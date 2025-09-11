Nuevo choque entre la Generalitat y la oposición por la gestión de la dana tras la publicación del vídeo del Cecopi
- El PSPV critica que aún "no sabemos qué ocurrió" el 29O y Compromís carga contra Mazón por su "negligencia"
- La Generalitat denuncia la falta de información "precisa" y acusa al Gobierno de "lanzar bulos"
La Generalitat valenciana y la oposición han vuelto a protagonizar este jueves un choque a por la gestión de la dana tras hacerse público una grabación de la reunión del Cecopi el 29 de octubre. El PSPV-PSOE ha considerado que el video es "doloroso e indignante" y Compromís ha acusado al Ejecutivo de Carlos Mazón de "negligencia criminal". El Govern ha respondido denunciando que hubo falta información sobre el barranco del Poyo y reprochando a los socialistas que "elijan las mentiras y los bulos" para no asumir sus repsonsabilidades.
La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha asegurado que le parece desde el punto de vista político "totalmente inaceptable" lo que captaron las cámaras en el Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi). "Dos horas antes de emitir el ES-Alert, la Generalitat era consciente de la situación", ha recalcado en el Fórum Europa-Tribuna Mediterránea.
Morant ha lamentado que la Comunidad Valenciana "no pueda salir de aquel 29 de octubre que parece eterno" porque, según ha recalcado, "todavía no sabemos qué ocurrió" aquel día. También ha criticado que en el vídeo se oiga al responsable de los bomberos decir que habrá gente con hipotermia: "No, las muertes se produjeron por ahogamiento, y eran evitables", ha aseverado la ministra, quien ha añadido que se habrían podido salvar vidas si la gente hubiera recibido el mensaje "en el momento oportuno". "No me puedo ni imaginar lo que están sufriendo de nuevo las víctimas directas de la dana, sobre todo aquellos familiares de personas que murieron", ha afirmado.
La dirigente socialista ha asegurado que durante estos meses ha tenido la oportunidad "de hablar muchas veces con las víctimas" y estas "nos repiten que no digamos que sus familiares murieron por culpa de una catástrofe climática", sino que "quieren que la ciudadanía entienda que sus familiares murieron por la nefasta gestión de una catástrofe climática".
RTVE emitió este miércoles un vídeo de la reunión del 29 de octubre, en el que se escucha a la exconsellera Salomé Pradas dar indicaciones sobre el contenido del mensaje Es-Alert que llegó a los móviles de la población a las 20:11 horas. En la grabación, que corresponde a las 19:00, cuando el barranco del Poyo estaba inundando Paiporta, se oye a Pradas pedir que se incluyan "las vías de comunicación": "Ponemos también las vías de comunicación, que solo serán el 112, el Twitter oficial de Emergencias de la Comunidad Valenciana y À Punt", la televisión autonómica valenciana.
"Hay que especificarlo, meterlo en el texto, por favor, lo de @112 y lo de À Punt", insiste la exconsellera de Interior. Además, también pregunta: "¿Alguien tiene el teléfono de Miguel Polo (presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar)? A mí no me apetece llamarlo".
Compromís acusa a la Generalitat de "negligencia criminal"
Por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, también ha considerado que el vídeo que se ha difundido sobre la reunión "demuestra la negligencia criminal del Gobierno de Mazón y sus mentiras cuando intentan escapar de su responsabilidad". "Es una auténtica vergüenza escuchar a la máxima responsable de emergencias decir que no tiene ganas de hablar con el responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar", ha afirmado el síndic de Compromís, para quien la Comunidad Valenciana tenía "el peor Gobierno en el peor momento".
Baldoví ha denunciado asimismo que la dirección de À Punt "eliminó el audio del vídeo en respuesta a una solicitud de documentación del grupo parlamentario Compromís, a pesar de que en otros vídeos remitidos sí que se escuchan, por ejemplo, conversaciones entre asesores de la Generalitat", informa Compromís. "Ahora entendemos por qué la dirección de À Punt impuesta por el PP y Vox censuró estos audios cuando nos envió el vídeo en una respuesta parlamentaria", añade.
Las imágenes a las que tuvo acceso RTVE fueron grabadas por un equipo del medio autonómico À Punt, que este miércoles por la noche emitió un comunicado en televisión en el que informaban de que van a abrir una investigación interna, ya que la emisión de los audios genera "muchas dudas sobre la profesionalidad de las personas que trabajamos en esta casa, que consideramos que la emisión de ese sonido vulnera el código deontológico del periodismo".
