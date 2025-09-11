Dos manifestantes detenidos en Valladolid por invadir el recorrido de la contrarreloj de la Vuelta

Dos manifestantes han sido detenidos este jueves por agentes de la Policía Nacional tras invadir el recorrido de la contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España por las calles de Valladolid. Ambos han sido puestos en libertad, a la espera de juicio y con la imputación de sendos delitos de desórdenes públicos y resistencia a la autoridad, además de una sanción por incumplir la ley del deporte.

El incidente no ha interferido en el desarrollo de la prueba, ya que en ese momento no circulaba ningún corredor ni vehículo por la zona. Además, otras 29 personas han sido identificadas, entre ellas el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández.

Según han informado fuentes policiales, las detenciones se ha producido en la subida que une la Plaza de la Antigua con la Plaza de la Universidad, lugar en el que dos personas han saltado las vallas que limitaban el circuito y han sido interceptadas por los agentes, mientras que un tercer manifestante ha intentado también acceder, sin éxito, al lugar en el que transcurría la carrera.

Según ha podido confirmar RTVE, tras producirse las detenciones, algunos manifestantes se han dirigido a la comisaría del distrito de Delicias de la capital vallisoletana, donde la Policía Nacional ha conducido a los detenidos.

Desde la Fiscalía, han considerado que los hechos denunciados por el juez Pedraz ante la Audiencia Nacional por un posible delito de odio hacia el equipo israelí no son de su competencia porque no están contenidos en ninguno de los supuestos del artículo 65 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Reto de seguridad pocas veces visto La etapa 18 de la Vuelta Ciclista a España, una contrarreloj individual prevista este jueves en la ciudad de Valladolid, se ha convertido en un reto de seguridad pocas veces visto en este tipo de pruebas. El temor a protestas propalestinas contra la participación del equipo Israel-Premier Tech ha llevado a recortar a última hora el recorrido inicial de 27 a 12 kilómetros, mientras se ha desplegado un dispositivo que supera el millar de efectivos, entre Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Municipal. El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha expresado en el programa 24 horas de RNE que durante la jornada "ha imperado competición y seguridad" en la ciudad. 23.15 min La seguridad ante las protestas propalestinas en La Vuelta por Valladolid La empresa organizadora de la Vuelta, Unipublic, decidió a última hora del miércoles recortar 15 kilómetros del recorrido en busca de "una mayor protección" de los corredores. No es la primera vez que la presión de las protestas obliga a introducir cambios que ni se habían previsto inicialmente: ya ocurrió en el inicio en Bilbao y en la etapa de Mos. Tanto la salida como la meta se han mantenido en Valladolid, pero el trazado evitaba el barrio de Parquesol y no se aleja del casco urbano, con un dispositivo de seguridad muy reforzado. En concreto, según datos confirmados a RTVE Noticias por la Subdelegación del Gobierno en Valladolid, el despliegue ha incluido 400 agentes de la Policía Nacional, casi 150 guardias civiles encargados de la seguridad vial y refuerzos procedentes de otras provincias. A ellos se han añadido más de 400 policías municipales, voluntarios de Protección Civil y personal de la organización de la prueba. Además, se han incorporado al dispositivo perros y drones. 01.13 min Valladolid se blinda ante el temor a protestas propalestinas en la Vuelta El céntrico Paseo de Isabel la Católica, donde se concentraban los autobuses de los equipos ciclistas, ha estado cerrado desde primera hora de la mañana del jueves, al igual que buena parte del trazado urbano. El espacio aéreo de la ciudad también ha permanecido restringido durante la celebración de la prueba.

Sin "incidencias de relevancia" La contrarreloj individual se ha desarrollado sin "incidencias de relevancia", a excepción de los dos manifestantes detenidos en la Plaza de la Universidad por saltar la valla del recorrido. Gritos de "boicot a Israel" y "fuera" al paso de los integrantes del equipo Israel Premier Tech se han podido oír a lo largo de la prueba en puntos como la rotonda del puente de Adolfo Suárez con Huerta del Rey. Sin embargo, el punto de más tensión ha estado en la plaza de la Universidad, a pocos metros de donde se han producido las detenciones, en el lugar en el que se ha ubicado la concentración más numerosa de todas. Poco antes de que se produjesen estos hechos, el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, ya advertía que preocupaban los "radicales libres" que pudiesen "saltar" y provocar "altercados". Canales reconocía que durante el recorrido había "numerosos grupos de manifestantes en favor de la causa palestina", pero que hasta el momento no había "incidencias de relevancia". La contrarreloj de Valladolid de la Vuelta 2025 se ve recortada hasta los 12 kilómetros por seguridad Eso sí, mostraba su inquietud por dos factores: las zonas donde se concentran los medios de comunicación, que es un espacio donde los manifestante se están agrupando para lograr "repercusión visual y transmitir el mensaje" y, sobre todo, esos "radicales libres" que "pueden estar en cualquier sitio, saltar en cualquier momento y ocasionar un altercado, aunque todo el recorrido está vallado", algo que, en sus palabras, "no se puede prever tan fácilmente".

Mayor preocupación por ser una contrarreloj El hecho de tratarse de una contrarreloj ha incrementado la preocupación. A diferencia de una etapa en línea, en la que los corredores atraviesan cada punto del recorrido una sola vez, en la contrarreloj el circuito debe permanecer despejado durante horas para el paso individual de todos los ciclistas. Cualquier incidente en la calzada no solo afectaría a un corredor puntual, sino que podría bloquear la competición entera. Además, al tratarse de un trazado urbano, se multiplican los accesos laterales, que son más difíciles de controlar; y hay que tener en cuenta que la ausencia de pelotón deja a cada ciclista más expuesto, lo que obliga a reforzar la vigilancia en cada metro del recorrido. Canales ha recordado que, de interrumpir la prueba, los infractores se enfrentaban a sanciones administrativas que van de los 150 hasta los 650.000 euros, dependiendo de su gravedad. Para ello se aplicaría la Ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. La Plataforma Solidaria con Palestina en Valladolid convocó concentraciones en hasta once puntos del recorrido, aunque finalmente se redujeron a siete. Su portavoz, Margarita García, defendió el carácter pacífico de las movilizaciones: “Lo que se está convocando son protestas pacíficas, gente con banderas, gente haciendo ruido”. Sin embargo, también admite que no pueden controlar las acciones individuales de aquellos que acudan a manifestarse.