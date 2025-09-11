Nuevo choque entre la Generalitat y la oposición por la gestión de la dana tras la publicación del vídeo del Cecopi

La Generalitat valenciana y la oposición han vuelto a protagonizar este jueves un choque a por la gestión de la dana tras hacerse público una grabación de la reunión del Cecopi el 29 de octubre. El PSPV-PSOE ha considerado que el video es "doloroso e indignante" y Compromís ha acusado al Ejecutivo de Carlos Mazón de "negligencia criminal". El Govern ha respondido denunciando que hubo falta información sobre el barranco del Poyo y reprochando a los socialistas que "elijan las mentiras y los bulos" para no asumir sus repsonsabilidades.

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha asegurado que le parece desde el punto de vista político "totalmente inaceptable" lo que captaron las cámaras en el Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi). "Dos horas antes de emitir el ES-Alert, la Generalitat era consciente de la situación", ha recalcado en el Fórum Europa-Tribuna Mediterránea.

Morant ha lamentado que la Comunidad Valenciana "no pueda salir de aquel 29 de octubre que parece eterno" porque, según ha recalcado, "todavía no sabemos qué ocurrió" aquel día. También ha criticado que en el vídeo se oiga al responsable de los bomberos decir que habrá gente con hipotermia: "No, las muertes se produjeron por ahogamiento, y eran evitables", ha aseverado la ministra, quien ha añadido que se habrían podido salvar vidas si la gente hubiera recibido el mensaje "en el momento oportuno". "No me puedo ni imaginar lo que están sufriendo de nuevo las víctimas directas de la dana, sobre todo aquellos familiares de personas que murieron", ha afirmado.

00.14 min Morant dice que el vídeo del Cecopi es "doloroso, indignante e inaceptable políticamente"

La dirigente socialista ha asegurado que durante estos meses ha tenido la oportunidad "de hablar muchas veces con las víctimas" y estas "nos repiten que no digamos que sus familiares murieron por culpa de una catástrofe climática", sino que "quieren que la ciudadanía entienda que sus familiares murieron por la nefasta gestión de una catástrofe climática".

RTVE emitió este miércoles un vídeo de la reunión del 29 de octubre, en el que se escucha a la exconsellera Salomé Pradas dar indicaciones sobre el contenido del mensaje Es-Alert que llegó a los móviles de la población a las 20:11 horas. En la grabación, que corresponde a las 19:00, cuando el barranco del Poyo estaba inundando Paiporta, se oye a Pradas pedir que se incluyan "las vías de comunicación": "Ponemos también las vías de comunicación, que solo serán el 112, el Twitter oficial de Emergencias de la Comunidad Valenciana y À Punt", la televisión autonómica valenciana.

"Hay que especificarlo, meterlo en el texto, por favor, lo de @112 y lo de À Punt", insiste la exconsellera de Interior. Además, también pregunta: "¿Alguien tiene el teléfono de Miguel Polo (presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar)? A mí no me apetece llamarlo".

Compromís acusa a la Generalitat de "negligencia criminal" Por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, también ha considerado que el vídeo que se ha difundido sobre la reunión "demuestra la negligencia criminal del Gobierno de Mazón y sus mentiras cuando intentan escapar de su responsabilidad". "Es una auténtica vergüenza escuchar a la máxima responsable de emergencias decir que no tiene ganas de hablar con el responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar", ha afirmado el síndic de Compromís, para quien la Comunidad Valenciana tenía "el peor Gobierno en el peor momento". Baldoví ha denunciado asimismo que la dirección de À Punt "eliminó el audio del vídeo en respuesta a una solicitud de documentación del grupo parlamentario Compromís, a pesar de que en otros vídeos remitidos sí que se escuchan, por ejemplo, conversaciones entre asesores de la Generalitat", informa Compromís. "Ahora entendemos por qué la dirección de À Punt impuesta por el PP y Vox censuró estos audios cuando nos envió el vídeo en una respuesta parlamentaria", añade. Las imágenes a las que tuvo acceso RTVE fueron grabadas por un equipo del medio autonómico À Punt, que este miércoles por la noche emitió un comunicado en televisión en el que informaban de que van a abrir una investigación interna, ya que la emisión de los audios genera "muchas dudas sobre la profesionalidad de las personas que trabajamos en esta casa, que consideramos que la emisión de ese sonido vulnera el código deontológico del periodismo". À Punt explicó que solo se grabaron imágenes "porque no estábamos autorizados a grabar el audio de lo que allí se hablaba, ya que se trataba de una reunión a puerta cerrada". "Es una práctica obligatoria en el periodismo televisivo, las conversaciones quedaron registradas, pero ese sonido ambiente no se ha difundido nunca en la televisión ni en la radio por secreto profesional y así lo seguiremos haciendo", añadió.