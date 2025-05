El Gobierno israelí vota a favor de ampliar la ofensiva terrestre sobre Gaza y abrir el paso a la ayuda humanitaria

El gabinete de seguridad del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a cargo de la ofensiva en Gaza, ha votado a favor de intensificar sus ataques en la Franja. Según han informado este lunes fuentes del Gobierno, el objetivo es expandir sus operaciones contra Hamás hasta el punto de apoderarse de todo el enclave y retener sus territorios. El plan también incluye un esquema con el que reanudar el acceso de ayuda humanitaria bloqueada totalmente desde que el pasado 2 de marzo Tel Aviv rompió la tregua.

Netanyahu ha declarado que la nueva ofensiva será una operación militar intensiva destinada a derrotar a Hamás, pero no ha detallado qué parte del territorio del enclave sería confiscada. "La población será desplazada para su propia protección", ha escrito Netanyahu en un video publicado en X. El primer ministro ha asegurado que los soldados israelíes no entrarán en Gaza, lanzarán incursiones y luego se retirarán. "La intención es la contraria", ha señalado.

Un informe de la emisora pública israelí Kan ha manifestado que el nuevo plan es gradual y que se llevaría a cabo durante varios meses. Además, el diario Israel Hayom ha publicado que la estrategia está enfocada a aumentar gradualmente la presión militar sobre el territorio palestino. Según el ministro del gabinete de seguridad, Zeev Elkin, ese calendario podría dejar la puerta abierta a un alto el fuego y a conversaciones para un acuerdo de liberación de rehenes antes de una visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la región la próxima semana.

"Todavía hay una ventana de oportunidad hasta que el presidente Trump concluya su visita a Oriente Próximo, si Hamás entiende que vamos en serio", ha dicho Elkin a Kan el lunes al hablar de su estrecho aliado. Israel, que ya controla aproximadamente un tercio del territorio de Gaza, reanudó las operaciones terrestres en marzo, tras el fracaso de un alto el fuego respaldado por Estados Unidos, que detuvo los combates durante dos meses. Desde entonces, ha impuesto un bloqueo total de la ayuda al enclave.

Elkin ha afirmado que, en lugar de lanzar incursiones en zonas concretas y luego abandonarlas como había hecho el Ejército hasta ahora, las fuerzas israelíes mantendrán ahora los territorios que tomen, hasta que Hamás sea derrotada o acceda a desarmarse y abandonar Gaza. Hamás, por su parte, ha descartado tales llamamientos.

El plan ofensivo recién aprobado desplazará a la población civil hacia el sur y evitará que la ayuda humanitaria caiga en manos de Hamás, aunque todavía no levantará el bloqueo sobre la población civil. Israel ha sostenido desde el inicio del bloqueo que el objetivo es evitar que Hamás tenga acceso a la materia que entre a la Franja, cuyo desabastecimiento está empujando a la su población a una hambruna irreversible. Según las autoridades gazatíes, al menos 54 personas han muerto por malnutrición y desnutrición, la inmensa mayoría niños, desde que Israel lanzó su ofensiva sobre Gaza.

Este es el bloqueo más largo que Israel ha mantenido sobre el enclave desde el inicio de la ofensiva, antes del alto el fuego limitaba notablemente la entrada de ayuda: la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) llegó a registrar el acceso de unos 92 camiones diarios en Gaza en noviembre de 2024, cuando antes de la guerra rondaban los 500, ya considerados insuficientes entonces.

Discrepancias en el Gobierno

El gabinete ha aprobado la medida por unanimidad, si bien durante la reunión se elevaron distintas discrepancias, tanto respecto al enfoque sobre las operaciones en Gaza como sobre la oposición de algunos ministros a permitir que alimentos, medicinas y otros bienes de primera necesidad vuelvan a entrar al territorio palestino.

Es el caso del ministro Seguridad Nacional, el ultranacionalista Itamar Ben Gvir, que durante el encuentro dijo que "no hay necesidad de introducir ayuda (en Gaza)", así como que "los almacenes de comida de Hamás deberían ser bombardeados", desatando lo que la prensa local califica como una acalorada discusión con el jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir. "No entiendes lo que estás diciendo. Nos pones en peligro a todos. Existe el derecho internacional y estamos comprometidos con él. No podemos hacer morir de hambre a la Franja, tus afirmaciones son peligrosas", le replicó el jefe del Ejército, según la Cadena 12 de la televisión israelí.

Como respuesta, la oposición ha manifestado su rechazo. "El gabinete decidió anoche expandir la operación militar dentro de Gaza, no para mantener la seguridad de Israel, sino para salvar a Netanyahu y su Gobierno extremista", ha denunciado en X el líder de la formación progresista Los Demócratas, Yair Golan. "Ya no es una operación temporal, sino un movimiento que prepara para la presencia permanente en el área, parte de hacer las fantasías de Ben Gvir y Smotrich (el titular de Finanzas) realidad", ha añadido.

El Gobierno israelí aún no ha presentado una visión clara de la Gaza de posguerra, ya que se enfrenta a la presión internacional. El asedio israelí ha desplazado al 90% de los 2,3 millones de habitantes de Gaza y la ha dejado dependiendo de unos suministros de ayuda que han ido disminuyendo rápidamente desde el bloqueo. La campaña terrestre y aérea de Israel en Gaza ha matado desde el 7 de octubre a más de 52.000 palestinos, la mayoría civiles y ha dejado gran parte del enclave en ruinas.