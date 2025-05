Netanyahu llama a movilizar a miles de reservistas para reforzar su ofensiva sobre la Franja de Gaza

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha hecho un llamamiento a miles de reservistas para que se reincorporen a sus fuerzas armadas, según aseguran medios israelíes citando fuentes militares. Un plan que ha sido votado en la reunión del gabinete de este domingo.

En principio, los soldados de la reserva no serán enviados a la Franja de Gaza, sino que se desplegarán a otros frentes como el del Líbano, Cisjordania o Siria, en los que en las últimas semanas también han aumentado la actividad. Los reservistas reemplazarán a los miembros del Ejército permanente que, estos sí, pondrán rumbo al enclave palestino.

El jefe del ejército israelí, Eyal Zamir, ha declarado que el Ejército ha dado órdenes ya de llamar a filas a decenas de miles de reservistas. El viernes, durante una consulta de seguridad, los militares presentaron a Netanyahu su planificada ofensiva en Gaza, que requerirá una movilización sustancial.

"La victoria traerá a los rehenes"

Israel asegura que mientras Hamás no libere a los 59 rehenes cautivos en Gaza, no cesará sus ataques por tierra y aire sobre la Franja. En un vídeo de siete minutos publicado en su canal de X, Netanyahu ha explicado que no puede detallar aún cuál será esa siguiente etapa.

Las operaciones en Gaza se centran en dos objetivos: devolver a los rehenes israelíes en el enclave (quedan 59, de ellos 24 vivos) y "destruir a Hamás". "No habrá Hamás allí, tenemos que entender eso", indica en el vídeo, según el primer ministro.

Las palabras de Netanyahu se producen tras fuertes críticas de los familiares de los rehenes de que deja en un segundo plano la importancia de rescatarlos, poniendo la victoria sobre Hamás en un primer lugar, en lo que él mismo ya describió la semana pasada como su "objetivo supremo".

"Tenemos que entender que estamos en guerra", ha dicho Netanyahu en su vídeo de este domingo, y añade que Israel logrará "una victoria completa y total en Gaza". Para el primer ministro, "si obtienes la victoria, liberarás a los rehenes", y no al revés. "La victoria traerá a los rehenes", ha insistido.

Actualmente, tres divisiones de las Fuerzas de Defensa de Israel están operando en la Franja, en una ofensiva que, según los militares, tiene como objetivo presionar al grupo islamista para que acepte un acuerdo de rehenes, y no destruir al grupo terrorista.

Las FDI han declarado que el llamado a filas de reservistas se está llevando a cabo únicamente por “intereses prácticos y operativos”, en medio de crecientes cartas firmadas por veteranos pidiendo un acuerdo de rehenes con Hamás, incluso si eso implica poner fin a la guerra, después de que Netanyahu declarara que la “victoria” sobre el grupo terrorista era el objetivo más importante.

En las últimas horas, Hamás ha difundido un video de un rehén israelí, provocando de nuevo la indignación de las familias que siguen concentrándose en Tel Aviv pidiendo su liberación inmediata.