negligencia generalizada" de todo el Consell, empezando por el "presidente" de la Generalitat, Carlos Mazón.
En este sentido, ha recordado que ella "siempre" sostuvo "desde el primer día" que la Generalitat estuvo "desconectada". "En las primeras imágenes del vídeo se ve que están en negro", ha subrayado.
Además, ha insistido en que "era obligación de la Generalitat estar pendiente". "A todo el Consell, el PP, no hace falta contestarle yo, le contesta la hemeroteca. La verdad, la realidad, lo que va saliendo le va contestando una y otra vez", ha indicado.
-
11:23
El PP ve "imposible" el diálogo con Sánchez en políticas de Estado y le acusa de "usar" Gaza como una "cortina de humo"
La vicesecretaria general de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ve "imposible" el diálogo de su partido con el Gobierno en políticas de Estado, porque, asegura, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "ha conformado una mayoría negativa" en el Congreso para gobernar.
Lo ha afirmado en una entrevista en Las Mañanas de RNE, en la que ha llamado también a Sánchez a seguir el camino del ya ex primer ministro François Bayrou y dimitir tras el fracaso en la reducción de jornada: "No puede gobernar".
Asimismo le ha acusado de "resistir a toda costa" y convertir al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en "su abogado personal".
Lee la información completa aquí.
-
11:31
Baldoví sobre el video del Cecopi: "Demuestra la negligencia criminal del Gobierno de Mazón y sus mentiras"
El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha valorado la difusión por parte de TVE del video con el audio del primer receso del Cecopi del día de la dana y ha asegurado que, a su juicio, demuestra "la negligencia criminal del Gobierno de Mazón y sus mentiras cuando intentan escapar de su responsabilidad".
"Es una auténtica vergüenza escuchar a la máxima responsable de Emergencias decir que no tiene ganas de hablar con el responsable de la CHJ. Teníamos el peor Gobierno en el peor momento. Mientras se producían estas conversaciones, Mazón continuaba en el Ventorro", ha señalado en un comunicado.
Por otro lado, Baldoví ha denunciado que la dirección de À Punt "eliminó el audio del video en respuesta a una solicitud de documentación del grupo parlamentario Compromís, a pesar de que en otros videos remitidos sí que se escuchan, por ejemplo, conversaciones entre asesores de la Generalitat".
"Ahora entendemos por qué la dirección de À Punt impuesta por el PP y Vox censuró estos audios cuando nos envió el video en una respuesta parlamentaria. Es lamentable que ahora quieran iniciar una caza de brujas entre su equipo para encontrar al responsable de que estos diálogos salgan a la luz. Estaremos muy atentos para proteger a os profesionales de la televisión pública", ha advertido el síndic de la coalición.
Para Baldoví, "la verdad siempre, siempre, acaba saliendo a la luz. Y tarde o temprano los valencianos acabaremos sabiendo todo lo que pasó el día en que la negligencia de Mazón y su gobierno causó 229 muertos".
-
11:44
Sánchez presenta el Plan de Formación ante Emergencias para centros escolares
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado hoy el Plan de Formación ante Emergencias para centros escolares en Cuenca.
"Con este plan que hemos aprobado el pasado mes de junio, España se convierte en el primer país europeo que incorpora en la educación obligatoria de nuestro país la cultura de la formación en emergencias en protección civil", ha explicado en un acto junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.
Sánchez ha vuelto a reivindicar "convertir las políticas de emergencia y protección civil en políticas de Estado". "Yo espero que dejemos a un lado las cuestiones ideológicas y atendamos a la razón, a la ciencia, al sentido común porque cuando hablamos de emergencia climática, ya no estamos hablando de cuestiones abstractas. Las vivimos día a día y si no que le pregunten a cualquier ganadero, agricultor", ha defendido.
“DIRECTO ¿ | Sánchez y García-Page presentan en Cuenca el Plan de Formación ante Emergencias para centros educativos no universitarios https://t.co/rscwNdu0AB pic.twitter.com/p6aaqM1z0Q“— RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 11, 2025
-
11:50
Tellado condena el asesinato del 'influencer' conservador Charlie Kirk, próximo a Trump
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha condenado "enérgicamente el atroz asesinato" del 'influencer' Charlie Kirk, próximo al presidente estadounidense Donald Trump. "Nos unimos al dolor de su familia y la conmoción de su país. Como también condenamos el vil asesinato de Iryna Zarutska, una joven refugiada ucraniana que había huido de la guerra en su país y fue apuñalada mortalmente en un tren en EE.UU", ha señalado en un mensaje en la red social X.
Tellado ha sostenido que "la violencia no tiene cabida en una deocracia que se precie de serlo", al tiempo que ha defendido que "hay que condenarla siempre, venga de quien venga".
“Abro debate:— Miguel Tellado (@Mtelladof) September 11, 2025
¿Qué pasaría en España si una persona de ultraderecha asesinara a tiros a un activista de izquierdas? ¿Qué pasaría si un ciudadano español de piel blanca asesinara a una mujer de procedencia extranjera y otro color de piel?
El silencio ante la barbarie es lo que…“
-
12:07
Yolanda Díaz acusa a Junts de intentar chantajear en la negociación de la jornada laboral
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha acusado este jueves a Junts de haber intentado chantajear en la negociación de la reducción de la jornada laboral, ya que, según ha dicho, "cree que tiene una llave que le da derecho a hacer lo que sea menester".
Un día después de que decayera en el Congreso el proyecto de ley para reducir la jornada laboral, al salir adelante las enmiendas a la totalidad de Junts, el PP y Vox, Díaz ha cargado contra estos tres partidos en declaraciones en Onda Cero y ha sido especialmente dura con la formación de Carles Puigdemont. "Uno lo que tiene que hacer es negociar y no condicionar el absoluto, el todo, con una posición de fuerza que ya no es una clave de negociación, es de chantaje", ha declarado.
