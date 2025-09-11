Los carburantes rompen con cinco semanas de bajadas y repuntan con un leve 0,2% con el fin del verano

El coste de la gasolina y el diésel por primera vez en semanas ha registrado un ligero aumento del 0,2%, poniendo fin a la tendencia a la baja que presentaban desde agosto y principios de septiembre. Ambos combustibles aumentan de precio a medida que se acerca el otoño y concluye el periodo vacacional de verano.

Con el repunte de esta semana el diésel ha alcanzado los 1,409 euros por litro, después de cinco semanas consecutivas de descensos, según los datos publicados a través del Boletín Petrolero de la Unión Europea. También, el coste medio de la gasolina ha roto con cinco semanas a la baja y ahora se sitúa en 1,480 euros el litro.

Sin embargo, en lo que va de año 2025, la gasolina se ha abaratado un 2,6%, mientras que el precio del diésel ha descendido un 1,5% durante el mismo periodo.

Más barato llenar el depósito Tomando de referencia los precios actuales, el coste de llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tendría un coste de 77,50 euros, alrededor de 0,05 euros menos que en las mismas fechas del año 2024, cuando el precio ascendía hasta los 77,55 euros. Por otro lado, los propietarios de vehículos de gasolina tendrían que realizar un desembolso de 81,4 euros para llenar un depósito medio, esos 55 litros. Esto supone cerca de 2,75 euros menos que en 2024, cuando su precio rondaba los 84,15 euros. Además, el precio medio del litro de diésel se mantiene claramente por debajo de los niveles en que estaba antes del estallido de la invasión a gran rusa de Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022, cuando se situaba en 1,479 euros el litro. La gasolina también sigue por debajo de los 1,591 euros que costaba en ese momento. Asimismo, ambos combustibles continúan lejos de los máximos históricos que se registraron en verano de 2022, durante el mes de julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros. El diésel suma ya 132 semanas por debajo del precio de la gasolina. Se mantiene así en la situación habitual anterior a la agresión rusa de Ucrania. Esta invasión y sus consecuencias provocaron que el precio del gasoil fuese más caro que el de la gasolina de forma continuada desde agosto de 2022 hasta mediados de febrero de 2023, cuando terminó la dinámica. Llenar el depósito del coche puede costar 79 céntimos más por litro en una misma provincia, según Facua