El Congreso de los Diputados pasará a llamarse solo "Congreso" tras la reforma que se aprueba este martes

El Congreso de los Diputados pasará a denominarse solo "Congreso" después de que este martes se apruebe en la Cámara Baja la reforma de su Reglamento, que volverá a redactarse para ser escrito con lenguaje inclusivo. El cambio de nomenclatura no se trasladará a la fachada del edificio ni a la Constitución.

La reforma, impulsada por el PSOE y Sumar, solo cuenta con la oposición de PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro, que ven innecesario el cambio y creen que la redacción será "equívoca y farragosa". Una vez se apruebe este martes, el nombre será modificado en el Reglamento y el texto del mismo será redactado de nuevo.

Sin embargo, en la fachada del edificio seguirá apareciendo Congreso de los Diputados, ya que forma parte de un conjunto protegido como Bien de Interés Cultural y, cualquier modificación, requeriría la autorización de las instituciones de Patrimonio Histórico. Tampoco se modificará el nombre en la Constitución, ya que para ello sería necesario una reforma constitucional.

Se suprime el masculino genérico

La principal novedad en la reforma del Reglamento es que se suprime el masculino genérico no solo en el nombre sino también en el propio texto. Así, se desdoblarán los dos géneros en expresiones como "los diputados y las diputadas". Y el nombre, Congreso, no llevará ninguna "coletilla" para no tener que alargar tanto el nombre de la institución.

Pero no es la única novedad. También se modifica el artículo 82 del Reglamento para ampliar los supuestos en los que se permite a los diputados emplear el voto telemático a situaciones relativas al fallecimiento de un familiar o cuando éste requiera cuidados.

Otra novedad, que ha causado más polémica, es la modificación del artículo 98 para crear un Consejo Consultivo y regular la concesión y prórroga de las acreditaciones de prensa. El objetivo es poder sancionar e incluso retirar la acreditación a periodistas que incumplan las normas de respeto, no grabación en determinados espacios o que se salten los turnos en las ruedas de prensa. La medida llega después de tensos encontronazos entre diputados y periodistas vinculados a la ultraderecha

El PP ha sido especialmente crítico con esta reforma y cree que el Gobierno está tratando de aplicar "un veto preventivo a periodistas no afines". Su secretario general, Miguel Tellado, afeaba este lunes a "los guionistas de Moncloa" que busquen "desviar la atención" mientras el juez dejaba sin pasaporte a "cargos sanchistas", en referencia a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el exdirector de Carreteras Javier Herrero, imputados en el caso Koldo. También la portavoz 'popular' en el Congreso, Ester Muñoz, se burló de que se trata de una reforma "muy importante y muy prioritaria" que "va a cambiar la vida de los españoles": "No sé cómo hemos podido tardar tanto tiempo en cambiar el nombre de Congreso de los Diputados por el de Congreso".