Para Díaz, negociar "no es tener una posición de fuerza en la que uno cree que tiene una llave y esa llave le da derecho a hacer lo que sea menester", en alusión de nuevo a Junts, que ha dicho que en las negociaciones sobre la jornada laboral intentó introducir cuestiones ajenas a este asunto.
Por otro lado, ha criticado al PP por votar en contra de una medida que asegura que apoyan sus propios votantes y ha afirmado que su gabinete intentó negociar "en multitud de ocasiones" con la formación de Alberto Núñez Feijóo con peticiones formuladas por carta y teléfono. "(El PP) no ha tenido la institucionalidad de sentarse", ha lamentado Díaz, quien ha detallado que llegaron a fijar una reunión en julio con el equipo negociador del PP, pero que finalmente la reunión no se produjo porque se impidió "institucionalmente".
-
12:24
Ayuso carga contra Sánchez en el debate del estado de la región
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha iniciado su discurso en el debate del estado de la región en la Asamblea de Madrid, cargando contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por los "escándalos" de corrupción y ha asegurado que las diferencias entre su Gobierno y el de España son "abismales".
"Los resultados son también distintos. Madrid es una región con empuje, donde las personas encuentran oportunidades y es considerada por todo el mundo como una alternativa fiable y solvente, mientras que el Gobierno (de Sánchez) pierde relevancia internacional. Solo aparece en prensa hablando de los escándalos del presidente, de su Gobierno, de su entorno personal y de su política al choque con naciones enteras, casualmente, todas democracias", ha señalado.
Asimismo Ayuso ha criticado que Sánchez solo se ha enfrentado a un debate del estado de la nación desde que llegó a Moncloa hace siete años.
“DIRECTO #Canal24horas ¿ | Debate sobre el estado de Región en la Asamblea de la Comunidad de Madridhttps://t.co/rscwNdtsL3 pic.twitter.com/r07v4xlOa5“— RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 11, 2025
-
12:38
El CIS dispara al PSOE a nueve puntos por delante del PP después del empate entre ambos en julio
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) otorga al PSOE una ventaja de nueve puntos sobre el PP, la mayor desde abril del año pasado, en su barómetro de septiembre, con una estimación de voto del 32,7 % para los socialistas y de un 23,7 % para los populares.
La encuesta, a partir de 4.122 entrevistas entre el 1 y el 6 de septiembre -tras un verano marcado por los graves incendios forestales y choques políticos por su gestión- eleva en 5,7 puntos el voto estimado para el PSOE, mientras que el PP baja 2,8 puntos respecto al anterior muestreo de julio.
También cae Vox, que se queda en el 17,3% de los sufragios al perder 1,6 puntos, en tanto que las demás fuerzas políticas no experimentan grandes cambios, con Sumar en cuarta posición y un apoyo del 7,9% seguido de Podemos, que logra el 4,3%.
Se trata del avance de resultados de su barómetro de opinión del mes de septiembre, la primera encuesta desde el empate técnico entre PSOE y PP que se registró en julio y tras la ola de incendios forestales que asoló varias comunidades este verano.
En el barómetro de julio, el PSOE sufrió su mayor descalabro en las encuestas del centro que dirige el sociólogo socialista José Félix Tezanos, pues perdió más de siete puntos en un mes y su estimación de voto se quedó en un 27%. Si no fue superado por el PP fue porque los 'populares' también perdieron, en su caso, ocho décimas, y se anotaron un 26.5%. La distancia entre los dos grandes partidos fue de solo medio punto a favor de los socialistas, lo que se considera un empate técnico, ya que es inferior al margen de error que contiene la propia encuesta
-
12:44
El PP pide "respto" para la Vuelta a España porque es una "seña de identidad" del país
El PP ha pedido "respeto" para la Vuelta ciclista a España porque es una "seña de identidad" del país, en referencia a las protestas en favor de Gaza que se están desarrollando en los últimos días por donde pasa esta prueba deportiva y que, como sucedió en Bilbao, han obligado a suspender la etapa al invadir el recorrido parte de los manifestantes.
Así lo ha asegurado en rueda de prensa la portavoz de los 'populares' en el Senado, Alicia García, quien ha sido preguntada por el hecho de que las Fuerzas de Seguridad del Estado estén preparando un amplio dispositivo de seguridad para permitir que la prueba ciclista termine con normalidad este fin de semana en Madrid.
Sobre que haya quien boicotee La Vuelta para mostrar su rechazo a la intervención militar de Israel en Gaza, García ha señalado que esta prueba deportiva "merece un respeto", porque "nos identifica a todos" y es "una seña de identidad" del país.
"Creo que se debe proteger siempre a través con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha dicho sobre el final en Madrid, al tiempo que ha mostrado su deseo de que estas últimas etapas se celebren "con total seguridad para los deportistas".
-
12:56
La oposición ve con "indignación y dolor" la grabación del Cecopi: "La Generalitat era consciente de la situación"
PSOE y Compromís han considerado que el vídeo sobre la reunión del Cecopi el día de la dana es "doloroso, indignante" y, desde el punto de vista político, "totalmente inaceptable".
La ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, se ha referido en el Fórum Europa-Tribuna Mediterránea al vídeo emitido por RTVE de la reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) del 29 de octubre, donde se escucha a la exconsellera Salomé Pradas dar indicaciones sobre el contenido del mensaje Es-Alert que llegó a los móviles de la población a las 20:11 horas. "La Generalitat era consciente de la situación", ha subrayado.