À Punt explicó que solo se grabaron imágenes "porque no estábamos autorizados a grabar el audio de lo que allí se hablaba, ya que se trataba de una reunión a puerta cerrada". "Es una práctica obligatoria en el periodismo televisivo, las conversaciones quedaron registradas, pero ese sonido ambiente no se ha difundido nunca en la televisión ni en la radio por secreto profesional y así lo seguiremos haciendo", añadió.
La Generalitat denuncia falta de información
Este jueves, el presidente de la Generalitat ha vuelto a defender que las decisiones se tomaron cuando se tuvo información. "Fue en el momento en el que se puso y se dispuso de información más precisa cuando ya se pudieron tomar decisiones. Y no al revés", ha asegurado en una declaración institucional en la que ha reclamado al Gobierno inversiones para modernizar y mejorar los sistemas de alerta y vigilancia de los ríos y cauces.
"Hemos aprendido la importancia de tener toda la información posible y a tiempo para tomar decisiones. Máxime cuando se desbordaban las predicciones oficiales y los sistemas de información", ha agregado Mazón, que ha afirmado que no "aciertan lo que va a venir" ni lo que ocurre "en el momento".
Fuentes del entorno de Pradas han explicado a RTVE que esas imágenes ratifican que la exconsellera "estuvo en todo momento al pie del cañón", como dijo en su declaración, y que a las 19.00 horas "no se hablaba" del barranco del Poyo en la reunión del Cecopi. Además, se demuestra a su juicio que fue Pradas quien solicitó contactar, tanto con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, como con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo.
Por otro lado, recuerdan que el Plan Especial de Inundaciones obliga a las autoridades de la CHJ a estar presentes en la reunión del Cecopi. "Lamentablemente, su ausencia obligó a que fuera necesaria una llamada impulsada por la exconsellera Pradas", argumentan.
Sobre la Es-Alert, indican que la intención era asegurar máxima difusión posible y que lo expresado por Pradas no eran indicaciones técnicas en materia de protección civil. Asimismo, solicitan que se muestren todas las imágenes de la reunión del Cecopi porque, según las fuentes, había más implicados.
En respuesta, Bernabé ha subrayado que el deber de la consellera no era "promover", sino "convocar y actuar". "No es un momento de buena voluntad, es su obligación", ha aseverado. En declaraciones a los medios, ha señalado que en el momento de la grabación ya estaba conectada y "se ve lo que he venido sosteniendo desde el primer día: siempre dije que habían desconectado y nos habían llevado a negro. En la primera imagen que aparece, la pantalla está en negro".
A su juicio, el vídeo muestra "la despreocupación y la pereza" de la Generalitat, a la que acusa de "negligencia generalizada". "Si es que esta es la realidad, a todo el Consell y el PP en su conjunto no hace falta que conteste yo, responde la hemeroteca y la realidad", ha añadido.
Por su parte, la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, ha señalado que, en el documento remitido por la CHJ a las Cortes valencianas, el organismo "reconoce que no cumplió con la obligación básica de avisar" del estado del barranco. "Se ha podido comprobar por el informe que el presidente de la Confederación ni se preocupó del Barranco del Pollo en todo el día", ha manifestado en una rueda de prensa, en el que ha afirmado que el organismo de "descargar responsabilidades en la Generalitat que son su competencia".
“Susana Camarero, vicepresidenta del Consell Valencià:— RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 11, 2025
"Se ha podido comprobar por el informe que el presidente de la Confederación ni se preocupó del Barranco del Pollo en todo el día"#Canal24Horashttps://t.co/rscwNdu0AB pic.twitter.com/O9PyNNovjL“
En su comparecencia, ha cargado tanto contra el CHJ como el Gobierno, a quienes ha acusado de "ocultar" información y "lanzar bulos". "La Generalitat decía la verdad: no había vigilancia ni información. No había informaión del barranco porque quien tenía que vigilar no vigilaba", ha continuado.
En este punto, ha criticado a Bernabé por haber declarado que las agencias estatales "lanzaron los avisos en tiempo y forma". "La misma que en sede judicial tuvo que decir que no conocía lo que pasaba, que nunca se habló del barranco del Poyo, que ella se enteró del estado del Magro por la prensa, ayer dijo que había avisos", ha insistido.
Mientras tanto, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha expresado su respaldo al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y ha subrayado que no hay "ninguna novedad" sobre su futuro político. Además, ha denunciado "el abandono" del Gobierno de Pedro Sánchez. "No está poniendo todos los recursos que son indispensables para que una dana no vuelva a tener las consecuencias que tuvo la del 29 de octubre, y más cuando ya se acercan los meses que son propicios para que pueda ocurrir", ha dicho.