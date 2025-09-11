Los carburantes rompen con cinco semanas de bajadas y repuntan con un leve 0,2% con el fin del verano
- El diésel se sitúa en 1,409 euros por litro y la gasolina en 1,480 euros de media
- Los carburantes en España son más baratos de media que en la UE y la eurozona
El coste de la gasolina y el diésel por primera vez en semanas ha registrado un ligero aumento del 0,2%, poniendo fin a la tendencia a la baja que presentaban desde agosto y principios de septiembre. Ambos combustibles aumentan de precio a medida que se acerca el otoño y concluye el periodo vacacional de verano.
Con el repunte de esta semana el diésel ha alcanzado los 1,409 euros por litro, después de cinco semanas consecutivas de descensos, según los datos publicados a través del Boletín Petrolero de la Unión Europea. También, el coste medio de la gasolina ha roto con cinco semanas a la baja y ahora se sitúa en 1,480 euros el litro.
Sin embargo, en lo que va de año 2025, la gasolina se ha abaratado un 2,6%, mientras que el precio del diésel ha descendido un 1,5% durante el mismo periodo.
Más barato llenar el depósito
Tomando de referencia los precios actuales, el coste de llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tendría un coste de 77,50 euros, alrededor de 0,05 euros menos que en las mismas fechas del año 2024, cuando el precio ascendía hasta los 77,55 euros.
Por otro lado, los propietarios de vehículos de gasolina tendrían que realizar un desembolso de 81,4 euros para llenar un depósito medio, esos 55 litros. Esto supone cerca de 2,75 euros menos que en 2024, cuando su precio rondaba los 84,15 euros.
Además, el precio medio del litro de diésel se mantiene claramente por debajo de los niveles en que estaba antes del estallido de la invasión a gran rusa de Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022, cuando se situaba en 1,479 euros el litro. La gasolina también sigue por debajo de los 1,591 euros que costaba en ese momento. Asimismo, ambos combustibles continúan lejos de los máximos históricos que se registraron en verano de 2022, durante el mes de julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.
El diésel suma ya 132 semanas por debajo del precio de la gasolina. Se mantiene así en la situación habitual anterior a la agresión rusa de Ucrania. Esta invasión y sus consecuencias provocaron que el precio del gasoil fuese más caro que el de la gasolina de forma continuada desde agosto de 2022 hasta mediados de febrero de 2023, cuando terminó la dinámica.
En España más baratos que la media europea
El precio de los carburantes depende de varios factores, como su cotización específica, independiente de la del petróleo, de la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos. También hay que tener en cuenta que la evolución de la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un desfase temporal.
Con estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la UE, situada en 1,622 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 1,671 euros. En cuanto al diésel, el precio en nuestro país también es inferior al de la media de la UE, que es de 1,525 euros, y de la eurozona, donde se sitúa en 1,553 euros.