También el síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, también ha considerado que el vídeo que se ha difundido sobre la reunión "demuestra la negligencia criminal del Gobierno de Mazón y sus mentiras cuando intentan escapar de su responsabilidad". "Es una auténtica vergüenza escuchar a la máxima responsable de emergencias decir que no tiene ganas de hablar con el responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar", ha afirmado el síndic de Compromís, para quien la Comunidad Valenciana tenía "el peor Gobierno en el peor momento".
-
12:59
El PP apoya a Mazón tras las últimas revelaciones sobre la exconsellera Pradas y la periodista que comió con él
La portavoz parlamentaria del PP en el Senado, Alicia García, ha mostrado su respaldo al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y ha subrayado que no hay "ninguna novedad" sobre su futuro político, tras ser cuestionada por las últimas relevaciones que se han conocido en la última semana sobre la exconsellera Salomé Pradas y la periodista Maribel Vilaplana, que almorzó con él el 29 de octubre.
García ha sido interrogada expresamente si la dirección nacional del PP que preside Alberto Núñez Feijóo sigue apoyando a Mazón, después de que una carta de la periodista con la que comió ese 29 de octubre señale que estuvo con él hasta casi las 7 de la tarde frente a la versión del 'president', y de que un vídeo constate que la exconsejera Pradas, que era la encargada de emergencias en el CECOPI, sí que dio órdenes sobre el SMS de alerta, pero dijera lo contrario a la jueza.
"Pues no, no hay ninguna novedad, lógicamente. El presidente Mazón sigue dedicado en cuerpo y alma a la reconstrucción de Valencia", ha declarado Alicia García en una rueda de prensa en el Senado.
Además, la dirigente del PP ha señalado que Mazón tiene que dedicarse a la reconstrucción "ante el abandono" del Gobierno de Pedro Sánchez, que "no está poniendo todos los recursos que son indispensables para que una dana no vuelva a tener las consecuencias que tuvo la del 29 de octubre, y más cuando ya se acercan los meses que son propicios para que pueda ocurrir".
-
13:02
La Fiscalía se opone a que la UCO analice siete años de correos de Begoña Gómez
La Fiscalía ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que evite que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analice los correos de la cuenta oficial de Presidencia de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, desde julio de 2018 -cuando se acordó el nombramiento de su asesora-- hasta ahora.
Según el Ministerio Público, afecta a su intimidad y al secreto de las comunicaciones, al tiempo que ha resaltado que parece que se investiga todo lo relacionado con la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
"Es decir, se ven afectados derechos fundamentales constitucionalmente protegidos", apunta, e incide en que por ello la diligencia se debió dictar a través de un auto y no una providencia.
El Ministerio Público ha presentado un recurso de apelación contra la providencia que dictó el juez Juan Carlos Peinado el pasado 3 de septiembre en la que ordenó dicha diligencia a los agentes del Instituto Armado al considerar que es "absolutamente desmesurada".
“ÚLTIMA HORA ¿— RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 11, 2025
La Fiscalía se opone a la petición del juez Peinado para que la UCO investigue los correos electrónicos de Begoña Gómez de los últimos 7 años https://t.co/oDjyczLErt pic.twitter.com/oZe0pYwoEI“
-
13:11
El CIS dispara al PSOE a nueve puntos por delante del PP después del empate entre ambos en julio
El nuevo curso político llega para el PSOE con un nuevo impulso electoral de manos del barómetro mensual del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que otorga ahora a los socialistas nueve puntos de ventaja en estimación de voto respecto al PP, cuando hace apenas dos meses estaban en situación de empate técnico.
Si se celebrasen ahora elecciones generales, el PSOE sería el partido más votado, con un 32,7% de apoyo, 5,7 puntos más que en el barómetro de julio, mientras que el PP perdería casi tres puntos y obtendría un 23,7%, su peor resultado de la legislatura, su menor registro desde marzo de 2022 y casi diez puntos por debajo de su resultado electoral en 2023.
También cae Vox, que se queda en el 17,3% de los sufragios al perder 1,6 puntos, en tanto que las demás fuerzas políticas no experimentan grandes cambios, con Sumar en cuarta posición y un apoyo del 7,9% seguido de Podemos, que logra el 4,3%.
-
13:27
El Govern valenciano asegura que ha quedado "acreditado" que no había agentes de la CHJ en la zona cero
La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda valenciana, Susana Camarero, ha asegurado que "diez meses después" se ha acreditado que "los agentes de la Confederación Hidrográfica abandonaron la zona cero en el momento más criticado y no cumplió con su obligción básica de alertar a la población civil".
En una rueda de prensa, ha insistido en que "nadie" informó del barranco del Poyo. "Nadie de los siete miembros conectado alertaron de lo que sucedía en el barranco del Poyo y que todo se centraron en Forata.
También ha denunciado que diez meses después, la Comunidad Valenciana "sigue sin sistema de alerta temprana", a pesar de que, ha asegurado, la entonces vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Rivera, dijo que era "imprescindible porque salva vidas".
Para Camarero, "se confirma que no había vigilancia ni información en los momentos más críticos del barranco del Poyo".
“Susana Camarero, vicepresidenta del Consell Valencià:— RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 11, 2025
"Se ha podido comprobar por el informe que el presidente de la Confederación ni se preocupó del Barranco del Pollo en todo el día"#Canal24Horashttps://t.co/rscwNdu0AB pic.twitter.com/O9PyNNovjL“
-
13:40
Los audios de la inspectora de Hacienda que investigó a González Amador por fraude fiscal: "Usó facturas falsas"
RTVE.es ha tenido acceso al audio de la declaración del 21 de marzo ante la juez que investiga a la pareja de Díaz Ayuso de la inspectora de Hacienda que investigó a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por fraude fiscal.
