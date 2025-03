Podemos cree que Montero "está fuera de la realidad" defendiendo que tribute el SMI y pide al PSOE que rectifique

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, cree que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "está fuera de la realidad" defendiendo la tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). "Quién tiene que rectificar es el PSOE. Hay mayoría en el Congreso", aclara.

En una entrevista en el Cafè d'Idees, Belarra insiste en la exención fiscal del IRPF por "sentido común". Argumenta que el salario mínimo lo perciben "las personas con los trabajos más precarios" y que necesitan poder llegar a final de mes ante los altos precios de la vivienda.

“☕ @ionebelarra creu que el ministra Montero "està fora de la realitat" defensant la tributació de l'SMI | @Podemos 🗣️ "Qui ha de rectificar és el PSOE. Hi ha majoria al Congrés" 📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/DPg680jzBt “

Sobre las desavenencias entre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la titular de Hacienda, Belarra lo califica de "paripé" y manifiesta su preocupación por la "deriva de la legislatura y este gobierno, donde solo manda Pedro Sánchez y el PSOE".

Niega que se negocien los presupuestos y acusa al PSOE de usar a Junts de excusa

La líder de Podemos niega que haya negociaciones por los presupuestos y afirma que se sienten traicionados por el PSOE con la prórroga del impuesto a las energéticas, una votación en el Congreso que no salió adelante. "Esto no lo aceptaré", asevera y remarca que tiene un acuerdo oral y escrito. Por ello, pide que se cumplan los pactos previos antes de iniciar conversaciones sobre las cuentas.

Ante las afirmaciones que la mayoría de la legislatura no permite aprobar medidas de izquierdas, Belarra sostiene que "hace un año y medio que engañan a la gente". "El PSOE utiliza a Junts de excusa", señala y añade: "Junts va de león, pero es un gatito. Lo vimos con el escudo social". Según la líder de Podemos, los de Puigdemont "no se pueden permitir ir a elecciones generales" y dice que "la presión social" hace que no se puedan oponer a medidas en cuestiones como la vivienda.