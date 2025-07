Resumen del pleno en el Congreso: se aprueba la reforma de su reglamento para sancionar a agitadores ultra

9:51

Belarra confirma en La Hora de La 1 que Podemos votará contra el decreto 'antiapagones'

La líder de Podemos, Ione Belarra, confirma en La Hora de La 1 que van a votar en contra del denominado decreto 3antiapagones' que este martes se debate en el pleno extraordinario. "La primera mentira Gobierno es que no va sobre prevenir apagones no impone ni una sola sanción al oligopolio eléctrico por las responsabilidades del apagón", ha asegurado. Y ha agregado que "no impone niguna obligación a ese ogligipilio para que no se vuelva a producir otro apagón similar".

“Ione Belarra, secretaria general de Podemos:



"Este real decreto no va de prevenir apagones. No pone ninguna sanción, ni obligación, al oligopolio eléctrico, que es el responsable del apagón"#LaHora22Jhttps://t.co/nVKurq1EwB pic.twitter.com/K4CGa3pCZk“ — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) July 22, 2025

También carga contra el Gobierno por manenter relaciones con el estado "terrorista" de Israel y aboga por "construir la alternativa" al "bipartidismo". Preguntada por si a la vuelta del verano se sentaría a negociar los Presupuestos Generales del Estado, dice que cree que no va a haber Presupuestos Generales del Estado porque el Gobierno es "incapaz de resolver los problemas estructurales del país". Cree que el Ejecutivo ha demostrado que es "parte del problema" aunque estudiarán los PGE si los presenta.