Según la inspectora de Hacienda, González Amador "usó facturas falsas" para rebajar su carga fiscal. También ha asegurado que el novio de Ayuso intentó regularizar su situación fiscal una vez ya le había "pillado" la Agencia Tributaria.
-
14:00
Podemos critica que la Audiencia Nacional investigue las protestas en La Vuelta: "Es la Justicia que hay, por desgracia"
Podemos ha criticado que la Audiencia Nacional haya abierto diligencias por posible delito de odio a activistas que han participado en las protestas propalestinas en La Vuelta ciclista a España y ha tildado de "represión" las detenciones y el despliegue policial ante estas movilizaciones contra la participación del equipo Israel-Premier Tech.
"Esta es la Justicia que tenemos, por desgracia", ha denunciado en una entrevista en Mañaneros 360 la líder de Podemos, Ione Belarra, quien se ha declarado como "instigadora" de dichas movilizaciones y ha criticado que el Ejecutivo, mediante la delegación del Gobierno en Madrid, vaya a desplegar el "mayor despliegue policial" visto en la capital desde la cumbre de la OTAN de 2022 con motivo de la etapa final de la Vuelta.
Belarra ha confiado en que al final todos los activistas quedarán absueltos pese a la apertura de esas diligencias por parte del juez Santiago Pedraz, dado que son protestas legítimas contra el "genocidio" de Israel. Es más, ha llamado a participar en las protestas convocadas durante el paso de la Vuelta ciclista en la capital.
“¿Ione Belarra, Secretaria General de Podemos, en 'Mañaneros 360'— Mañaneros 360 (@MananerosTVE) September 11, 2025
¿¿ "Soy instigadora de todas estas movilizaciones y hago un llamamiento para que la gente se movilice hasta que sea expulsado el equipo israelí"#Mañaneros11Shttps://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/5gBsT4AFhT“
-
14:08
Valladolid se blinda con más de 1.000 efectivos de seguridad ante el temor a protestas propalestinas en la Vuelta
La etapa 18 de la Vuelta Ciclista a España, una contrarreloj individual prevista este jueves en la ciudad de Valladolid, se ha convertido en un reto de seguridad pocas veces visto en este tipo de pruebas. El temor a protestas propalestinas contra la participación del equipo Israel-Premier Tech ha llevado a recortar a última hora el recorrido inicial de 27 a 12 kilómetros, mientras que está previsto el despliegue de un dispositivo que supera el millar de efectivos entre Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Municipal.
La empresa organizadora de la Vuelta, Unipublic, decidió a última hora del miércoles recortar 15 kilómetros del recorrido en busca de "una mayor protección" de los corredores. No es la primera vez que la presión de las protestas obliga a introducir cambios imprevistos inicialmente: ya ocurrió en el inicio en Bilbao y en la etapa de Mos.
-
14:20
Mazón carga contra la CHJ por su sistema "obsoleto" y denuncia que el de alerta temprana "sigue sin implementarse"
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha cargado de nuevo contra la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y el Ministerio para la Transición Ecológica por su "obsoleto" Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), al tiempo que ha advertido de que a las puertas de otra temporada de posibles danas y tormentas "sigue sin implementarse la herramienta que sí que vale", el sistema de alerta temprana, "que sí que ayuda desde hace ya años en el Ebro", pero "aquí no" en la Comunitat Valenciana.
"No se han tomado las medidas de protección en los cauces y barrancos, y estamos ya en plena temporada de lluvias en peores condiciones que hace un año", ha avisado en su intervención en la presentación del 'Gemelo Digital' de la provincia de Valencia, diseñado por el Institut Cartogràfic Valencià, en la que ha asegurado que uno de los "grandes aprendizajes" de la dana ha sido "la importancia de tener toda la información, toda la información posible y toda la información a tiempo".
El jefe del Consell ha resaltado "la importancia de disponer de la información para tomar decisiones, máximo cuando se desbordan las predicciones oficiales y los sistemas de información ni siquiera son capaces de aportar información en tiempos reales". "Ya no solo son capaces de no acertar en lo que va a venir, sino que ni siquiera dieron o se dio información de cosas que estaban pasando en ese momento", ha expuesto.
A su juicio, esto se debe "probablemente por sus limitaciones técnicas, como lo que ocurrió en el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) del Ministerio de Transición esta misma semana en la estación de Riba-roja, en el barranco del Poyo, el cual indicaba un caudal de 162 m3/s cuando en realidad iba seco". "Tomar decisiones con una realidad absolutamente distinta a lo que está ocurriendo es muy peligroso para todos, y se ha visto", ha esgrimido.
-
14:29
Baldoví anuncia que pedirá "todas las imágenes con audio" del Cecopi del día de la dana
El síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, anuncia que su formación pedirá "todas" las imágenes "con audio" del Cecopi del día de la dana "porque es muy importante saber lo que se estaba diciendo allí".
Así lo ha anunciado en una entrevista en Mañaneros 360, en la que se ha referido a las imágenes difundidas por TVE este miércoles con los audios del receso del Cecopi, en los que se escucha a la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, participar en la redacción del mensaje que se enviaría más de una hora después, así como pedir no llamar ella al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo.
Para Baldoví, esas imágenes "demuestran la negligencia criminal del gobierno de Mazón y sus mentiras cuando intentan escapar de su responsabilidad".
