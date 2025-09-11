Resumen de la actualidad política en España del 11 de septiembre: La Diada congrega a menos manifestantes que otros años

Un día después del batacazo del Gobierno en el Congreso, donde no pudo sacar adelante la reducción de la jornada laboral por el voto en contra de PP, Vox y Junts, sigue la discusión política por este y otros asuntos como la gestión de la dana del año pasado, o las manifestaciones por Gaza en la Vueltaa a España.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha acusado a la formación de Carles Puigdemont de querer chantajear al Ejecutivo durante las negociaciones por la reducción de la jornada laboral. Y ha afeado al PP que su gabinete intentara negociar con ellos "en multitud de ocasiones" con peticiones formuladas por carta y teléfono y que los 'populares' ni si quiera se sentaran. Al respecto, el vicesecretario de Hacienda del partido, Juan Bravo, ha acusado posteriormente a Díaz de faltar a la verdad. "la vicepresidenta jamás me ha llamado ni ha concertado una reunión conmigo, ni para hablar del tema de ayer ni para hablar de ningún otro tema", ha explicado.

Y todo esto en una día en el que siguen las reacciones a raíz del vídeo difundido por TVE sobre la reunión del Cecopi del día de la dana. La oposición en la Comunidad Valenciana ve con "indignación y dolor" la grabación del Cecopi: "La Generalitat era consciente de la situación". Por su parte, el PP ha seguido defendiendo a Carlos Mazón.

Entre tanto, este jueves Cataluña celebra la Diada y, como cada 11 de septiembre, miles de catalanes salen a la calle en esta jornada cargada de enorme simbolismo político para la región. Es el segundo año consecutivo que al frente de la Generalitat no hay un político independentista, algo inédito desde hacía más de una década en su historia democrática.

Los actos han arrancado durante la mañana con la tradicional ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova, máxima autoridad en Barcelona durante el sitio de la ciudad por las tropas de Felipe V. Por la tarde, hay programadas varias manifestaciones de corte independentista en Barcelona, Tortosa y Girona. Y a las 20.00 horas, el president Illa protagonizará el acto institucional del Govern desde el Teatro Nacional de Cataluña.