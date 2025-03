La "difícil" tarea de acabar el mes cobrando cerca del salario mínimo: "Vas siempre reduciendo cosas, la comida también"

“Es un poco difícil llegar a fin de mes, sobre todo cuando hay niños en casa. Yo tengo a mis dos hijos y también a mi hermano, que estudia, pero no trabaja”, señala Isabel Ferrón a RTVE.es. Ella lleva una década trabajando a jornada completa en una residencia de mayores, cobra el salario mínimo interprofesional que, tras la última subida aprobada, se sitúa en 1.184 euros al mes en 14 pagas.

Esta subida del SMI fue acordada hace unas semanas entre el Ejecutivo y los sindicatos, un incremento del 4,4%, 50 euros más al mes y que beneficiará a unos 2.5 millones de trabajadores que perciben el salario mínimo.

Además, añade que a la hora de hacer la compra mira qué precios son más asequibles "para ahorrar céntimo a céntimo todo lo que se pueda". Asegura que los "precios son prohibitivos" y que los sueldos no suben al mismo ritmo que los costes. Tampoco puede hacer frente a los gastos inesperados. "No cuento con un colchón de ahorros, vivo día a día ". Aclara que su cuenta bancaria no está a cero, pero si tiene que hacer frente a un imprevisto "es un fastidio".

“Todo está a un precio abusivo”

La compra de alimentos o el pago de la factura de la luz son gastos recurrentes, pero ¿cómo afecta la variación de su precio a la gente que vive ya con lo mínimo?

Soraya afirma que, si bajara el aceite, ayudaría a su economía doméstica “porque todo lo que sea ahorro me viene bien”. Además, añade que el “aceite es de uso diario en casa, al igual que la leche, los huevos o las patatas”, y añade: “Todo está a un precio abusivo”.

José María, preocupado, admite que “si me suben la luz poco me va a quedar, porque han subido montones de cosas”. Además, debido a su apurada situación económica, señala que “ve bastante negro” el futuro: “En el momento que se me acaben los ahorros, voy a acabar casi en la pobreza absoluta”.

A Isabel, por su parte, le preocupan sus facturas. Hasta ahora, su recibo de la luz era de 70 euros, pero, desde el 1 de marzo, el IVA ha subido del 10% al 21%. Intranquila, explica que no descarta quedarse sin pagar alguno de sus recibos. "De momento me han salido las facturas más o menos, pero si tengo que pagar más…". Con su salario mínimo, explica que con lo caro que está todo es imposible ahorrar algo: "No, no me queda nada" a final de mes.