“¿Las grabaciones de la DANA— Mañaneros 360 (@MananerosTVE) September 11, 2025
¿¿Joan Baldoví, Portavoz Compromís Corts Valencianas: "Nosotros volveremos a pedir todas estas imágenes con audio porque es muy importante saber lo que se estaba diciendo allí" #Mañaneros11Shttps://t.co/CfpoB4och9 pic.twitter.com/5LVRnXhMV8“
-
14:42
Identificado por la Policía el portavoz de Podemos en la protesta contra el equipo Israel
Agentes de la Policía Nacional han pedido la identificación al secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, durante su participación en las protestas contra la participación del equipo Israel en La Vuelta Ciclista a España, que este jueves se desarrolla en Valladolid con una contrarreloj individual.
Los policías han identificado tanto a Fernández como a otros integrantes del grupo de unas cuarenta personas que se encuentra en la rotonda cercana al Polideportivo de la Huerta del Rey, en las vallas del recorrido, fuertemente vigilado por agentes de la Policía Nacional para evitar incidentes y que las protestas puedan interferir en la competición, que se desarrolla en estos momentos.
-
14:52
Óscar López, tras los audios sobre la inspección fiscal a González Amador: Ayuso tiene que dimitir
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha dicho que hoy, en la primera sesión del debate sobre el estado de la región, solo espera un anuncio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el de su dimisión, tras conocerse los audios sobre la inspección fiscal a su pareja, Alberto González Amador.
López ha resaltado que Ayuso "no tiene otra salida: 'game over' (fin del juego)", tras publicarse la declaración el pasado 27 de marzo en sede judicial de las dos técnicas del Ministerio de Hacienda que investigaron a González Amador durante 19 meses y que ratificaron el informe que dio origen a la causa.
Una de ellas expuso que "como tenía mucha carga fiscal ese año porque tenía muchos beneficios, una forma de hacerlo era la utilización de facturas falsas".
"Todos sabíamos que la señora Ayuso estaba defendiendo a un presunto delincuente -a pesar de que su pareja ha reconocido y ha intentado pactar con la justicia reconociendo los delitos-, pero no puede gobernar quien ha puesto todos los medios de la Comunidad de Madrid a defender al presunto delincuente", ha sostenido López en un vídeo remitido a los periodistas.
Para el ministro, "no puede pedir que los demás paguen impuestos quien está defendiendo a quien no paga impuestos y utiliza facturas falsas para no pagar impuestos, para defraudar". Tampoco "puede gobernar quien se beneficia a título lucrativo porque vive en un piso que supuestamente está pagado también con ese dinero irregular", en opinión de López.
López ha subrayado es "incompatible gobernar y representar a todos los madrileños beneficiándose a título lucrativo de unos supuestos delitos que tienen que ver con defraudar a Hacienda", por lo que se ha preguntado "qué mensaje se le está lanzando a los ciudadanos si los gobernantes amparan eso".
-
15:04
La jueza de la dana cita como testigo a Susana Camarero, vicepresidenta de la Generalitat
Nuria Ruiz, la jueza de Catarroja que instruye la causa penal contra la gestión de la dana, ha acordado citar como testigo a la vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana y consejera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, aunque todavía no hay fecha asignada para su testificación.
Así lo ha acordado a través de una providencia de este jueves, mediante el que Ruiz acepta el escrito presentado por la acusación popular para que Camarero declarase como testigo. El cometido de esta nueva declaración es aclarar "qué situaciones de emergencia fueron tratadas en el Cecopi" durante el 29 de octubre, día de la dana.
-
15:13
Sánchez recibirá al canciller Merz en su primera visita oficial a España
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibirá al canciller de Alemania, Friedrich Merz, en su primera visita oficial a España el próximo 18 de septiembre.
El encuentro entre homólogos europeos tiene el objetivo de fortalecer la relación entre España y Alemania, así como sumar fuerzas para afianzar la unidad de la Unión Europea.
-
15:37
VÍDEO TD | La oposición acusa al Gobierno de Mazón de "negligencia" tras la difusión de los audios del Cecopi
A la citación como testigo de la vicepresidenta de la Generalitat, hay que sumar el nuevo terremoto político que ha provocado la difusión de los audios del Cecopi del día de la dana.
La oposición ha acusado al Gobierno de Carlos Mazón de "negligencia" tras escuchar los audios del Cecopi que ha emitido RTVE. A su juicio, estas conversaciones reflejan la despreocupación del Govern en los momentos más críticos de la riada del pasado 29 de octubre. Por su parte, la Generalitat no ha querido hoy valorar estos audios.
En las conversaciones, se escucha a la exconsejera Salomé Pradas dar instrucciones, algo que negó ante la jueza. Durante su testificación, declaró que eran los técnicos los que tomaron las decisiones.
"Fue una negligencia y una despreocupación generalizada por parte de todo el Gobierno valenciano", ha criticado Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana.
-
16:06
Belarra se declara "instigadora" de las movilizaciones propalestinas de la Vuelta
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se ha declarado "instigadora" de las movilizaciones a favor de Palestina que se están celebrando en la Vuelta ciclista: "Hago un llamamiento para que todos se movilicen".
La parlamentaria de Podemos ha pedido que las próximas etapas no se celebren hasta que el equipo israelí sea expulsado de la competición.
“La Vuelta Ciclista a España no se puede seguir celebrando hasta que el equipo israelí sea excluido. ¡Viva Palestina libre! pic.twitter.com/2M4hMaXui9“— Ione Belarra (@ionebelarra) September 11, 2025
-
16:16
La jueza de la dana invita de nuevo a Mazón a declarar
Nuria Ruiz, la jueza de Catarroja que instruye la causa penal contra la gestión de la dana, ha vuelto a invitar al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a que declare voluntariamente como investigado.
Además, ha acordado unir al procedimiento la carta abierta de la Maribel Vilaplana. No obstante, la periodista no acudirá como testigo, como pedía la acusación popular.
