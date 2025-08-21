El precio de los carburantes sigue a la baja y marca nuevos mínimos este verano

El precio de los carburantes ha proseguido esta semana su tendencia a la baja durante este mes de agosto tras abaratarse hasta un 0,7% en el caso del diésel y un 0,27% la gasolina respecto a la semana anterior. Con esta nueva bajada, los precios han tocado nuevos mínimos en lo que va de verano.

En concreto, el precio medio del litro de diésel ha retrocedido por tercera semana seguida, situándose en 1,414 euros. Este es su nivel más bajo desde la tercera semana de junio, según los datos publicados este jueves por el Boletín Petrolero de la Unión Europea. Por otro lado, el precio medio del litro de gasolina ha retrocedido por cuarta semana hasta los 1,479 euros, con niveles de mediados de junio.

Teniendo en cuenta estos niveles de precios en lo que va de 2025, el precio de la gasolina ha acumulado un abaratamiento del 3%. El diésel, por su parte, ha acumulado el 2%.

Llenar el depósito es 5,7 euros más barato Con los precios actuales, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de unos 77,77 euros, que son 2,14 euros menos que en el mismo periodo de tiempo del año 2024, cuando el coste medio ascendía hasta los 79,91 euros. Asimismo, los vehículos de gasolina, con un depósito medio de 55 litros, el ahorro actual sería de 81,34 euros, 5,7 euros menos que el año anterior, cuando se situaba en los 87,06. El precio medio del litro del diésel se ha mantenido claramente por debajo de los niveles en que estaba antes del estallido de la invasión rusa de Ucrania el pasado 24 de febrero de 2022, cuando era de 1,479 euros el litro. La gasolina, por su parte, sigue también por debajo del precio de los 1,591 euros el litro que tenía en ese momento. Por su parte, ambos combustibles siguen lejos de los máximos marcados durante el verano de 2022, a lo largo del mes de julio, cuando la gasolina alcanzó 2,141 euros y el gasóleo 2,1 euros. El diésel suma ya 129 semanas por debajo del precio de la gasolina, manteniendo la situación habitual anterior a la invasión rusa de Ucrania. Este conflicto militar provocó que el precio del gasoil fuese más caro que el de la gasolina de forma continua desde agosto de 2022 hasta mediados de febrero de 2023, cuando se rompió la dinámica. El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como la cotización específica, que es independiente de la del petróleo, de la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística, así como de los márgenes brutos. Por otro lado, la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal. Llenar el depósito del coche puede costar 79 céntimos más por litro en una misma provincia, según Facua