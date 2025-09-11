El Congreso y el Ayuntamiento de Milagro, en Navarra, facilitan al Supremo datos financieros sobre Cerdán

El Congreso de los Diputados y el Ayuntamiento navarro de Milagro han facilitado al juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, datos financieros entre los años 2014 y 2024 sobre el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, investigado por su presunta implicación en una trama de adjudicaciones irregulares en contratos de obra pública.

La petición responde a un auto emitido por el Alto Tribunal el pasado 4 de octubre, donde se requería a las dos instituciones mencionadas, así como al Parlamento de Navarra, información sobre Cerdán para aclarar su situación económica, como ya hiciese con Ábalos, "precisando cada uno de los pagos realizados, indicando la fecha, método, cuenta bancaria de destino y titularidad de la misma, así como de cualquier otro dato relevante en relación con dichas retribuciones".

Todo, dice el magistrado, por las diferencias entre la información de la Agencia Tributaria y los movimientos de las cuentas bancarias del exnúmero tres del PSOE, que actualmente se encuentra en prisión preventiva.

Según la Agencia Tributaria, Cerdán obtuvo del Congreso 543.656 euros Según la Agencia Tributaria, entre 2014 y 2024, Cerdán obtuvo del Congreso 543.656,84 euros, mientras que el importe en sus cuentas que procede de forma directa de la Cámara Baja es mucho menor. Según el certificado de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF correspondiente a los ejercicios que van desde el 2019 al 2024; Cerdán percibió del Congreso esos años 32.252, 61.655, 64.430, 58.691 y 62.307 euros, exceptuando dietas. Conviene recordar que el exsecretario de Organización tomó posesión de su escaño el 21 de mayo de 2019 y revalidó su cargo hasta su renuncia en junio de 2025, cuando se destapó el presunto escándalo en el que está involucrado. Por parte del Ayuntamiento de Milagro, Cerdán cobró entre 2014 y 2015, según el documento remitido al Supremo, seis pagos (uno por trimestre) de 665 euros. A partir del tercer trimestre del año 2015, Cerdán no percibió cantidad alguna por ningún concepto de ese Ayuntamiento, donde fue concejal hasta ese año. Así, con el objetivo de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pueda concretar los informes reclamados por el juez, Puente pretende comprobar qué cobró Cerdán a través del grupo parlamentario y también del PSOE, al que pide que detalle todas las operaciones sobre cuotas, donaciones, liquidaciones de gastos, pagos de servicios retribuciones u otros hechos a o por Cerdán.

Cobró casi 41.000 euros del Congreso por gastos de gasolina en seis años En el documento figura también una relación detallada del kilometraje que la Cámara Baja le pagó entre los años 2019 y 2025, que ascendió a 40.928 euros. Por años, 830 euros en 2019, 5.840 euros en 2020, 7.470 en 2021, 6.972 euros en 2022, 7.589 en 2023, 8.857 en 2024 y, este año, entre enero y mayo, cuando renunció al escaño tras su imputación, 3.369 euros. Las transferencias emitidas por el Congreso para el pago del kilometraje se efectuaron bajo el concepto "normal", que se refiere a actividades parlamentarias como plenos, comisiones y viajes autorizados por la Mesa del Congreso, y también como "firma portavoz", que alude a "otras tareas parlamentarias" sin especificar.