-
16:59
Condenadas por prevaricación dos exdirigentes de Ceuta por repatriar a Marruecos a 55 menores en 2021
La Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha condenado este jueves por un delito de prevaricación a Salvadora Mateos, exdelegada del Gobierno en la ciudad autónoma, y a Mabel Deu, exvicepresidenta del Ejecutivo ceutí, por la repatriación de 55 menores a Marruecos en agosto de 2021.
Así se recoge en la sentencia del tribunal provincial, que ha impuesto a ambas autoridades 9 años de inhabilitación especial para ocupar cargos públicos, ya sean de ámbito estatal, autonómico o local. Además, les ha prohibido ejercer funciones de Gobierno, al considerar que infringieron la Ley de Extranjería y la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
En esta línea, la justicia les ha inhabilitado durante otros 9 años para ejercer el derecho de sufragio pasivo. Esto es, no podrán presentarse ni aparecer como candidatas en ninguna lista electoral.
-
17:15
Comienza la manifestación independentista de Barcelona con motivo de la Diada
Ha arrancado en Barcelona la principal manifestación que se celebra con motivo de la Diada y que ha sido convocada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y otras organizaciones independentistas.
La movilización está marcada por la presencia de la ultraderecha independentista. Silvia Orriols, presidenta de Aliança Catalana, ha asistido a la manifestación pese a que los organizadores censuraron su participación.
El lema de este año es 'Más motivos que nunca. Independencia' y las principales reclamaciones son la defensa de la lengua catalana y la eliminación del "expolio" fiscal por parte del Gobierno central del que, a su juicio, son "víctimas".
-
17:35
El Congreso y el Ayuntamiento de Milagro, en Navarra, facilitan al Supremo datos financieros sobre Cerdán
El Congreso de los Diputados y el Ayuntamiento navarro de Milagro han facilitado al juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, datos financieros sobre el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, investigado por su presunta implicación en una trama de adjudicaciones irregulares en contratos de obra pública.
La petición responde a un auto emitido por el Alto Tribunal el pasado 4 de octubre donde se requería información sobre Cerdán, así como también del exministro José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García, para aclarar su situación económica. El documento remitido al Supremo este jueves, al que ha tenido acceso RTVE Noticias, detalla información relativa a todas las retribuciones abonadas a Cerdán entre los años 2014 y 2024 por parte del Congreso y de la localidad navarra de Milgaro.
Lee la información completa sobre este nuevo paso del caso Koldo en este enlace
-
17:46
Junts defiende que hay "más motivos que nunca" para manifestarse en Cataluña
El portavoz de Junts, Josep Ruis, ha defendido que este año hay "más motivos que nunca para volver a manifestarse" por la independencia en Cataluña.
A su juicio, el Gobierno de España mantiene una "ofensiva" contra Cataluña: "Lo hemos visto con la sentencia del TSJC contra el catalán o la falsa normalidad que pregona el presidente Illa".
También ha lamentado que ni el expresidente catalán Carles Puigdemont ni sus consejeros puedan manifestarse "en las calles".
“¿ Portaveu @josep_rius: "Hi ha més motius que mai per tornar a manifestar-se davant d'un estat que no cessa amb la seva ofensiva en contra de Catalunya. Ho hem vist amb la sentència del TSJC contra el català o la falsa normalitat que pregona el president Illa, perquè un any més¿ pic.twitter.com/wNj6RKszLI“— Junts per Catalunya¿ (@JuntsXCat) September 11, 2025
-
17:55
La Generalitat reivindica una "Cataluña para todos" en la Diada
La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat de Cataluña, Sílvia Paneque, ha reivindicado una "Cataluña para todos" en la Diada: "Un punto de partida para seguir construyendo una Cataluña de progreso, futuro y sin exclusiones".
“Avui a Girona hem commemorat la Diada Nacional de Catalunya en l¿acte institucional de la Generalitat, la Diputació i l¿Ajuntament.— Sílvia Paneque (@SilviaPaneque) September 11, 2025
Un punt de partida per seguir construint una Catalunya de progrés, futur i sense exclusions. Una Catalunya per a tothom. pic.twitter.com/5qlIKK3zNY“
-
18:07
La Policía Nacional considera "evidente" que Alvise trató de financiar su campaña con "fondos opacos"
La Policía Nacional considera que es "a todas luces evidente" que el eurodiputado de 'Se acabó la fiesta' Alvise Pérez buscó financiar su campaña electoral para las elecciones europeas con "fondos opacos en el sentido de no declarados". Además, han detallado que esos fondos tendrían "origen difuso" y quiso evitar deliberadamente su fiscalización en el Tribunal de Cuentas.
Así lo ha recogido la Dirección General de Policía en un informe que ha remitido al Tribunal Supremo, órgano que investiga a Alvise por presuntos delitos de financiación ilegal, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental.
En concreto, las investigaciones se centran en los 100.000 euros en efectivo que dicho empresario entregó a Alvise en 2024 y que estaba "fuera de los circuitos económicos".
-
18:19
Las autoridades locales cifran en 28.000 los asistentes a la manifestación de Barcelona
La Guardia Urbana de Barcelona ha cifrado en 28.000 el número de asistentes a la manifestación convocada con motivo de la Diada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y otras organizaciones independentistas.
A la manifestación han acudido representantes de las principales formaciones independentistas: Esquerra Republicana, Junts y, por primera vez, de Aliança Catalana.
-
18:45
Concluye la manifestación independentista en Barcelona con el discurso de Lluís Llach
Ha empezado el discurso cerca del monumento a Colón en Barcelona del presidente de la ANC, el cantautor catalán Lluís Llach. El acto ha empezado con retraso y concluye con la manifestación de corte independentista que ha comenzado a las 17.14 horas en Pla de Palau.
