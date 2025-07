El Congreso aprueba la reforma de su Reglamento para sancionar a agitadores ultra que alteren la labor parlamentaria

El pleno del Congreso ha dado luz verde a la reforma de su Reglamento, que sancionará a las personas acreditadas como periodistas que obstaculicen la labor parlamentaria o el trabajo de los medios de comunicación. La modificación de la normativa, que ha sido reescrita en lenguaje no sexista, amplía también las causas para que los diputados puedan solicitar el voto telemático.

En la última sesión del Congreso de los Diputados antes del receso del verano se han debatido y votado varios temas pendientes: tres decretos aprobados por el Consejo de Ministros, tres leyes a las que el Senado ha incorporado enmiendas y dos modificaciones del Reglamento de la Cámara. Esta última establece que la Mesa del Congreso regule el procedimiento para conceder y renovar acreditaciones a los medios de comunicación teniendo en cuenta criterios como el respeto al "derecho a la información veraz y el buen funcionamiento de la Cámara". Además, se creará un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, formado por un miembro de cada grupo parlamentario y por colectivos del ámbito de la información.

Habrá hasta 17 tipos de infracciones por su incumplimiento. Entre las muy graves, figura la falta de respeto o de las reglas de cortesía frente a otras personas en el interior del Congreso o en las zonas de acceso al mismo, así como la grabación de imágenes o audios por medio de dispositivos ocultos en los despachos de los miembros de la Cámara y en las zonas reservadas a los grupos. Estas acciones podrán ser sancionadas con la suspensión de la credencial de entre tres meses y cinco años o, incluso, su revocación definitiva.

La proposición de reforma presentada conjuntamente por el PSOE, Sumar, PNV, EH Bildu, Junts, ERC, BNG y Coalición Canaria, y apoyada por Podemos, busca garantizar la labor periodística tras los episodios de "intimidación" y "faltas de respeto" de los últimos meses por parte de personas acreditadas como profesionales de la comunicación. Ejemplo de ello fueron los agitadores que obligaron a interrumpir dos ruedas de prensa de la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, obstaculizando la labor del resto de periodistas y de la propia diputada.

El PP respalda la actualización de las entregas a cuenta

Por otro lado, el PP ha votado este martes a favor de la actualización de las entregas a cuenta del Estado a las comunidades autónomas y entidades locales aprobado por el Gobierno, lo que ha permitido hacer realidad la distribución este año de 147.412 millones de euros para las primeras y 28.734 para las segundas.

La decisión de los 'populares' en la votación en el Congreso ha evitado que el real decreto ley aprobado por el Gobierno el pasado 17 de junio corriera la misma suerte que el rechazado el pasado enero con los votos del PP, Vox y Junts, ya que estos dos últimos grupos se han mantenido en su negativa. El parlamentario del PP Pedro Puy ha dicho en el debate de este punto del orden del día que en enero no lo apoyaron no por las entregas a cuenta en sí, sino porque estas iban en un decreto ómnibus que incluía distintas materias con las que no estaban de acuerdo.

Por otro lado, ha destacado el 'no' de Junts, que ha rechazado tanto este decreto como el relativo a las medidas 'antiapagón', que finalmente ha decaído. Los de Carles Puigdemont han advertido al Gobierno que si no cumplen con sus compromisos, como la aplicación de la ley de amnistía o el catalán en la UE, no habrá nuevos acuerdos. "Los votos de Junts no son un cheque en blanco", ha recordado su portavoz, Miriam Nogueras.

El pleno también ha convalidado un real decreto del Gobierno que declara acontecimientos de excepcional interés público 28 eventos y programas culturales y deportivos, de forma que las aportaciones económicas privadas que reciban podrán beneficiarse de incentivos fiscales. Se trata de un listado de eventos de muy variada naturaleza, entre ellos, el Año Tápies, el Año Chillida, el VIII Centenario de la Catedral de Toledo, el Año Jacobeo 2027, el aniversario del Teatre Lliure, la Cómic-Con de Málaga, el Centenario Gaudí, el Premio MotoGP de Jerez o el programa para los deportistas olímpicos.