"Reivindicamos la independencia como la herramienta que tiene que garantizar los derechos colectivos que se nos niegan. Queremos la república porque necesitamos una sociedad mas equitativa y justa, porque necesitamos una democracia más participativa. Porque queremos un país donde hombres y mujeres vivan de una vez con los mismos derechos".
Son las palabras del cantautor que, con su música, enmarcada en la entonces tan popular 'canción protesta', hizo frente a la dictadura franquista, y que se dio a conocer sobre todo por su tema 'L'estaca', que dibujaba el régimen como una situación insostenible.
FOTO: Kike Rincón / Europa Press
-
18:50
Junts participa en las manifestaciones de Barcelona, Tortosa y Girona
A lo largo de la tarde han transcurrido simultáneamente por Barcelona, Tortosa y Girona manifestaciones con motivos independentistas. En estos momentos concluye la marcha en la Ciudad Condal con el discurso del presidente de la ANC Lluís LLach y gritos de "independencia". "Vivimos bajo fraudes multimillonarios de ministros mientras nos niegan recursos (...) Es un escarnio absoluto, nos empobrece", ha señalado el cantautor catalán.
Por su parte, Junts ha publicado en su cuenta de la red social X fotografías con algunos de sus miembros en las tres manifestaciones independentistas.
“BARCELONA¿#11S2025#Diada2025 pic.twitter.com/zRwUp3wZ3W“— Junts per Catalunya¿ (@JuntsXCat) September 11, 2025
-
18:55
Unos 41.500 independentistas se manifiestan en la Diada en Barcelona, Girona y Tortosa
Unas 41.500 personas han participado este jueves en las manifestaciones independentistas de la Diada convocadas por la ANC y otras entidades en Barcelona, Girona y Tortosa (Tarragona), frente a las 73.500 que salieron a la calle el 11 de septiembre del pasado año.
Según datos de las diferentes policías locales, en Barcelona han participado en la manifestación independentista 28.000 personas -casi la mitad de los 60.000 de 2024-, en Girona 12.000 -casi el doble que los 6.500 del pasado año-, y en Tortosa 1.500 -frente a los 1.200 del pasado año-.
Además, en la Diada del pasado año las entidades independentistas también convocaron manifestaciones en Lleida, a la que asistieron 3.000 personas, y Tarragona, con 2.800 participantes.
En el caso de Barcelona, en una Diada deslucida este año por la amenaza de lluvia, se ha registrado la asistencia más baja desde la etapa del procés, sin contar con los años de pandemia.
-
19:00
Críticas a la sentencia del TSJC sobre el uso del catalán: "Exigimos a nuestras instituciones que no permitan que la obsesion de un juez dinamite nuestra escuela"
El presidente de la ANC, el cantautor Lluís Llach, ha criticado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) emitida este jueves, donde anula varios artículos del decreto de régimen lingüístico de la Generalitat que blinda el catalán como lengua vehicular de las escuelas, llamando a la desobediencia de este mandato judicial.
"Exigimos a nuestras instituciones que no permitan que la obsesion de un juez dinamite nuestra escuela. Lo exigimos sin mucha esperanza pero lo exigimos. Si el Estado y sus tribunales quieren imponernos esta sentencia, desobedezcamos en las aulas, en las calles y en las instituciones. Ningún juez nos tiene que decir en qué lengua tenemos que hablar ni qué escuela tenemos que tener", ha señalado el cantautor durante un discurso cerca del monumento a Colón en Barcelona que concluye la marcha independentista en la Ciudad Condal.
-
19:09
Cerdán cobró 41.000 euros del Congreso de gasolina en seis años
Y sobre el caso Cerdán, el juez ha recibido este jueves datos financieros sobre el exnúmero 'tres' del PSOE. El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, requirió al Congreso, Ayuntamiento navarro de Milagro y al Parlamento de Navarra información económica del ex secretario de Organización socialista para aclarar su situación.
Del documento se extrae, por ejemplo, que Cerdán cobró en concepto de kilometraje casi 41.000 euros entre los años 2019 y 2025.
-
19:33
Yolanda Díaz se reunirá este viernes en Vilamartín de Valdeorras con alcaldes y cooperativas afectadas por los incendios
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reunirá este viernes en el municipio ourensano de Vilamartín de Valdeorras con alcaldes y cooperativas afectadas por la oleada de incendios del pasado mes de agosto.
La vicepresidenta segunda, que estará acompañada de la secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino, celebrará el encuentro con los regidores en el Centro Social San Vicente de Leira.
-
19:55
Una de las inspectoras de Hacienda del caso de González Amador detalló a la jueza que usó "facturas falsas"
Una de las inspectoras de Hacienda del caso de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, detalló ante la jueza cómo este habría empleado "facturas falsas" para rebajar su carga fiscal. Además, sitúa el inicio de la investigación en la detección de "un incremento muy considerable de los ingresos" en el ejercicio de 2020 por la comisión en la compraventa de material sanitario en pandemia, en comparación con "la baja tributación" de ese año, todo ello antes de que la noticia por presunto fraude fiscal saltara a los medios de comunicación.
FOTO: EFE / Rodrigo Jimenez
-
20:01
Esteladas en el monumento a Colón en Barcelona
Regresando a Cataluña, ha concluido hace unos minutos la manifestación independentista en Barcelona convocada por ANC y por otras entidades soberanistas. En la imagen, un grupo de manifestantes ondea banderas esteladas en el momumento a Colón de la Ciudad Condal.
FOTO: REUTERS/ Bruna Casas
-
20:18
Arranca el acto institucional por el 11 de septiembre organizado por la Generalitat en el Teatre Nacional de Catalunya, encabezado por el president Salvador Illa bajo el lema 'pluralidad, convivencia y cohesión social'. A él han acudido las principales autoridades catalanas.
-
20:27
28.000 personas salen a la calle en Barcelona por la Diada, según Guardia Urbana
La Diada este año tiene la mitad de participación en Barcelona con unas 28.000 personas, según la Guardia Urbana.
“¿ La Diada este año tiene la mitad de participación en Barcelona con unas 28.000 personas, según la Guardia Urbana— 24 horas de RNE (@24horas_rne) September 11, 2025
¿¿@IgnasiGras: "Este año el principal caballo de batalla es la lengua catalana"
¿@RTVECatalunya pic.twitter.com/RmrnbWEDuk“
-
20:35
Sánchez celebra la botadura de la F-111 Bonifaz, un "estandarte" de la capacidad de España
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado este jueves hace unos minutos la botadura de la fragata F-111 Bonifaz, primera unidad de la serie F-110 construida para la Armada y un "estandarte" de la capacidad tecnológica de España, así como del "compromiso" con la seguridad, tanto europea como internacional.
"España es y será una nación que quiere abrirse más" en unos tiempos "de muros y de aranceles" en los que muchos países, ha manifestado Sánchez, están "virando hacia el aislamiento o hacia el proteccionismo".
Bajo la atenta mirada de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, la ferrolana Yolanda Díaz, el presidente ha añadido que "esto que estamos viviendo es solo el comienzo de nuestra gran revolución industrial, tan necesaria para muchos territorios de nuestro país, como Ferrol, como Galicia".
El presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, ha deseado "buena mar y viento favorable" a la Bonifaz, en un acto que echó el telón con la moderna fragata flotando sobre las aguas de la ría.
“A todas y todos los que habéis participado en la construcción de esta fragata: gracias y enhorabuena.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 11, 2025
Esto es solo el comienzo.
Por primera vez en la historia, tenemos todos los ingredientes para triunfar. España es y será una nación abierta, próspera e industrial. pic.twitter.com/3IIg9DWj6d“
-
20:57
La Fiscalía cree que la Audiencia Nacional no debe investigar las protestas en La Vuelta
Otros asuntos, la Fiscalía considera que no es competencia de la Audiencia Nacional investigar la denuncia presentada por una asociación por un presunto delito de odio en relación con las protestas en la Vuelta ciclista a España por la participación del equipo israelí.
De esta forma, el Ministerio Público responde a la consulta del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre la competencia del tribunal para tramitar esa denuncia por delito de odio, desórdenes públicos, contra la seguridad vial y lesiones, según han explicado a la agencia EFE fuentes fiscales.
-
21:04
Els 'Segadors' cierra el acto institucional por la Diada en Cataluña
El himno dels 'Segadors' en el Teatre Nacional de Catalunya cierra el acto institucional de la Diada Nacional de Cataluña de este 2025. Una jornada condicionada por la lluvia, con menor afluencia de manifestantes independentistas y un llamamiento a defender la lengua tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
“¿¿¿¿¿¿¿¿¿ #Diada2025— RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 11, 2025
Comença l'acte institucional de la Generalitat al @teatrenacional, encapçalat pel president Salvador Illa.
¿ En directe: https://t.co/iJ3v8pTcZw pic.twitter.com/iRXk1k8YRO“
-
21:42
La lluvia condiciona una Diada con menor afluencia de independentistas y un llamamiento a defender la lengua
La lluvia ha condicionado este jueves una Diada del 11 de septiembre en Cataluña con menor afluencia de manifestantes independentistas que en años anteriores y un llamamiento a la defensa de la lengua.
A las 21.00 de la mañana, como es tradición, el president de la Generalitat, Salvador Illa, y los consellers del Govern han estrenado la ronda de ofrendas al monumento, símbolo a los caídos en la defensa de Barcelona frente a las tropas borbónicas en 1714. La escena, cargada de lluvia, se ha presentado como el arranque de esta segunda Diada con Illa al frente de la Generalitat y con un Parlament sin mayoría independentista.
-
22:03
Las víctimas de la dana pedirán a la jueza que incorpore a la causa las grabaciones del Cecopi
Las víctimas de la dana pedirán a la jueza que incorpore a sus investigaciones las conversaciones del Cecopi que desveló este miércoles RTVE. Unas conversaciones que para PSOE y Compromís demuestran la total despreocupación de la Generalitat en aquellas horas críticas. Tras conocer el contenido, los socialistas valencianos reprochan al Consell que tardase más de una hora en enviar la alerta a los teléfonos.
En Compromís hablan de irresponsabilidad y frivolidad y lamentan que los audios salgan a la luz casi 11 meses después de la tragedia. Para la Generalitat, esas grabaciones demuestran que la exconsellera Salomé Pradas supo tomar la iniciativa. Este jueves, el president Carlos Mazón ha vuelto a defender la gestión de su gobierno.
-
22:09
El independentismo pierde fuelle en las manifestaciones de la Diada
28.000 personas, según la Guardia Urbana, han salido a las calles de Barcelona para pedir la independencia de Cataluña en los actos de la Diada. Son menos de la mitad que hace un año y muy lejos de los dos millones que se manifestaron en 2014, en pleno procès. La segunda Diada del mandato de Salvador Illa ha terminado con el acto institucional en el Teatro Nacional de Catalunya donde la danza y la música han sido protagonistas.
-
22:10
Concluye la narración del minuto a minuto sobre la actualidad política de este jueves 11 de septiembre. Una jornada marcada por la Diada de Cataluña, condicionada por la lluvia y con menos afluencia independentista que el año pasado. Gracias por seguir la actualidad en RTVE Noticias. Buenas noches.